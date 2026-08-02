الدفاع المدني الفلسطيني ينتشل 112 جثة من تحت أنقاض منازل في غزة

- أنهت فرق الدفاع المدني الفلسطيني في غزة عمليات البحث، منتشلة جثث 112 شهيداً من تحت أنقاض المنازل المدمرة جراء القصف الإسرائيلي في نوفمبر 2023، مع التركيز على حي الصبرة. - واجهت الفرق تحديات كبيرة بسبب نقص المعدات، مما اضطرهم للبحث يدوياً، ودعا المشرف العام محمد أبو دان المؤسسات الإنسانية لتوفير المعدات الثقيلة لدعم عمليات البحث. - تدعم اللجنة الدولية للصليب الأحمر عمليات البحث عن المفقودين، حيث تتطلب تنسيقاً وجهوداً كبيرة بسبب الدمار الهائل، مع استمرار الجهود لتحديد الحصيلة الدقيقة للضحايا.

أنهت فرق الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة عمليات بحث بمدينة غزة، أمس السبت، تمكّنت في خلالها من انتشال جثث 112 شهيداً من تحت أنقاض منازل مدمّرة في جنوب المدينة، علماً أنّ مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد استهدفتها بقصف عنيف في خلال الحرب الأخيرة على القطاع، تحديداً في نوفمبر/ تشرين 2023. يأتي ذلك بعد مناشدات ونداءات إنسانية عديدة أُطلقت، منذ إعلان سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2025، لانتشال جثث آلاف الشهداء من تحت الأنقاض.

وكان الدفاع المدني في قطاع غزة قد أعلن، في 19 يوليو/ تموز المنصرم، انطلاق المرحلة الثانية من عمليات انتشال جثث الشهداء الذين سقطوا في خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي استمرّت أكثر من عامَين، مشيراً إلى أنّ الجهود سوف تُركّز في هذه المرحلة على البحث عن نحو 300 جثة يُعتقَد أنّها ما زالت تحت أنقاض خمسة منازل في حيّ الصبرة، جنوبي مدينة غزة.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات التي واجهت فرق الدفاع المدني أثناء عمليات انتشال الجثث؟ ما هي الجهات التي دعاها الدفاع المدني الفلسطيني للضغط من أجل إدخال معدات ثقيلة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وفي العمليات التي نُفّذت على مدى 136 ساعة في خلال أسبوعَين تقريباً، انتشلت فرق الدفاع المدني جثث 40 طفلاً و38 امرأة وسبعة أشخاص من ذوي الإعاقة، من بين الجثث الـ112، في حين أنّ 157 جثّة أخرى ما زالت مفقودة تحت الأنقاض. ولفت الدفاع المدني إلى أنّ عناصره عانوا من نقص حاد في الإمكانات والمعدّات، الأمر الذي اضطرّهم إلى البحث بأيديهم، في ظلّ صعوبة الوصول إلى الضحايا.

وأكد المشرف العام على تنفيذ عمليات انتشال جثث الشهداء من تحت أنقاض غزة محمد أبو دان أنّ عمليات البحث اصطدمت بمعوقات كبيرة لعدم توفّر المعدّات اللازمة لإنجاز المهام. أضاف أنّ فرق الإنقاذ اضطرّت إلى إزالة الركام والبحث "بالأيدي بين كتل الحديد والباطون"، موضحاً أنّ ثمّة جثثاً ورفاتاً كانت عالقة ومتشابكة في الخرسانة وحديد تسليح المبنى، الأمر الذي يؤكد حجم الدمار الناجم عن القصف.

في هذا الإطار، دعا الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، على لسان أبو دان، المؤسسات الإنسانية إلى الضغط من أجل إدخال معدّات ثقيلة وأجهزة متخصّصة، من أجل تمكين فرق الإنقاذ من مواصلة عمليات بحثها عن المفقودين. وأشار أبو دان إلى أنّ القصف الشديد أدّى إلى اختفاء عدد من الجثث أو تحوّلها إلى رفات.

من جهتها، أفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنّها تدعم فرق الدفاع المدني في عمليات البحث عن المفقودين بين الأنقاض وانتشال الجثث من تحتها. وقالت المتحدثة باسمها في قطاع غزة أماني الناعوق لوكالة فرانس برس إنّ "البحث عن المفقودين وانتشال الجثث قضية إنسانية بالغة الأهمية"، مشيرةً إلى أنّ هذه العمليات تتطلّب وقتاً ومعدّات وتنسيقاً بين جهات عدّة.

وكان المتحدّث باسم الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة محمود بصل قد صرّح، عند إطلاق المرحلة الثانية من عمليات انتشال جثث الفلسطينيين من تحت أنقاض غزة، بأنّ جهازه وضع خطة تنفيذية تقوم على إزالة الركام تدريجياً، وتمشيط المواقع المستهدفة، وانتشال الجثث ونقلها لاستكمال إجراءات التعرّف إليها وتسليمها إلى عائلات أصحابها. وشرح أنّ المهمة تتطلب وقتاً وجهداً كبيرين بسبب حجم الدمار الهائل، وتداخل طبقات الركام، واحتمال وجود جثث في مواقع مختلفة وسط الأنقاض.

يُذكر أنّ المرحلة الثانية من عمليات انتشال جثث الشهداء من تحت الأنقاض، التي انطلقت قبل أسبوعَين بالتحديد، تشمل نشاطاً على مدى 800 ساعة للبحث عن مفقودين تحت أنقاض 147 منزلاً مدمّراً في ثلاث من محافظات القطاع الفلسطيني المنكوب؛ محافظة غزة ومحافظة شمال غزة الواقعتَين في الجزء الشمالي من القطاع ومحافظة دير البلح التي تقع في الوسط ويُطلَق عليها شعبياً اسم "المحافظة الوسطى".

وكان الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة قد أرجأ الإعلان عن انطلاق المرحلة الثانية من عمليات انتشال جثث الشهداء أكثر من مرّة، بعدما تعرّضت آلية الحفر المخصّصة لأعمال إزالة الركام إلى أعطال فنية، حالت دون البدء بالمهمة في موعدها. فتعطّل هذه الآلية، التي تمثّل واحدة من المعدّات الأساسية للوصول إلى الطبقات العميقة من الأنقاض، أدّى إلى تأخير عمليات الحفر وانتشال الجثث. وبعدما تمكّنت الطواقم المعنية من إصلاح تلك الآلية وإعادتها إلى الخدمة، صار من الممكن استئناف العمل والبدء بمرحلة جديدة من البحث عن المفقودين.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر 2023، أُفيد بفقدان آلاف الأشخاص في القطاع، ويُعتقد أنّ جثث كثيرين منهم ما زالت تحت الأنقاض. وما زال من الصعب تحديد الحصيلة الدقيقة لهؤلاء، نظراً إلى حجم الدمار والوصول المحدود إلى عدد من المناطق. يُذكر أنّ في المرحلة الأولى من عمليات انتشال جثث الشهداء التي أُطلقت في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، استمرّ نشاط فرق الدفاع المدني 500 ساعة، وقد تمكّن عناصرها من انتشال رفات 333 شهيداً من بين 559 مفقوداً تحت أنقاض 54 منزلاً ومبنى، فيما بقيت 226 جثّة مفقودة المصير عل خلفية المعوّقات وضعف الإمكانات.

(العربي الجديد، فرانس برس)