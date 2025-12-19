- انتُخب برهم صالح كمفوض سامٍ لشؤون اللاجئين خلفاً لفيليبو غراندي، وسيتولى مهامه في يناير 2026 لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، وقد أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بخبرته الواسعة. - يتمتع صالح بخبرة تزيد عن ثلاثة عقود في الخدمة الحكومية، حيث شغل مناصب قيادية في العراق وإقليم كردستان، منها رئاسة العراق ورئاسة حكومة الإقليم، ولعب دوراً في إعادة إعمار العراق. - برهم صالح زميل في مركز "بيلفر" بجامعة هارفارد ومعهد الشرق الأوسط، أسس الجامعة الأميركية في السليمانية، ويحمل شهادات عليا في الهندسة والإحصاء، ويتقن الكردية والعربية والإنجليزية.

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الرئيس العراقي الأسبق برهم صالح مفوضاً سامياً لشؤون اللاجئين خلفاً للمفوّض المنتهية ولايته الإيطالي فيليبو غراندي. وبحسب بيان صادر في هذا الخصوص، مساء أمس الخميس، يتسلّم صالح مهامه على رأس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ابتداءً من الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل.

It’s official!@BarhamSalih, former President of Iraq, has been elected as the next High Commissioner for Refugees.



Having been a refugee himself, he brings powerful lived experience to lead UNHCR.



We’re excited to welcome him soon. 💙 pic.twitter.com/Dv4B52qpRA — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) December 18, 2025

ويأتي برهم صالح خلفاً لفيليبو غراندي الذي شغل المنصب لمدّة عشرة أعوام تقريباً على أن يغادره في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع انتهاء عام 2025. ومن المقرّر أن تمتدّ ولاية صالح، البالغ من العمر 65 عاماً، لخمسة أعوام، علماً أنّ احتمال تعيينه لولاية ثانية خيار قائم.

وفيما هنّأت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك المفوّض الجديد

على انتخابه وأشارت إلى أنّها تتطلّع إلى العمل معه، رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بقرار الجمعية العامة مشيداً بشخص برهم صالح.

من جهته، كان غراندي قد تسلّم رئاسة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في عام 2016، ويمثّل انتخاب برهم خلفاً له خروجاً عن التقليد المتّبع بتعيين شخصيات من الدول المانحة الكبرى، وفقاً لما نشرته وسائل إعلام أميركية. وكان غوتيريس قد أعلن، في 12 ديسمبر الجاري، أنّه "انسجاماً مع الفقرة 13 من النظام الأساسي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يسعدني أن أبلغكم بعزمي على اقتراح برهم أحمد صالح من جمهورية العراق إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لتولّي منصب المفوض السامي".

من هو برهم صالح؟

ويُعَدّ برهم صالح شخصية سياسية عراقية بارزة، وقد أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنّه يتمتّع بخبرة تمتدّ لأكثر من ثلاثة عقود في الخدمة الحكومية في العراق وإقليم كردستان، وكذلك بخبرة قيادية رفيعة المستوى في المجالات الدبلوماسية والسياسية والإدارية، بما في ذلك العمل مع المؤسسات الدولية والإقليمية. أضاف غوتيريس أنّ لصالح رؤيته وخبرته في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني، بما في ذلك عمله مفاوضاً في الأزمات ومهندساً للإصلاحات الوطنية.

وكان المفوّض الجديد المنتخب لشؤون اللاجئين قد تولّى رئاسة العراق في الفترة الممتدّة بين عامَي 2018 و2022. وقبل ذلك شغل برهم صالح منصب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق لمرّتَين؛ بين عامَي 2001 و2004 ثمّ بين عامَي 2009 و2012. كذلك تولّى مهام نائب رئيس وزراء العراق ما بين عامَي 2004 و2009، بالتزامن مع تولّيه منصب وزير التخطيط في الفترة الممتدّة ما بين عامَي 2004 و2006. وأشار غوتيريس، في بيان، إلى أنّ صالح كان قد أدّى دوراً محورياً في إعادة إعمار العراق وانتعاشه الاقتصادي بعد عام 2003، بما في ذلك التفاوض على اتفاق العراق الدولي مع الأمم المتحدة والبنك الدولي.

وتابع غوتيريس، في بيانه، يشغل برهم صالح في الوقت الراهن منصب زميل أول غير مقيم في مركز "بيلفر" للعلوم والشؤون الدولية التابع لكلية "هارفارد كينيدي" في جامعة "هارفارد" بالولايات المتحدة الأميركية، وزميل قيادي غير مقيم في "معهد الشرق الأوسط" بواشنطن العاصمة، ولفت إلى أنّه يتقن اللغة الإنكليزية إلى جانب اللغتَين الكردية والعربية.

ووفقاً لبيان الأمين العام للأمم المتحدة، فإنّ برهم صالح أسّس الجامعة الأميركية في السليمانية بإقليم كردستان العراق وترأسها، ويحمل شهادة دكتوراه في الإحصاء وتطبيقات الحاسوب في الهندسة من جامعة "ليفربول" بالمملكة المتحدة، وشهادة بكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة "كارديف" بالمملكة المتحدة أيضاً.

(الأناضول، العربي الجديد)