السعودية تشدد على إلزامية تصريح الحج تحت طائلة العقوبات

- أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية على ضرورة حصول الحجاج على تصريح رسمي لأداء مناسك الحج، مشددة على عدم التساهل مع المخالفين لضمان سلامة ضيوف الرحمن وجودة الخدمات المقدمة لهم. - شددت الوزارة على أهمية الالتزام بالإجراءات النظامية لتعزيز السلامة والتنظيم، ورفع كفاءة إدارة الحشود، مع التنسيق المستمر مع مكاتب شؤون الحجاج ومقدمي الخدمات لرفع مستوى الامتثال. - أعلنت السعودية عن عقوبات جديدة تشمل غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال لمن يخالف التعليمات، بما في ذلك من يحاول أداء الحج دون تصريح أو يؤوي الحجاج غير النظاميين.

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، ضرورة التزام جميع مكاتب شؤون الحجاج ومقدمي خدمات الحج، بتوعية الحجاج على الحصول على التصريح الرسمي لأداء مناسك الحج لهذا العام، واتباع المسارات النظامية المعتمدة، وذلك في إطار حرصها على سلامة ضيوف الرحمن، وضمان جودة الخدمات المقدمة لهم، وتمكينهم من أداء مناسكهم. وأوضحت الوزارة، في بيان الجمعة، أن أداء فريضة الحج يقتصر على الحاصلين على تصريح رسمي من الجهات المختصة، مؤكدةً عدم التساهل مع أي محاولات لأداء الحج دون تصريح، إذ يُعد ذلك مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات، تُطبق بحق مرتكبيها العقوبات النظامية.

وشددت الوزارة على أن الالتزام بالإجراءات النظامية يرفع مستويات السلامة والتنظيم، ويعزز كفاءة إدارة الحشود، بما يضمن انسيابية الحركة داخل المشاعر المقدسة، ويرفع جودة تجربة ضيوف الرحمان خلال الموسم. وأشارت أيضاً إلى أن التنسيق مع مكاتب شؤون الحجاج ومقدمي الخدمات بدأ مباشرةً بعد انتهاء موسم حج العام الماضي، من خلال عقد اجتماعات دورية، وتنفيذ برامج توعوية مستمرة؛ بهدف تعزيز الوعي بالأنظمة والتعليمات، وتأكيد أهمية الالتزام بالاشتراطات المعتمدة، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال، وتحقيق أعلى معايير السلامة والتنظيم، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وأعلنت السعودية يوم الأربعاء الماضي حزمة عقوبات جديدة ستطبق بحق المخالفين للتعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، إذ تفرض الداخلية غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال (حوالى 5,333 دولار) على من يضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون تصريح، و100 ألف ريال (حوالى 26,600 دولار) لمن يؤوي الحجاج غير النظاميين أو يتستر عليهم أو يقدم المساعدة لهم.

وتطبق العقوبة ذاتها بحق حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو من يحاول الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ 14 من شهر ذي الحجة.

(أسوشييتد برس)