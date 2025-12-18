السجن مدى الحياة لطبيب تخدير فرنسي أًدين بتسميم 30 مريضاً

محامي الطبيب الفرنسي يدلي بتصريحات للصحافة،18 ديسمبر 2025 (فرانس برس)
محامي الطبيب الفرنسي يدلي بتصريحات للصحافة في بيزانسون، 18 ديسمبر 2025 (فرانس برس)
- حُكم على طبيب التخدير الفرنسي فريدريك بيشييه بالسجن مدى الحياة بتهمة تسميم 30 مريضاً، مما أدى إلى وفاة 12 منهم، ووصفت النيابة العامة الطبيب بأنه "أحد أكبر المجرمين في التاريخ".
- لم يُحتجز بيشييه منذ بدء التحقيق في 2017، ويعتزم استئناف الحكم، حيث طلب محاميه تبرئته لعدم وجود أدلة قاطعة.
- الجرائم وقعت بين 2008 و2017 في عيادتين ببيزانسون، واستهدفت مرضى تتراوح أعمارهم بين 4 و89 سنة.

حُكم على طبيب تخدير فرنسي أُدين بتسميم 30 مريضاً خلال عمليات جراحية توفي 12 منهم، بالسجن مدى الحياة، نزولاً عند طلب النيابة العامة التي وصفته بأنه "أحد أكبر المجرمين في التاريخ". فرضت محكمة دو الجنائية فترة إلزامية للعقوبة تبلغ 22 عاماً. وتوجّهت القاضية دلفين تيبييرج إلى الطبيب فريدريك بيشييه بالقول "ستُسجن فوراً".

وصفت النيابة العامة الطبيب الفرنسي بأنه "أحد أكبر المجرمين في التاريخ"

ولم يُحتجز الطبيب الفرنسي بيشييه (53 عاماً) الذي أعلن محاموه أنه يعتزم استئناف الحكم، مطلقاً منذ بدء التحقيق عام 2017. واتهمته النيابة العامة، خلال المرافعات الختامية، بـ"استخدام الطب للقتل". وطلب محاميه راندال شويردورفر من المحكمة تبرئته، مشيراً إلى عدم وجود أدلة قاطعة في حقه. وفي كل قضية من القضايا الثلاثين التي حوكم فيها بيشييه، كان على هيئة المحلفين المؤلفة من ستة أعضاء وثلاثة قضاة متخصصين البتّ في إدانة بيشييه أو تبرئته.

وتعود الجرائم إلى الفترة الممتدة بين 2008 و2017 وقد وقعت في عيادتين خاصتين في مدينة بيزانسون، وطاولت مرضى تراوح أعمارهم بين 4 و89 سنة.

(فرانس برس)

