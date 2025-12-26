- يعتمد نظام رعاية المسنين في الدنمارك بشكل كبير على العمالة الأجنبية، حيث يشغل الأجانب معظم الوظائف الجديدة منذ 2015، مما يعكس تناقضًا في السياسات الدنماركية التي تدعو لتشديد الهجرة. - يواجه القطاع تحديات ديمغرافية مع تزايد شيخوخة السكان وتراجع عدد السكان في سن العمل، مما سيؤدي إلى نقص كبير في الموظفين بحلول 2035، ويجعل الاعتماد على العمالة الأجنبية أمرًا لا مفر منه. - تتبنى الحكومة خطابًا متشددًا في ملف الهجرة، لكنها تسعى لاستقدام مزيد من العمالة الأجنبية، مما يثير جدلاً سياسيًا حول مستقبل دولة الرفاه.

في الوقت الذي يواصل فيه اليمين القومي المتشدد في الدنمارك تصعيد خطابه الداعي إلى تشديد سياسات الهجرة، وصولاً إلى تبنّي مفاهيم مثل "الهجرة العكسية" وترحيل آلاف اللاجئين والمهاجرين، تكشف أرقام رسمية ودراسات أكاديمية عن تناقض بنيوي صارخ: أحد الأعمدة الأساسية لدولة الرفاه الدنماركية، أي نظام رعاية المسنين، بات يعتمد بشكل حاسم على العمالة الأجنبية، إلى حد يصعب معه تصوّر استمراره من دونها.

أرقام حديثة صادرة، اليوم الجمعة، عن اتحاد الأعمال الدنماركي (Dansk Erhverv) وهيئة الإحصاء الرسمية تُظهر ارتفاعاً لافتاً في عدد الأجانب العاملين في قطاع الرعاية الاجتماعية والصحية، ولا سيما في وظائف مساعدي ومقدمي رعاية المسنين (SOSU)، منذ عام 2015. فمن بين نحو 22 ألف وظيفة أُضيفت إلى هذا القطاع خلال العقد الأخير، شغل الأجانب أكثر من 21 ألفاً و700 وظيفة، مقابل 379 دنماركياً فقط. وبذلك أصبح واحد من كل خمسة موظفين في رعاية المسنين أجنبياً، ما يعني عملياً أن العمود الفقري لرعاية كبار السن يقوم اليوم على أكتاف غير دنماركية.

ولا تقتصر الصورة على قطاع الرعاية الاجتماعية المباشرة. ففي القطاع الصحي الأوسع، يعمل حالياً في الدنمارك نحو 6 آلاف و180 طبيباً دنماركياً مقابل ألف و586 طبيباً أجنبياً، إضافة إلى 3 آلاف و215 ممرضاً دنماركياً مقابل ألف و700 ممرض أجنبي. وبصورة إجمالية، بلغ عدد الأجانب العاملين في قطاع الرعاية الصحية والاجتماعية نحو 43 ألف شخص، أي ما يعادل 15% من إجمالي القوى العاملة فيه، مقارنة بـ7% فقط في عام 2015. وتشير البيانات كذلك إلى أن العاملين الأجانب يعملون، في المتوسط، ساعات أطول، ويغيبون مرضياً أقل من نظرائهم الدنماركيين.

هذه الأرقام فاجأت المدافعين عن انفتاح سوق العمل، إذ قال برايان ميكلسن، الرئيس التنفيذي للأعمال الدنماركي ـDansk Erhverv، إنه اضطر إلى التحقق من البيانات عدة مرات قبل تصديقها، مضيفاً: "نحن ندين لهؤلاء الأشخاص بشكر كبير. فالزملاء الدوليون لا يساندون الاقتصاد الدنماركي فقط، ويعوّضون تراجع قوة العمل المحلية، بل يساهمون بشكل حاسم في رعاية كبار السن والحفاظ على رفاه المجتمع".

ويحذّر خبراء الاقتصاد وسوق العمل من أن هذا الواقع ليس ظرفياً، بل نتيجة تحوّل ديمغرافي عميق. فالدنمارك، مثل معظم الدول الأوروبية، تواجه شيخوخة سكانية متسارعة وتراجعاً في عدد السكان في سن العمل. وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2035 سيعاني قطاع رعاية المسنين وحده نقصاً يقارب 24 ألف موظف، ما يجعل الاعتماد على العمالة الأجنبية خياراً لا مفر منه.

أستاذ اقتصاديات الصحة في مركز الأبحاث الوطنية للرعاية الاجتماعية (VIVE)، ياكوب كيلبيرغ، يؤكد أن إدارة خدمات رعاية المسنين ستكون شبه مستحيلة من دون العمالة الأجنبية، بينما يحذّر أستاذ الاقتصاد في جامعة آرهوس، توربن إم. أندرسن، من صعوبات جسيمة إذا أُغلقت أبواب استقدام العمالة الدولية، وهو تقييم كررته وسائل إعلام دنماركية عدة.

ورغم محاولات الحكومات المتعاقبة جذب الشباب الدنماركي إلى وظائف الرعاية الاجتماعية، بقيت النتائج محدودة. ولا يُرجع الخبراء ذلك إلى الأجور وحدها، بل إلى ضغط العمل، وساعات الدوام، والمكانة الاجتماعية المتدنية نسبياً لهذه المهن. ويقرّ أندرسن بأن عكس هذا الاتجاه يتطلب حزمة حلول معقّدة، لا يمكن اختزالها في خطاب سياسي أو إجراءات قصيرة المدى.

المفارقة أن الحكومة نفسها، التي تتبنى خطاباً متشدداً في ملف الهجرة، تعمل في الوقت ذاته على إبرام اتفاقيات مع دول مثل الفيليبين والهند لاستقدام مزيد من العاملين في قطاع الرعاية، في اعتراف عملي بالحاجة الملحّة التي لا يمكن تجاهلها. ويأتي ذلك في وقت لا يُستفاد فيه بالسرعة الكافية من اليد العاملة المحلية من أصول لاجئة ومهاجرة، تحت مبررات سياسية تركّز على تقليص الاندماج بدل توسيعه والعمل لتشجيع هؤلاء على العودة إلى أوطانهم الأصلية.

أكبر مجموعات العاملين الأجانب في هذا القطاع تأتي من إيران وتركيا وسورية والفيليبين وبولندا وتايلاند، ما يعكس تنوّعاً ثقافياً يثير جدلاً سياسياً وإعلامياً مستمراً. وبين من يرى في هذا الاعتماد نقطة ضعف، ومن يعتبره عنصر إنقاذ، يبرز سؤال جوهري حول مستقبل دولة الرفاه.

يلخّص برايان ميكلسن هذه المعضلة بقلق واضح: "أنا سعيد بقدرتنا على استقطاب موظفين من الخارج، لأن ذلك يمنع انهيار نظام الرعاية. لكنني قلق بصفتي مواطناً من أن تُستغل هذه الأرقام في نقاش هجرة منحرف نحو اليمين، يفتقر إلى الدقة والتوازن".

في المحصلة، تكشف هذه المعطيات عن تناقض عميق وبنيوي في النموذج الدنماركي: دولة رفاه متقدمة تحتاج بشدة إلى العمالة الأجنبية للحفاظ على خدماتها الأساسية، في وقت يدفع فيه الخطاب السياسي نحو الانغلاق والتشدد. وبين ضرورات الاقتصاد وحسابات الأيديولوجيا، يقف مستقبل رعاية كبار السن، وربما دولة الرفاه نفسها، عند مفترق طرق حاسم، كما هي الحالة في ألمانيا وغيرها من دول أوروبا.