الذكاء الاصطناعي ومشاريع التعليم

- تواجه الدول العربية تحديات كبيرة في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم، حيث يتطلب ذلك موارد مادية وبشرية كبيرة، مما يهدد بحرمان الطلاب من فرص تعليمية مستقبلية. - تعيق نقص الموارد وتأثير الحروب والفوضى الأهلية في بعض الدول إمكانية دمج الذكاء الاصطناعي، مما يستدعي إرادة قوية وتخطيطاً مركزياً لتوفير البنية التحتية اللازمة. - على الصعيد العالمي، بدأت دول مثل الإمارات والهند والصين في دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم عبر مناهج جديدة وتدريب المعلمين والطلاب.

تتلاحق التحديات أمام التعليم في الوطن العربي. فما إن ننتهي من مهمة، هذا إذا انتهينا، حتى تطرق بابنا ثانية، دون أن يعني ذلك التحقق أو النجاح الكامل في الأولى. فقد أطل مؤخراً على المنطقة العربية موضوع التعليم والذكاء الاصطناعي، ليطاول التعليم عموماً، أي ما قبل المراحل الجامعية والتعليم العالي، وضمناً التعليم المهني والتقني. بعض الدول العربية لم تتطرق إلى هذا المُعطى الجديد لتحدد ما الممكن فعله. القليل شرع في خوض هذا الغمار منطلقاً من ضرورة وأهمية الدخول في هذه التجربة الجديدة.

مع ذلك، يمكن القول إنّ بعض مؤسسات التعليم بقسمَيها العام والجامعي بدأت بإدخال مادة الذكاء الاصطناعي في صلب مناهجها. وهو ما يعني في وجهه الآخر، أنّ أكثر المؤسسات ما تزال بعيدة عن هذا التوجه. وحرمان أعداد كبرى من التلامذة والطلاب من هذه المبادرة يعني خسارة فرص لا يمكن أن تُعوّض ما دام المستقبل التعليمي يدمج الذكاء البشري بالذكاء الاصطناعي، مع ما يتطلبه ذلك من مقوّمات مادية وبشرية. هنا نتحدث عن أعداد كبرى ما تزال خارج الإفادة من التكنولوجيا الرقمية بوصفها مدخلاً نحو عالم الخوارزميات وما تقدمه من إمكانات لا محدودة.

الآن تُطرح العديد من الأسئلة الملحّة حول إمكانية إدماج الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، وهي أسئلة تفرضها ظروف هذه الدولة وتلك. وقد يكون سبب طرحها عائداً إلى نقص في الإمكانات والموارد البشرية والمادية على حد سواء. لكن هناك دولاً تعاني ممّا هو أبسط نتيجة ما مرّت وتمرّ به من حروب وفوضى أهلية، ما جعل ألوف المدارس مجرد أنقاض غير صالحة لشيء سوى للهدم وبناء مؤسسات عصرية بديلة عنها.

وهذه عملية مديدة ومرهونة بتوفر الإرادة والأموال والكوادر البشرية والتخطيط المركزي وغيرها من قواعد أساسية. بعض الدول أعلنت شروعها في خطوات عملية جادة منها: دولة الإمارات العربية المتحدة التي أعلنت بدءاً من العام الدراسي الجاري 2025–2026 تدريس الذكاء الاصطناعي من صفوف الروضة وحتى الصف الثاني عشر، مع محتوى يشمل الأخلاقيات والتطبيقات العملية، ودولة الهند التي تُعتبر من الدول الفقيرة بالنظر إلى الكثافة السكانية وحاجتها إلى الكثير من الموارد، أطلقت بدورها مبادرة SOAR لطلاب الصفوف من الـصف السادس إلى الثاني عشر أيضاً، متضمنة وحدات تعليمية مدتها 15 ساعة عن الذكاء الاصطناعي وتدريباً خاصاً للمعلمين.

أما الصين وهي تُعتبر رائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والروبوتات وغيرها من مجالات الإفادة من التطور الرقمي، فقد جعلت دراسة الذكاء الاصطناعي إلزامية بدءاً من المرحلة الابتدائية، بواقع ثماني ساعات سنوياً في المراحل كافة. كما أعدّت إستونيا مخططاً يتضمن تدريب 58 ألف طالب وخمسة آلاف معلم بحلول العام 2027 ضمن برنامج وطني للذكاء الاصطناعي. وهو برنامج تُشرف عليه الدولة الإستونية بمشاركة المؤسسات الخاصة، ويشمل القطاعين العام والخاص.

في الولايات المتحدة، أطلقت الحكومة بالتعاون مع شركات كبرى مثل "غوغل" و"مايكروسوفت" وغيرهما من شركات الإنترنت والحواسيب العملاقة، برنامجاً لتدريب ملايين الطلاب والمعلمين على استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تعليم معظم المواد.

على أنّ هذه المبادرات العالمية لا تختصر ما يشهده العالم اليوم على هذا الصعيد، إذ ليس هناك سوى هذه الدول التي تنطلق من اعتبار قوامه أنّ الذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية، بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من المخططات والبرامج الوطنية للتعليم.