- أعلنت الحكومة الموازية التابعة لـ"قوات الدعم السريع" في دارفور عن استعداداتها لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية لعام 2026، مؤكدة شمولها لجميع الطلاب، بما في ذلك الذين حُرموا من التعليم خلال سنوات الحرب، مع التزامها بتوفير فرص عادلة لهم للالتحاق بالجامعات. - بعد ثلاث سنوات من الحرب، أكدت الحكومة الموازية أن التعليم يمثل أولوية قصوى، مشيرة إلى جهودها المكثفة لاستئناف العملية التعليمية وتهيئة البيئة المناسبة رغم التحديات. - أعلنت وزارة التعليم السودانية عن إجراء امتحانات الشهادة السودانية في موعدها المحدد في 13 إبريل 2026، مؤكدة اكتمال الترتيبات اللازمة.

أعلنت الحكومة الموازية التابعة لـ"قوات الدعم السريع" بإقليم دارفور، غربي السودان، اكتمال استعداداتها الفنية والإدارية والأمنية لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية لعام 2026، مضيفة أن الامتحانات ستجرى لجميع الطلاب دون استثناء، بما في ذلك أولئك الذين "حُرموا قسرًا من الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية خلال سنوات الحرب"، كما أكدت التزامها الكامل بإتاحة فرص عادلة لهؤلاء الطلاب، وضمان حقهم في الالتحاق بالتعليم الجامعي في جميع الجامعات والمؤسسات التعليمية الواقعة تحت إدارتها وفقًا "للمعايير المعتمدة"، على حد قولها.

وجاء في بيان للحكومة الموازية التابعة لـ"الدعم السريع"، أنه بعد ثلاثة أعوام من الحرب تعرّض الطلاب وأسرهم لحرمان متعمد وجسيم من حقهم الأصيل في التعليم، لا سيما في المناطق الواقعة تحت إدارتها، مؤكدة أنها تضع ملف التعليم في صدارة أولوياتها. كما أعلنت عن بذلها جهودًا وصفتها بالمكثفة خلال الفترة الماضية لـ"دراسة وتنظيم سبل استئناف العملية التعليمية، وتهيئة البيئة المناسبة لاستمرارها، رغم التحديات الاستثنائية والمعقدة التي فرضتها ظروف الحرب"، بحسب البيان نفسه. يشار إلى أن "الدعم السريع" أعلنت مع حلفائها من الحركات المسلحة في 26 يوليو/تموز 2025 عن تشكيل حكومة موازية للحكومة التي يقودها الجيش باسم "حكومة السلام" واتخذت مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور غربًا مقرًّا لها.

وكانت وزارة التعليم السودانية قد أعلنت في 17 يناير/كانون الثاني الماضي إجراء امتحانات الشهادة السودانية (الثانوية) في موعدها المحدد في 13 إبريل/نيسان 2026، وفق الترتيبات والخطط الموضوعة. وفي هذا الإطار، قال وزير التعليم السوداني، التهامي الزين، في تصريح صحافي حينها، إن كل الترتيبات والتحضيرات اكتملت لعقد الامتحانات في موعدها المحدد.

ولم يتمكن آلاف الطلاب من مواصلة التعليم واجتياز امتحانات الشهادة الثانوية منذ بدء الحرب بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" قبل نحو ثلاثة سنوات، وذلك بسبب وقوع عدد من الولايات تحت سيطرة "الدعم السريع"، خصوصًا في إقليمي دارفور وكردفان، ومنعها الطلاب من التوجه إلى مناطق سيطرة الجيش لاجتياز الامتحانات.