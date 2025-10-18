السلطات السورية تحبط محاولات لتهريب الكبتاغون من لبنان

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، اليوم السبت، أنّ عناصر الجمارك والأمن والسلامة في معبر جديدة يابوس الحدودي مع لبنان أحبطوا محاولة تهريب نحو 200 ألف حبة من مادة الكبتاغون المخدّرة كانت مخبّأة داخل إحدى المركبات القادمة من الأراضي اللبنانية.

وأكدت الهيئة أنّ هذه العملية النوعية تأتي ضمن الجهود اليومية التي تبذلها كوادر الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية بالتعاون والتنسيق المستمر مع إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية السورية. وأشارت إلى أنّ "العملية تأتي أيضاً في إطار خطة وطنية متكاملة تهدف إلى التصدي لعمليات التهريب بكل أشكالها ومنع تسلّل المواد المخدّرة إلى داخل البلاد حفاظاً على أمن الوطن وسلامة أبنائه من هذه الآفة الخطيرة".



وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء الجمعة، أنّ "إدارة مكافحة المخدرات أحبطت بتاريخ 22 أيلول/ سبتمبر 2025 محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدّرة عبر معبر نصيب الحدودي، حيث كانت الشحنة معدّة للتهريب ومخبّأة بطريقة احترافية داخل عبوات مشروبات غازية". وأوضحت الوزارة أنّه "بعد التحري والمتابعة الدقيقة، تمكّنت كوادر الإدارة من تحديد هوية مرسل الشاحنة، وبناءً على ذلك، جرى تتبّع تحركاته بدقة وتحديد الزمان والمكان المناسبين لإلقاء القبض عليه. وأشارت إلى أنّه خلال مداهمة منزله، أُلقي القبض عليه، وعُثر على كميات كبيرة من المواد المخدّرة شملت 54 كيلوغراماً من مادة الكريستال المخدّرة (أتش بوز)، و17.5 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدّر، بالإضافة إلى 43 ألف حبة كبتاغون". وأضافت الوزارة أنّ "الكميات المضبوطة صودرت، وأُحيل المقبوض عليه إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه"، مؤكدةً "استمرار جهودها لمكافحة المخدرات وحماية المجتمع من آثارها الخطيرة".



وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، نفّذ فرع مكافحة المخدرات في محافظة دمشق عملية أمنية محكمة، تمكّن خلالها من "إلقاء القبض على شبكة تمتهن تجارة وترويج المواد المخدّرة، وذلك بعد متابعة دقيقة ورصد مكثّف لتحركات أفرادها". وأسفرت العملية عن "إلقاء القبض على ثلاثة متورطين وضبط 185,882 حبة مخدّرة من نوع (كبتاغون) كانت معدّة للترويج في المنطقة".

كذلك نفّذ فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب، شمال سورية، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي، عملية أخرى في ريف المحافظة الجنوبي، أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة متورطين وضبط 267 ألف حبة كبتاغون و20 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدّر كانت معدّة للترويج.