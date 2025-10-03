الدفاع المدني: نصف مليون فلسطيني في مدينة غزة بلا غذاء ولا مياه

- يواجه نصف مليون فلسطيني في مدينة غزة أزمة إنسانية حادة بسبب الهجوم الإسرائيلي المتصاعد، حيث يعانون من نقص حاد في الغذاء والمياه والدواء، مما دفع الدفاع المدني الفلسطيني للمطالبة بتدخل دولي عاجل لحمايتهم. - تصاعدت الأزمة بعد إعلان المجاعة في المدينة، وتوقفت منظمات إنسانية مثل الصليب الأحمر وأطباء بلا حدود عن عملياتها بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، مما زاد من معاناة السكان. - تستمر الغارات الإسرائيلية على أحياء غزة، مع خطط لإعادة احتلال القطاع، مما أدى إلى تهجير السكان وتدمير البنية التحتية، وسط انتقادات دولية لوضع "المناطق الآمنة".

حذّر الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة من أنّ نصف مليون فلسطيني موجودون في مدينة غزة التي تتعرّض لهجوم إسرائيلي متصاعد، من دون أدنى مقوّمات العيش، داعياً المجتمع الدولي لحمايتهم ووقف الإبادة. ويأتي ذلك بعدما كانت المجاعة قد أُعلنت رسمياً في المدينة الواقعة في شمال القطاع، وقبل أيام قليلة من دخول الحرب الإسرائيلية الأخيرة عامها الثالث وتسبّبها في أزمات كبرى.

وأكد المتحدّث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، في بيان اليوم الجمعة، أنّ الفلسطينيين في مدينة غزة "محرومون من أبسط مقوّمات الحياة؛ بلا غذاء ولا مياه ولا دواء". أضاف أنّ "استمرار هذه الكارثة الإنسانية يشكّل جريمة دولية، ويستدعي تحرّكاً عاجلاً من المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان لوقف شلال الدماء، وحماية المدنيين من جرائم القتل والإبادة اليومية".

يُذكر أنّ اللجنة الدولية للصليب الأحمر كانت قد أُجبرت على تعليق عملياتها الإنسانية في مدينة غزة قبل أيام، بالإضافة إلى نقل موظفيها منها بسبب تصاعد الهجوم الإسرائيلي عليها. وقبل ذلك، كانت منظمة "أطباء بلا حدود" قد علّقت عملياتها في المدينة، موضحةً أنّ "لا خيار أمامنا سوى تعليق نشاطاتنا، بعدما طوّقت القوّات الإسرائيلية عياداتنا"، وأنّ "هذا آخر ما كنّا نريده، نظراً إلى الاحتياجات الهائلة في (مدينة) غزة".

وتتواصل الغارات الإسرائيلية على مدينة غزة في سياق الهجوم الأخير عليها، فتستهدف المقاتلات أحياء المدينة بمعظمها، ولا سيّما أحياء الرمال والدرج والتفاح والزيتون والصبرة وتل الهوى، محوّلةً سماءها إلى مشهد من دخان ونيران. وتمضي آلة الحرب الإسرائيلية في تهجير الفلسطينيين من المدينة الشمالية، من خلال تصعيد القصف وتشديد الخناق عليهم، وسط الحصار المشدّد.

تجدر الإشارة إلى أنّ حكومة الاحتلال كانت قد أقرّت، في الثامن من أغسطس/ آب الماضي، قبل أيام من إعلان المجاعة في مدينة غزة، خطّة رئيسها بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجياً، بدءاً من مدينة غزة التي يسكنها نحو مليون فلسطيني. وبعد ذلك بأيام قليلة، بدأت القوات الإسرائيلية هجوماً موسّعاً على المدينة، عمدت في خلاله إلى تدمير منازل وأبراج وممتلكات مواطنين وخيام نازحين، وقصف كذلك مستشفيات ونفّذت عمليات توغّل. وقد أصدر الاحتلال أوامر لإخلاء المدينة، شبيهة بتلك التي لحقت السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، دافعاً الفلسطينيين إلى جنوبي القطاع الذي يزعم أنّه "آمن"، وهو أمر وصفته الأمم المتحدة بـ"المهزلة"، إذ صرّح متحدّث باسم منظمة يونيسف بأنّ "ما يسمّى بالمناطق الآمنة لا يعدو كونه أماكن للموت".

(الأناضول، العربي الجديد)