الدنمارك.. مياه الصرف الصحي تكشف ارتفاعاً حاداً في تعاطي الكوكايين

- أظهرت بيانات تحليل مياه الصرف الصحي في الدنمارك زيادة كبيرة في استهلاك الكوكايين، حيث يُقدر الاستهلاك السنوي بأكثر من سبعة أطنان، مع تضاعف الاستهلاك في كوبنهاغن خلال العقد الأخير، مما يعكس انتشار المادة بين مختلف طبقات المجتمع. - تحول نمط استهلاك الكوكايين إلى استهلاك شبه يومي، حيث يتم تعاطي نصف الكمية خلال أيام العمل، وأصبح ثاني أكثر المخدرات انتشاراً بعد القنب، ممثلاً 21% من المضبوطات. - يتزامن ارتفاع استهلاك الكوكايين مع تحولات في مسارات التهريب نحو أوروبا، مع تسجيل الدنمارك رقماً قياسياً في ضبط الكوكايين عام 2024، مما يتطلب تعاوناً دولياً لمواجهة التحديات.

تُظهر بيانات حديثة مستندة إلى تحليل واسع لمياه الصرف الصحي في الدنمارك تصاعداً ملحوظاً في استهلاك الكوكايين خلال السنوات الأخيرة، في مؤشر تعتبره السلطات الصحية والأمنية أحد أبرز التحولات في مشهد المخدرات داخل البلاد. وتشير التقديرات الرسمية إلى أنّ إجمالي الاستهلاك السنوي من الكوكايين قد يتجاوز سبعة أطنان، ما يضع الدنمارك في مرتبة متقدّمة أوروبياً من حيث معدلات التعاطي.

ويستند التقرير، الذي نُشرت نتائجه اليوم الخميس، إلى تحليل بيانات 29 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي تغطي نحو نصف سكان الدنمارك؛ أي ما يقارب ستة ملايين نسمة. وكشف التحليل عن وجود آثار للكوكايين في جميع المناطق المشمولة بالدراسة، بما في ذلك المدن الكبرى مثل كوبنهاغن وآرهوس وأودنسي وألبورغ وإيسبيرغ ونيستفيد. وتُظهر النتائج أن استهلاك الكوكايين في كوبنهاغن تضاعف تقريباً خلال العقد الأخير، فيما سُجل منحى تصاعدي مماثل في بقية المدن الكبرى، ما يعكس اتساع نطاق انتشار هذه المادة داخل طبقات المجتمع المتعددة.

الكوكايين من "مخدر حفلات" إلى الاستهلاك اليومي

ومن أبرز ما كشفته البيانات التحول اللافت في أنماط الاستهلاك. فبينما كان يُنظر إلى الكوكايين تقليدياً على أنه "مخدر الحفلات" المرتبط بعطلات نهاية الأسبوع والحياة الليلية، تشير القياسات الحديثة إلى اتساع نطاق استخدامه ليشمل أيام الأسبوع أيضاً. وتقدّر السلطات أن ما يقارب نصف الكمية المستهلكة يتم تعاطيها خلال أيام العمل، ما يعكس تحوّلاً من الاستخدام العرضي إلى الاستهلاك شبه اليومي لدى شريحة من المتعاطين. وترى الجهات الصحية أن هذا التحول يغيّر طبيعة المشكلة، إذ لم يعد الأمر مقتصراً على سلوكات ترفيهية، بل بات يتداخل بشكل متزايد مع الحياة اليومية وبيئات العمل، بما يحمله ذلك من تداعيات محتملة على الإنتاجية والصحة العامة.

كما تؤكد البيانات أن الكوكايين بات ثاني أكثر المخدرات المنشطة انتشاراً في الدنمارك بعد القنب، إذ يمثل نحو 21% من إجمالي المضبوطات المسجلة خلال العام الماضي، ما يعكس اتساع السوق غير المشروعة للمادة.

