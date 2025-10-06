السعودية تسمح بأداء العمرة من خلال جميع أنواع التأشيرات

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم الاثنين، أن جميع حاملي التأشيرات بمختلف أنواعها يمكنهم أداء مناسك العمرة خلال وجودهم في المملكة، موضحة عبر بيانها أن تلك الخطوة تأتي في إطار "جهود الوزارة لتيسير الإجراءات أمام ضيوف الرحمن، وتوسيع دائرة المستفيدين من الخدمات المقدمة في منظومة الحج والعمرة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030".

وأوضحت الوزراة، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية، أن هذه التأشيرات تشمل تأشيرة الزيارة الشخصية والعائلية، وتأشيرة السياحة الإلكترونية، وتأشيرة العبور (الترانزيت)، وتأشيرة العمل، وبقية أنواع التأشيرات الأخرى، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لنهج المملكة في تسهيل قدوم المسلمين من مختلف أنحاء العالم لأداء الشعائر بكل يسر وطمأنينة.



وبيّنت الوزارة أنها استحدثت مؤخراً منصة "نسك عمرة" وذلك للراغبين في أداء العمرة مباشرةً، من خلال الدخول إلى المنصة واختيار الباقة المناسبة وإصدار تصريح العمرة إلكترونيًاً بكل سهولة، في تجربة رقمية متكاملة تتيح للمستفيدين حجز الخدمات واختيار المواعيد بكل مرونة.

واختتمت الوزارة بيانها بأن هذه التيسيرات "تجسّد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، على تمكين المسلمين من زيارة الحرمين الشريفين وأداء مناسكهم في أجواءٍ روحانية آمنة، وتقديم أفضل الخدمات التي تُثري تجربة ضيوف الرحمن وتُيسر رحلتهم الإيمانية".

وأطلقت وزارة الحج والعمرة، في سبتمبر 2022 المنصة الحكومية الموحدة "نسك" nusuk.sa، لتكون البوابة السعودية الجديدة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بهدف تطوير تجربة المعتمرين وزوار الحرمين الشريفين، وتيسير إجراءات قدومهم من جميع أنحاء العالم، وذلك ضمن مبادرات برنامج "خدمة ضيوف الرحمن". وتقدم "نسك"، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، حزمة واسعة من الخدمات والمعلومات للمعتمرين والزوار تمكّنهم من أداء نسك العمرة بيسر وسهولة، وتسهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية.