السرقة بين الأزواج في الأردن... جرائم متكررة وعقوبات معلقة

- في القانون الأردني، لا تُعتبر السرقة بين الأقارب من الدرجة الأولى جريمة يُعاقب عليها تلقائياً، إلا في حالات تقديم شكوى، ويُعفى الجاني من العقوبة في المرة الأولى إذا كان من الأصول أو الفروع أو بين الزوجين غير المفترقين. - قضية الشاعرة نجاح المساعيد أثارت نقاشاً حول الجرائم المالية الأسرية، حيث يوضح المحامي عامر الدميري أن القانون يفرق بين الادعاء بالحق الشخصي وإسقاطه، مع استمرار النظر في الدعوى. - إنعام العشا تؤكد على خصوصية العلاقات الزوجية المالية في الأردن، مشددة على أهمية التوعية القانونية بحقوق المرأة المالية وضمانات حمايتها، رغم معارضة فكرة تقاسم الأموال بين الزوجين.

لا تُعدّ وقائع السرقة بين الأقارب من الدرجة الأولى، مثل الأزواج، جريمة يُعاقب عليها القانون الأردني تلقائياً، إلا في حالات محددة نصّ عليها القانون، كأن يتقدّم المتضرر بشكوى. وتختلف ظروف كل حادثة عن الأخرى تبعاً لكون الأموال أو الممتلكات تخص أحد الطرفين، أو كانت ملكية مشتركة، كأن يكونا شريكين في سيارة أو قطعة أرض أو مبنى.

وأثار إعلان مديرية الأمن العام الأردنية أخيراً، القبض على زوج الشاعرة الأردنية نجاح المساعيد، بتهمة سرقة 5 ملايين درهم إماراتي منها (نحو مليون دينار أردني، أو 1.4 مليون دولار)، تساؤلات واسعة عن العقوبة التي قد يواجهها في حال ثبوت واقعة السرقة، وفتحت باب النقاش حول الجرائم المالية بين أفراد العائلة الواحدة.

يقول المحامي عامر الدميري لـ"العربي الجديد"، إن "قانون العقوبات الأردني أفرد الباب الحادي عشر لجرائم الأموال، وأعفى في المادة الـ425 الفاعل من العقوبة إذا كان من الأصول والفروع، أو بين الزوجين إذا كانا غير مفترقين، على أن يُعفى من العقوبة في المرة الأولى فقط. يعني هذا أن المحاكمة تستمر، ويصدر فيها قرار، لكن في النهاية يُعفى الجاني من العقوبة استناداً إلى العلاقة القائمة، لكن الجاني يُدان وتُسجل بحقه سابقة جرمية رغم إسقاط العقوبة عنه".

ويشير الدميري إلى أن "سبب الإعفاء من العقوبة مرتبط بكون الذمة المالية للزوجين مشتركة، وهناك حسابات واعتبارات مالية غير ظاهرة بينهما، إضافة إلى الحفاظ على الروابط الأسرية، وينطبق هذا على الأقارب من الدرجة الأولى، وأحياناً الثانية، مثل الأب والأم والأخ والأخت. عقوبة السرقة من دون عنف أو تهديد تراوح بين الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، أما إذا كانت السرقة مقرونة بظروف جنائية، فالعقوبة ترتفع إلى الأشغال المؤقتة من ثلاث سنوات إلى المؤبد، وكل جريمة تُقدَّر وفق ظروف الدعوى".

ويضيف المحامي الأردني: "هناك فارق بين الادعاء بالحق الشخصي وإسقاط الحق الشخصي؛ فالادعاء بالحق الشخصي هو المطالبة المدنية في أثناء الدعوى الجزائية بالأضرار المادية التي لحقت بالمجني عليه، أما من الناحية الجزائية، فالحق ليس للفرد، بل للمجتمع في معاقبة أي شخص يرتكب جريمة، بغض النظر عن إسقاط الحق الشخصي أو عدمه. اعتبر المشرّع في بعض القضايا إسقاط الحق الشخصي سبباً لتخفيف العقوبة، مثل جرائم الإيذاء البسيط، والذم والقدح، والتهديد، وفي قضايا السرقة الأسرية، تستمر المحاكم في نظر الدعوى، لكن الجاني يُعفى من العقوبة".

تطالب أردنيات بذمة مالية منفصلة (بيتر سفارك/Getty)

من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لجمعية معهد تضامن النساء الأردني (تضامن)، إنعام العشا، لـ"العربي الجديد"، إن "الإعفاء من العقوبة نتاج مانع أدبي، فالعلاقات الزوجية والأسرية لها طابع خاص، والمجتمع الأردني يتميّز بخصوصية في العلاقات المالية بين الزوج وزوجته؛ إذ يمكن أن تشتري الزوجة بيتاً من مالها الخاص وتسجله باسم زوجها، وأحياناً تساعده في شراء منزل أو أرض بمبالغ كبيرة من راتبها أو مالها الخاص، لكن في النهاية تُسجّل العقارات باسم الزوج".

وتضيف العشا: ينظر المجتمع إلى أن العلاقة الزوجية على أنها أبدية، وقائمة على التفاهم والمودة والتضحية، لكن هذا ليس دقيقاً دائماً، وللأسف، عندما ترغب المرأة المتزوجة في تسجيل الممتلكات باسمها، تدخل في كثير من الأحيان في خلافات مع زوجها، وربما مع أهل الزوج، وقد تكون لذلك تبعات تصل إلى الطلاق، فالكثير من الموانع الاجتماعية تعيق المرأة عن توثيق تفاصيل علاقاتها المالية مع زوجها، وفي حال حدوث خلاف، أو اللجوء إلى المحاكم، تفقد المرأة سنداً مهماً، إذ لا تستطيع إبراز الوثائق التي تؤكد حقها، ما يؤدي إلى ضياع الحقوق".

وتؤكد أن "الذمة المالية للزوجة منفصلة شرعاً عن ذمة زوجها، ولا يُعيب أيّاً منهما تسجيل الممتلكات باسم من يدفع الثمن، وهذا لا يمنع التشارك والتعاون في تفاصيل الحياة اليومية. فمثلاً، في حال وفاة الزوج، إذا لم تكن العقارات مسجلة باسم الزوجة، فإن جزءاً كبيراً منها، حتى تلك التي دفعت هي ثمنها، قد يرثها أهل الزوج. ينبغي نشر التوعية القانونية والشرعية بحقوق المرأة في أموالها، والتفكير في ضمانات تحفظ الحقوق، مع أهمية توعية الأزواج على أن لكل منهما ذمة مالية مستقلة".

وأشارت العشا إلى أن "بعض مؤسسات المجتمع المدني طرحت فكرة تقاسم الأموال بين الزوجين، إلا أن هذا الطرح يواجه معارضة كبيرة في المجتمع. شهد الأردن تعديلات عديدة على القوانين، وهذا النص القانوني يمكن مناقشته قانونياً وتشريعياً وفقهياً واجتماعياً، بهدف إيجاد ضمانات تحمي الحقوق الشخصية والمالية لأفراد الأسرة، وخصوصاً المرأة".