الداخلية السورية تكشف حقيقة اختطاف "فتيات الساحل"

- أعلنت وزارة الداخلية السورية نتائج تحقيقات حول اختطاف النساء في الساحل السوري، مؤكدة أن حالة واحدة فقط من أصل 42 بلاغاً كانت اختطافاً حقيقياً، بينما كانت البقية تتعلق بأسباب أخرى مثل الهروب الطوعي أو العنف الأسري. - اللجنة الخاصة التي ترأسها العميد سامر الحسين عملت على مدى ثلاثة أشهر، حيث راجعت السجلات واستجوبت المعنيين، لتحديد صحة البلاغات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي. - شددت الوزارة على أهمية عدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة التزامها بحماية المواطنين وفتح قنوات رسمية لتلقي البلاغات.

بعد موجة واسعة من القلق الشعبي والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول أنباء عن اختطاف نساء وفتيات في الساحل السوري، أعلنت وزارة الداخلية السورية نتائج التحقيقات التي أجرتها لجنة خاصة شكّلتها في يوليو/تموز الماضي، مؤكدة أن حالة واحدة فقط من أصل 42 بلاغاً تم تسجيلها منذ بداية العام الجاري كانت "اختطافاً حقيقياً"، بينما تبيّن أن بقية الحالات لا تتعلق بجرائم خطف.

وقال المتحدث باسم الوزارة نور الدين البابا، خلال مؤتمر صحافي عُقد اليوم الأحد بمقر وزارة الإعلام السورية في دمشق، إن وزارة الداخلية تابعت باهتمام بالغ الشكاوى التي وصلت إلى وحدات الأمن الداخلي، وما رافقها من انتشار أخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفاً أن الوزير وجّه في يوليو الماضي بتشكيل لجنة للتحقق من صحة هذه الادعاءات نظراً إلى خطورتها وتأثيرها المباشر على أمن المجتمع واستقراره.

وأوضح أن اللجنة التي ترأسها العميد سامر الحسين، مستشار الوزير للشؤون القانونية وحقوق الإنسان، وأشرف عليها معاون الوزير للشؤون الأمنية اللواء عبد القادر طحّان، عملت على مدى ثلاثة أشهر، وجمعت ودقّقت جميع البلاغات والمنشورات المتعلقة بحالات اختطاف مزعومة في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة. وأضاف أن اللجنة عقدت ستين جلسة عمل، راجعت خلالها السجلات الرسمية، واستجوبت النساء والفتيات المعنيات وذويهن، وزارت المواقع التي وردت أسماؤها في البلاغات والمنشورات.

وخلصت التحقيقات، بحسب المتحدث، إلى أن إحدى وأربعين حالة من أصل اثنتين وأربعين لم تكن اختطافاً، موضحاً أن 12 منها كانت "هروباً طوعياً مع شريك عاطفي"، وتسع حالات "تغيّب مؤقت لم يتجاوز 48 ساعة"، وست حالات "هروب من العنف الأسري"، إلى جانب ست حالات "ادعاء كاذب" على وسائل التواصل الاجتماعي، وأربع حالات تورّط في الدعارة أو الابتزاز، وأربع حالات أخرى كانت "جرائم جنائية" تم توقيف مرتكبيها لدى الجهات المختصة. أما الحالة الوحيدة التي تم تصنيفها اختطافاً حقيقياً، فقد أعيدت فيها الفتاة إلى ذويها بعد متابعة الأجهزة الأمنية القضية، ولا يزال البحث جارياً لتحديد هوية الفاعلين.

وأكد البابا أن "وزارة الداخلية تعتبر أمن المواطن وحقه في العيش بأمان، وبالأخص المرأة السورية والفئات الهشّة في المجتمع، أولوية مطلقة"، مشدداً على أن الوزارة تتعامل مع أي بلاغ أو شبهة فقدان أو خطف بأقصى درجات الجدية والمسؤولية، وداعياً المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات والتأكد من صحة أي معلومة قبل تداولها. وفي ختام المؤتمر، عبّر المتحدث باسم الداخلية عن تقدير الوزارة "لمشاعر القلق والخوف التي قد تنتج عن أي خبر من هذا النوع"، مؤكداً أنها منفتحة على تلقي البلاغات عبر القنوات الرسمية، وستواصل العمل "بأعلى درجات الشفافية والمسؤولية في حماية الضحايا وذويهم"، موجهاً الشكر لأهالي الساحل السوري على تعاونهم الكبير في إتمام عمل اللجنة وكشف الحقيقة.

يذكر أن المؤتمر الصحافي ياتي بعد أشهر من تصاعد روايات عن "خطف فتيات في اللاذقية وطرطوس" على مواقع التواصل، ما أثار حالة من الذعر المجتمعي، خاصة في ظل غياب معلومات رسمية آنذاك. وتحوّل النقاش العام حول هذه الحوادث إلى ساحة مواجهة بين روايات الأهالي وبيانات السلطات، قبل أن تحسم الوزارة الموقف بإعلان نتائج لجنة التحقيق.