السجن المؤبد لـ11 متهماً في حريق منتجع التزلج التركي

- أصدرت محكمة تركية أحكاماً بالسجن المؤبد على 11 شخصاً، بينهم مالك فندق "غراند كارتال" ومديره العام، بسبب حريق في منتجع كرتلكايا أودى بحياة 78 شخصاً، بينهم 34 طفلاً، وأصاب 137 آخرين. - التحقيقات كشفت عن عدم عمل أجهزة إنذار الحريق ومخالفة معدات الغاز لمعايير السلامة، مما أثار غضباً ودعوات لإصلاح منظومة السلامة العامة في تركيا. - المحاكمة شملت 32 متهماً، وأثارت الأحكام موجة من التصفيق في قاعة المحكمة، حيث اعتبرها أقارب الضحايا "قراراً تاريخياً" يخفف من آلامهم.

قضت محكمة تركية، اليوم الجمعة، بالسجن المؤبد على 11 شخصاً على خلفية الحريق الذي اندلع في منتجع للتزلج بجبال بولو( شمال غربي) في يناير/كانون الثاني الماضي، وأودى بحياة 78 شخصاً، بينهم 34 طفلاً، وأصاب 137 آخرين بجروح متفاوتة.

واجتاح الحريق فندق "غراند كارتال" في منتجع كرتلكايا الجبلي في 21 يناير، حيث شبّ في مطعم الفندق قبيل الساعة الثالثة والنصف فجراً، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية تركية. وكشفت التحقيقات أن أجهزة إنذار الحريق لم تكن تعمل، وأن معدات الغاز لم تكن مطابقة لمعايير السلامة.

وقالت هيئة المحكمة في محافظة بولو إن من بين المحكومين بالسجن المؤبد مالك الفندق خالد إرغول، ومديره العام، وعدداً من أعضاء مجلس إدارته، فيما أصدرت أحكاماً إضافية بالسجن راوحت بين 12 و22 عاماً على 18 متهماً آخرين، معظمهم من موظفي الفندق. كما تمت تبرئة ثلاثة متهمين، بينهم طاهيان.

وشملت الأحكام أيضاً نائب رئيس بلدية بولو ورئيس جهاز الإطفاء المحلي، وهو ما أثار موجة من التصفيق في قاعة المحكمة، حيث تابع أقارب الضحايا وقائع الجلسة وهم يحملون صور أحبّائهم الذين قضوا في الحريق.

وقال بيلساي ساربر أرسلان، ابن شقيقة إحدى الضحايا، في تصريح لقناة "سوزجو" التركية، إن الحكم "قرار تاريخي يخفف من آلام جميع العائلات"، مؤكداً أن العدالة تأخرت لكنها تحققت أخيراً.

وخلال جلسات المحاكمة التي عُقدت في صالة رياضية بمدينة بولو، عرض أقارب الضحايا صور أبنائهم الذين لقوا حتفهم في أثناء عطلة مدرسية، إذ كان المنتجع مقصداً مفضلاً للعائلات من إسطنبول وأنقرة للاستمتاع بعطلة التزلج الشتوية.

وقال الناجي حلمي ألتين، الذي فقد زوجته وابنته البالغة تسع سنوات: "أذهب إلى المقبرة كل يوم. لا يمكن لأي طبيب نفسي أن يخفف هذا الألم".

من جانبه، دافع مالك الفندق خالد إرغول عن نفسه أمام المحكمة قائلاً: "كنا نجري عمليات تفتيش دورية"، نافياً مسؤوليته عن الحادث، وألقى باللوم على موردي معدات الغاز. وأضاف: "لم أسمح حتى بإطلاق الأسهم النارية أمام الفندق في حفلات الزفاف لأنني لا أريد أن تموت الطيور".

وأشارت وكالة "دوغان" التركية للأنباء إلى أن المحاكمة شملت 32 متهماً، من بينهم 20 قيد الاحتجاز قبل المحاكمة، وضمت القائمة مسؤولين محليين وموظفين إداريين وفنيين في الفندق.

وأثار العدد الكبير للضحايا موجة من الحزن والغضب في تركيا، وسط دعوات متزايدة إلى إصلاح منظومة السلامة العامة ومحاسبة المسؤولين عن الإهمال، خاصة بعد أن أظهر تقرير الخبراء أن الفندق كان يفتقر إلى أبسط إجراءات الوقاية من الحرائق رغم تصنيفه ضمن المنشآت السياحية الفاخرة.

ووفق تقارير إعلامية محلية، اندلع الحريق في طابق المطعم داخل مبنى الفندق المكوّن من 12 طابقاً ويضم 238 نزيلاً، ما اضطر عدداً من الضيوف إلى القفز من النوافذ في محاولة يائسة للهروب من ألسنة اللهب والدخان الكثيف.

