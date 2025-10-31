الدروس الخصوصية ضريبة إضافية يدفعها فلسطينيّو لبنان

لا تكفي اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أعباء الأزمة المعيشية، بل إن تقلص تمويل "أونروا" انعكس سلباً على قطاع التعليم، إذ تسبب باكتظاظ الصفوف، وأجبر الأهالي على تكبد كلفة الدروس الخصوصية لتعويض النقص.

يعيش اللاجئون الفلسطينيون في لبنان أوضاعاً اقتصادية صعبة جراء البطالة ومحدودية فرص العمل، إذ تمنع الدولة اللبنانية اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة العديد من الوظائف والمهن. وقد تفاقمت ظروفهم المعيشية إثر الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ عام 2019.

وجاء تراجع الدعم الدولي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ليزيد الأعباء الملقاة على كاهل اللاجئين، ولا سيما في قطاع التعليم. إذ يعاني التلامذة من اكتظاظ الصفوف في مدارس الوكالة وعدم قدرتهم على الاستيعاب واكتساب المعلومات، ما دفع العديد من الأهالي إلى اللجوء إلى الدروس الخصوصية لتعويض النقص، بالرغم من كلفتها وضعف إمكاناتهم المادية.

تتكبد اللاجئة الفلسطينية، أم أحمد، كلفة تعليم أولادها الثلاثة في مدارس "أونروا"، إذ تدفع 400 دولار أميركي في الشهر الواحد. وتقول اللاجئة المقيمة في مخيم برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت: "ما يجنيه زوجي من عمله اليومي بالكاد يكفينا، لذلك اضطررتُ إلى العمل في إحدى التعاونيات القريبة، حتى لا أحرم أولادي حقهم في التعلم. لكن بسبب اكتظاظ الصفوف، لا يكتسب أولادي أي معرفة أو معلومة، ما دفعني إلى البحث عن طريقة أخرى لتعليمهم، خصوصاً أن تحصيلي العلمي ليس عالياً، ولا أستطيع متابعة دروسهم".

وتتابع لـ"العربي الجديد": "لذلك، سجلتهم لدى معلمة خاصة، رغم أنها طلبت مبلغاً كبيراً، لكن تعليم أولادي أولوية بالنسبة إليّ، حتى إنني أذهب إلى العمل سيراً على الأقدام، كي أوفر أجرة النقل". وتتمنى أم أحمد أن توفر الدول المانحة الدعم اللازم لوكالة أونروا، وخصوصاً لقطاع التعليم كي لا يخسر التلامذة الفلسطينيون مستقبلهم.

أما الناشطة الاجتماعية، فردوس نصار، المقيمة في مخيم برج البراجنة، فتكشف لـ"العربي الجديد" أن "معظم تلامذة المخيم مسجلون لدى معلمات وأساتذة لمتابعة الدروس الخصوصية بعد دوام الدراسة، وتُراوح النسبة بين 80% إلى 85% منهم، حتى لو كانت الأم متعلمة، فهي موظفة أيضاً، لكون راتب الرجل وحده ليس كافياً لتأمين نفقات الحياة اليومية، جراء غلاء المعيشة في لبنان، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والمحروقات، فضلاً عن فواتير المياه والاشتراك بالمولد الكهربائي والإنترنت ومصاريف الأولاد".

وتضيف نصار: "تُجبَر الأم على العمل لمساندة زوجها وأسرتها، غير أن دوام أغلب الوظائف ينتهي عند الساعة الرابعة عصراً أو السادسة مساءً، ما يعني استحالة تدريس الأولاد، علماً أن معظم الأمهات في المخيم هنّ خرّيجات جامعيات أو متعلمات حتى المرحلة الثانوية، لكن بالكاد يستطعن إنجاز أعمال المنزل". وتتابع الأم لولدين: "أشعر بضغط كبير جراء تدريس ولديّ بشكل يومي، علماً أنني أستعين بمعلمة لتدريسهما خلال فترة الامتحانات، فكيف يكون وضع الأم التي لديها أكثر من ولدين؟".

وتلفت الناشطة الاجتماعية إلى أنه "في اليوم الواحد تكون مفكرة التلميذ حافلة بالدروس، علماً أنه يعود من المدرسة عند الثانية بعد الظهر، ما يعني أنه بالكاد يتناول طعامه، حتى إنه لا يجلس إلى طاولة الطعام، ويذهب سريعاً إلى المعلمة، ويعود متأخراً إلى المنزل"، مشيرة إلى أن إدارات المدارس تسير بوتيرة عالية في إعطاء الدروس، وكأنها تريد إنهاء المنهج بسرعة قياسية. وفي هذه الحال، لن يستوعب التلميذ كل دروسه، وهو الذي بدأ الدراسة عند السابعة صباحاً لينتهي بحلول المساء".

الصورة تسبب نقص تمويل "أونروا" باكتظاظ الصفوف، بيروت، 3 سبتمبر 2018 (أنور عمرو/ فرانس برس)

وعن كلفة الدروس الخصوصية، تقول نصار: "تختلف الكلفة بحسب الصفوف، فمن صفوف الروضة حتى الصف الثالث الأساسي تبلغ الكلفة 35 دولاراً في الشهر عن كل تلميذ، ومن الرابع الأساسي حتى السادس الأساسي بين 60 و 70 دولاراً، وتصل كلفة التدريس للصفين السابع الأساسي والثامن الأساسي إلى 90 دولاراً وما فوق، حتى إنها تقارب أحياناً 125 دولاراً"، مشيرةً إلى أن كل معلمة تُدرّس نحو 15 تلميذاً في منزلها ضمن المخيم، حيث يُحشرون بأعداد كبيرة ضمن غرفة صغيرة".

وتأسف نصار لكون تحركات لجان الأهل في المخيم لم تأتِ بأي نتيجة تُذكر، وتؤكد أن "مشكلة تكثيف الدروس اليومية قائمة منذ العام الماضي، لكن الذريعة حينها كانت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، التي دفعت إدارات مدارس وكالة أونروا إلى تكثيف الدروس لإنهاء المنهج، بحسب قول المعنيين. لكن الوضع ذاته لا يزال قائماً، وسط ضياع الأهالي وقلة إمكاناتهم المادية، وتخبط التلامذة الذين باتوا يكرهون المدرسة".

وتروي اللاجئة الفلسطينية في مخيم برج البراجنة، تمام عبد اللطيف، أنه مع بداية كل عام دراسي يتكبد الأهالي أعباءً باهظة، جراء حاجة أولادهم لأساتذة خصوصيين. وتضيف لـ"العربي الجديد": "يعاني اللاجئون الفلسطينيون في لبنان كذلك من انعدام فرص العمل، لأن القانون اللبناني يمنعهم من مزاولة عدد من المهن، ما يفاقم الظروف المادية للعائلات ويضطر بعضها إلى استلاف مبالغ من أقارب ومعارف لتأمين كلفة الدروس الخصوصية التي صارت ضرورية، نتيجة اكتظاظ الصفوف وانعكاسه على القدرة الاستيعابية للتلامذة".