مياه الصرف أداة لرصد "الاستهلاك غير المرئي"

وتعتمد الدنمارك منذ أكثر من عقد على تحليل مياه الصرف الصحي بوصفها وسيلة علمية لرصد استهلاك المخدرات. وتقوم الفكرة على قياس بقايا مادة "البنزويل إكغونين"، وهي ناتج تحلل الكوكايين داخل الجسم، والتي يمكن اكتشافها في المياه خلال فترة قصيرة بعد التعاطي. ويعتبر الخبراء هذه الطريقة من أكثر المؤشرات دقة لقياس الاستهلاك الفعلي على مستوى السكان، لأنها لا تعتمد على البلاغات أو حالات العلاج أو الضبط الأمني، بل تعكس الاستخدام الحقيقي للمادة بشكل جماعي.

وتشير البيانات الجديدة إلى أن التوسع في القياس ليشمل 29 محطة معالجة للمياه للمرة الأولى أتاح صورة أكثر شمولاً، تغطي نحو 50% من السكان، مقارنة بدراسات سابقة كانت تعتمد على عدد محدود من المدن.

شبكات تهريب متغيرة وضغط أوروبي متصاعد

يتزامن ارتفاع استهلاك الكوكايين في الدنمارك مع تحوّلات عميقة في مسارات التهريب نحو أوروبا. ووفق تقارير أمنية أوروبية، بينها وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في إنفاذ القانون "يوروبول"، باتت شبكات الجريمة المنظمة تعتمد بشكل متزايد على طرق بحرية معقدة تتجنب الموانئ الكبرى في هولندا وبلجيكا، لصالح عمليات إنزال في عرض البحر أو قرب السواحل الشمالية.

وفي هذا السياق، أصبحت السواحل الدنماركية الطويلة وموقع البلاد بين بحر الشمال وبحر البلطيق نقاطاً حساسة في مسارات التهريب الجديدة، حيث تُستخدم أساليب تقوم على إلقاء الشحنات في البحر داخل أكياس مقاومة للماء مزودة بأجهزة تتبع، ليتم التقاطها لاحقاً بواسطة قوارب أصغر وأكثر مرونة.

وفي عام 2024، سجلت الدنمارك رقماً قياسياً في ضبط الكوكايين تجاوز 2350 كيلوغراماً، وهو الأعلى في تاريخها، ومعظمه مرتبط بعمليات بحرية معقدة وعابرة للحدود. على الصعيد الصحي، تحذر السلطات من أن ارتفاع الاستهلاك ينعكس في زيادة حالات الإدمان وطلبات العلاج، مع تزايد الإبلاغ عن التعاطي بين الرجال فوق سن 26 عاماً واتساع الظاهرة لتشمل فئات مهنية واجتماعية مختلفة. كما سجلت الدنمارك في عام 2023 نحو 17 حالة وفاة مرتبطة بالكوكايين، في مؤشر على تصاعد المخاطر الصحية المصاحبة لانتشاره.

قضايا وناس النرويج تتصدر أوروبا في تعاطي الكوكايين بين الشباب

ويرى خبراء أن ارتفاع استهلاك الكوكايين في الدنمارك يعكس سياقاً أوروبياً أوسع، يتميز بزيادة الإنتاج في أميركا اللاتينية وتوسع الإمدادات داخل أوروبا، ما أدى إلى انخفاض الأسعار وارتفاع النقاء وسهولة الوصول، وبالتالي اتساع دائرة التعاطي. وتواجه السلطات معضلة مزدوجة بين تشديد الإجراءات الأمنية وملاحقة شبكات التهريب، وبين التعامل مع ظاهرة باتت تحمل أبعاداً اجتماعية وصحية معقدة تتجاوز الفئات التقليدية للاستخدام.

وبينما تؤكد الحكومة أهمية التعاون الأوروبي والدولي لمكافحة الجريمة المنظمة، يحذر مختصون من أن الحلول الأمنية وحدها غير كافية أمام توسع الاستهلاك واندماج الكوكايين في أنماط حياة حضرية متنوعة. عموماً، تكشف بيانات مياه الصرف الصحي، إلى جانب مؤشرات الضبط والعلاج، أنّ الدنمارك تشهد انتقالاً من ظاهرة هامشية إلى انتشار أوسع وأكثر انتظاماً، في سياق يعكس تغيرات اجتماعية أعمق داخل المدن الأوروبية وسهولة متزايدة في الوصول إلى المخدرات داخل أسواق عابرة للحدود.