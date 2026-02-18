السلطات الأميركية توقف إسرائيلياً لحيازته أشرطة اغتصاب أطفال

- أوقفت السلطات الأميركية الإسرائيلي باسيليوس غرايب في ميناء ميامي للاشتباه في حيازته مواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على أطفال، بعد مداهمة استثنائية لسفينة الرحلات "Freedom of the Seas". - عُثر في هاتف غرايب على فيديو يوثق جريمة اغتصاب، واعترف بالتهم الموجهة إليه خلال التحقيق الأولي، مما أدى إلى احتجازه رغم تحديد كفالة منخفضة. - أصدرت سلطات الهجرة الفيدرالية أمر احتجاز إداري للهجرة، مما يعكس نية توجيه اتهام فيدرالي أو الشروع في إجراءات ترحيل فورية.

أوقفت السلطات الأميركية الإسرائيلي باسيليوس غرايب (29 عاماً من سكان مدينة حيفا)، في ميناء ميامي بولاية فلوريدا، للاشتباه في حيازته مواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على أطفال. وأتى اعتقاله حسبما أفاد موقع "واينت"، اليوم الأربعاء، في ختام مداهمة استثنائية نفذتها سلطات إنفاذ القانون الأميركية، التي صعدت على متن سفينة الرحلات التي كان يقضي إجازته عليها قبل نزوله إلى الشاطئ. وأوقف عملاء فيدراليون وعناصر من مكتب عمدة مقاطعة ميامي، الإسرائيلي غرايب، إثر بلاغ استخباراتي حول "نشاط مشبوه" وشراء مواد توثق اعتداءات جنسية على أطفال واغتصابهم، عبر الإنترنت.

وفي خطوة تعكس خطورة المعلومات المسبقة التي كانت بحوزة السلطات، لم ينتظر المحققون أن يجتاز غرايب إجراءات مراقبة الحدود المعتادة في محطة الركاب، بل داهموا سفينة الرحلات الفاخرة Freedom of the Seas التابعة لشركة "رويال كاريبيان" فور رسوّها في الميناء. وطبقاً للموقع، عثر عناصر الجمارك وأمن الحدود على غرايب على متن السفينة؛ حيث فتّشوا هاتفه المحمول ليجدوا الأدلة التي أثبتت الشبهات حوله.

وبناء على تقرير الاعتقال الرسمي، عُثر في هاتف الإسرائيلي على شريط فيديو يوثق اغتصاب رجل لطفلة لم تتجاوز الخامسة من عمرها. واستُجوب غرايب في الموقع؛ حيث اعترف بما نُسب إليه خلال التحقيق الأولي، قبل إنزاله من السفينة مكبلاً بالأصفاد، ونقله إلى مرفق الاحتجاز الإقليمي.

وعلى الرغم من أن القاضي حدّد له كفالة منخفضة نسبياً بقيمة 2500 دولار، فإنه ظل قيد الاحتجاز. فيما أصدرت سلطات الهجرة الفيدرالية بحقه أمر احتجاز إداري للهجرة، وهو إجراء قانوني يُفعَّل في الحالات التي تكون فيها نية لتوجيه اتهام فيدرالي أو الشروع في إجراءات ترحيل فورية من الولايات المتحدة، ويعلو هذا الإجراء على أي قرار إفراج بكفالة صادر عن محكمة محلية.

إلى ذلك، ذكر الموقع أن السفينة التي أوقف منها، كانت قد أبحرت يوم الجمعة الماضي، نحو جزر الباهاماس منطلقة من ميناء ميامي قبل أن تعود أوّل من أمس الاثنين، وترسو في رصيف الأخير، حيث كان بانتظارها قوات إنفاذ القانون. وتُعدّ هذه السفينة واحدة من السفن المعروفة ضمن أسطول عملاقة الرحلات البحرية "رويال كاربيان"، القادرة على استيعاب نحو 4500 راكب، وتُشغّل خطوطاً منتظمة وشعبية من فلوريدا إلى منطقة الكاريبي. وتُعتبر "رويال كاريبيان" ثاني أكبر شركة رحلات بحرية في العالم. ويمتلك الملياردير الإسرائيلي أيال عوفر حصةً كبيرة من أسهم الشركة، كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة مخضرم فيها.