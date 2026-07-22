الرقة السورية تحت لهيب الحر وانقطاع الكهرباء وتراجع الخدمات

- يعاني سكان الرقة من انقطاع الكهرباء لأكثر من 20 ساعة يومياً، مما أثر على تأمين مياه الشرب وتشغيل المحال التجارية وحفظ المواد الغذائية، وزاد من معاناتهم في المنازل. - تراجع المساعدات الإنسانية وارتفاع أسعار المحروقات أدى إلى زيادة تكاليف النقل والأفران وأسعار قوالب الثلج، مما زاد الأعباء المالية على السكان. - رغم إعلان تحسينات في الكهرباء، إلا أن الأزمة مستمرة، وأطلق السكان حملة "الرقة تتبخر" للتعبير عن معاناتهم في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتدهور الخدمات الأساسية.

بين حرّ الصيف اللاهب وانقطاع الكهرباء لأكثر من 20 ساعة يومياً، يعيش سكان محافظة الرقة واقعاً خدمياً متردياً انعكس على مختلف تفاصيل حياتهم اليومية، بدءاً من تأمين مياه الشرب، مروراً بتشغيل المحال التجارية وحفظ المواد الغذائية، وصولاً إلى تزايد المعاناة داخل المنازل. وفي ظل هذا المشهد، تئن المدينة تحت وطأة درجات الحرارة المرتفعة والانهيار في الخدمات الأساسية.

ورغم التحسن النسبي في إمدادات الكهرباء قبل حلول فصل الصيف، عاد سكان الرقة إلى مواجهة تدهور ملحوظ في الخدمات الأساسية، مع تقلص ساعات وصل الكهرباء وتكرار انقطاع المياه لفترات طويلة. وتزداد الأزمة تعقيداً في ظل موجة حر قاسية وتراجع المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات، الأمر الذي ضاعف معاناة الأهالي.

ويقول أسامة الخلف، وهو من أهالي مدينة الرقة، لـ"العربي الجديد" إن التيار الكهربائي لا يتجاوز أربع ساعات خلال اليوم، الأمر الذي انعكس مباشرة على خدمات مياه الشرب، بسبب اعتماد محطات الضخ على الكهرباء. وأوضح أن بعض الأحياء تعاني انقطاع المياه أو وصولها بشكل متقطع. وأضاف أن ارتفاع أسعار اشتراكات الكهرباء البديلة، المعروفة محلياً بـ "الأمبيرات" زاد من معاناة السكان، إذ بلغ سعر الأمبير المنزلي نحو 25 ألف ليرة سورية، مقابل 50 ألف ليرة للاشتراك التجاري، وهي مبالغ تفوق قدرة كثير من العائلات وأصحاب الأنشطة الاقتصادية.

ويشير الخلف إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات انعكس على قطاعات النقل والأفران والمخابز، كما أدى إلى ارتفاع أسعار قوالب الثلج إلى نحو 40 ألف ليرة للقالب الواحد، في وقت أصبحت فيه الحاجة إليها أساسية مع موجة الحر. ويضيف أن غياب البرامج الإغاثية التي كانت تقدمها المنظمات الإنسانية، إلى جانب انقطاع الرواتب وفصل عدد من الموظفين، فاقم الأوضاع المعيشية في المدينة.

من جهته، يقول عبد الستار الحسن، وهو من سكان مدينة الرقة، إن الأهالي التزموا بدفع فواتير الكهرباء، التي بلغت قيمة بعضها نحو 160 ألف ليرة سورية، إلا أنهم فوجئوا بتراجع ساعات التغذية الكهربائية، معتبراً أنه "من غير المنصف معاقبة جميع المشتركين بسبب عدم التزام البعض بسداد الفواتير"، ودعا إلى اتخاذ إجراءات بحق المتخلفين عن الدفع، بدلاً من تحميل جميع المشتركين تبعات ذلك. وأضاف في حديثه لـ"العريي الجديد" أن العائلات أصبحت عاجزة عن تأمين مياه باردة لأطفالها في ظل الانقطاع الطويل للتيار الكهربائي، وارتفاع درجات الحرارة.

أما أبو مالك، وهو من أهالي مدينة الرقة، فيؤكد لـ"العربي الجديد" أن أسعار اشتراكات الكهرباء الخاصة بالأمبير ارتفعت بشكل كبير، بعدما كانت تراوح بين سبعة وثمانية آلاف ليرة سورية، لتصل اليوم إلى ما بين 35 و40 ألف ليرة للأمبير الواحد. ويشير إلى أن الأسرة تحتاج إلى ثلاثة أمبيرات على الأقل لتشغيل البراد وبعض الأجهزة الأساسية، ما يرفع كلفة الاشتراك الأسبوعية إلى نحو 100 ألف ليرة سورية، وهو مبلغ يفوق قدرة غالبية الأسر على تحمله. ويضيف أن أسعار قوالب الثلج ارتفعت أيضاً من ستة أو سبعة آلاف ليرة سورية إلى ما بين 30 و35 ألف ليرة سورية، ما جعلها خارج متناول كثير من السكان.

ولا تقتصر تداعيات أزمة الكهرباء على المنازل، بل تمتد إلى أصحاب المحال التجارية والمهن المعتمدة على الكهرباء، الذين يؤكدون أن ساعات التغذية الحالية غير كافية لتسيير أعمالهم، خصوصاً مع تكرار الانقطاعات حتى خلال فترات الوصل، الأمر الذي سبَّب تراجُعَ نشاطِهم وخسارةَ جزء من مصادر رزقهم.

بيئة سورية تؤكد سلامة مياه الشرب في دير الزور والرقة رغم فيضان الفرات

في المقابل، أوضح مدير كهرباء الرقة، المهندس عبد المحسن الصالح، لـ"العربي الجديد"، أن انخفاض كميات الكهرباء نجم عن الارتفاع غير الاعتيادي في درجات الحرارة، والذي أدى إلى أعطال فنية في مجموعات التوليد التابعة لسد الفرات. وأضاف أن فرق الصيانة أصلحت الأعطال وأعادت مجموعات التوليد إلى الخدمة تدريجياً، مؤكداً أن التيار الكهربائي عاد إلى محافظة الرقة منذ ساعات الصباح، وفق الكميات المخصصة لها.

ورغم إعلان مديرية الكهرباء عودة مجموعات التوليد إلى الخدمة تدريجياً، يرى سكان الرقة أن الأزمة لا تزال مستمرة، في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتراجع الخدمات الأساسية. ويؤكدون أن التحسن المعلن في التغذية الكهربائية لم ينعكس بعد على حياتهم اليومية، ما دفعهم إلى إطلاق حملة "الرقة تتبخر" للتعبير عن حجم المعاناة التي تعيشها المدينة، والتي يصفونها بأنها من الأصعب منذ سنوات.