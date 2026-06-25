السؤال القديم

- العودة إلى الجذور الريفية: دفعت الحرب في السودان الملايين للنزوح إلى الريف، مما أعاد اكتشاف الزراعة كوسيلة للأمان والغذاء، حيث أصبحت الزراعة المنزلية ضرورة وليس ترفًا. - دور المرأة في الزراعة: تاريخيًا، كانت النساء أول من اكتشف الزراعة، واليوم تعود نساء الحضر لممارسة الزراعة المنزلية كخط دفاع أول عن الأمن الغذائي في ظل النزوح. - أهمية الزراعة الأسرية: تؤكد منظمة الفاو أن الزراعة الأسرية تضمن الأمن الغذائي وحماية البيئة، حيث يعتمد 62% من السودانيين على الزراعة والرعي، مما يبرز أهمية هذا القطاع في ظل انهيار سلاسل الإمداد الحضرية.

كانت ضحكتها تسبق خطواتها وهي تدخل باحة الدار الواسعة، تحمل إناءً من سعف النخيل مملوءاً بالخضروات الطازجة. قالت في فخر إنّها استجابت لفكرة الزراعة المنزلية، لا كترفٍ حضري، بل كضرورة فرضها النزوح إلى الريف. فالحرب التي دفعت ملايين السودانيين إلى مغادرة المدن أعادت الكثيرين إلى جذورهم الأولى في الريف.

ليست هذه حالة فردية، بل صورة مصغّرة لتحوّل يشهده السودان بعد ثلاثة أعوام من دروس الحرب القاسية. فمع انهيار المدن، عاد الناس إلى الأرياف بحثاً عن الأمان والغذاء، فأعادوا اكتشاف أنّ الأرض حين تُروى بالاهتمام تمنح الغذاء والأمن.

تؤكد الدراسات الأنثروبولوجية أن المرأة كانت أول من اكتشف الزراعة، حين جمعت البذور حول المنزل ولاحظت أنها تنبت بالمطر. ومارست نساء كردفان ودارفور الزراعة حول المنزل (الجباريك). وفي أرياف عديدة ظلّت الريفيات يمارسن الزراعة، واليوم تعود نساء الحضر إلى الدور ذاته، لكن في سياق حربٍ تُعيد للزراعة دورها كخط دفاع أول عن الأمن الغذائي.

تؤكد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أنّ "الزراعة الأسرية قادرة على ضمان الأمن الغذائي وحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، خصوصاً في المناطق الريفية التي باتت أكثر ازدحاماً بعد النزوح". وتقول الإحصاءات إنّ أكثر من 62% من السودانيين يعتمدون على الزراعة والرعي مصدراً للعيش. ومع النزوح الواسع من المدن، تضاعفت أهمية هذا القطاع. والأرياف التي كانت مهملة لعقود صارت الآن ملاذاً ومورداً، وبدأت التنظيمات المدنية التي تحاول سد فراغ الدولة تشجّع الأسر على الزراعة المنزلية، لا لمواجهة الجوع، بل لإنتاج غذاءٍ آمنٍ، خالٍ من الملوّثات، في حين انهارت سلاسل الإمداد الحضرية.

يقول الخبير الزراعي عبد اللطيف عجيمي إنّ "الجمع بين الزراعة والرعي هو أساس بقاء الإنسان". الأمر الذي لم يفطن له المُمسكون بالسلطة، لينهار النظام المركزي مع اندلاع الحرب، فحين أُهمل الريف وأهله ضربت الهشاشة كلّ مكان. وفرض السؤال نفسه: كيف ينهار اقتصاد بلدٍ يملك كل هذه الإمكانات؟ ولماذا تهمل الزراعة بينما يُستنزف الناس في التعدين الذي دمّر المراعي والغابات ومجاري المياه؟

كشف النزوح للريف الحقيقة التي تجاهلتها السياسات لعقودٍ طويلة، أنّ مستقبل السودان يبدأ من سطح الأرض، لا من باطنها، وأنّ الأمن الغذائي لا يتحقق بالذهب والنفط، بل بالبذرة التي تُزرع، وباليد التي تعرف كيف تُعيد الحياة إلى التربة. وربما تكون الحرب قد أعادت السودانيين قسراً إلى الريف، لكنّها أحيت السؤال القديم: "هل نملك الشجاعة لنبدأ من جديد؟".

(متخصص في شؤون البيئة)