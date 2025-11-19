الداخلية السورية تقلّص قيود سفر المواطنين

- قامت وزارة الداخلية السورية بإزالة أكثر من 150,000 إجراء قديم من قاعدة بيانات "فيش الهجرة والجوازات"، بالتعاون مع وزارات الدفاع والعدل، لتسهيل حركة المواطنين وتقليل الأعباء عنهم. - تأتي هذه الخطوة استكمالاً لقرار سابق بإزالة 4.7 ملايين إجراء متعلق بالخدمة العسكرية والأمن، ليصل إجمالي الإجراءات المحذوفة إلى 4,850,719، مما يعكس توجه الحكومة لتخفيف القيود العقابية. - يصف المحامي مازن الناصر هذه الخطوة بأنها نقلة مهمة في تسهيل معاملات المواطنين، مما يعزز الشفافية ويعيد الحقوق المتعلقة بالسفر والمعاملات الرسمية.

في إطار خطّتها للتخفيف من القيود المفروضة على سفر المواطنين وتسهيل حركتهم، عمدت وزارة الداخلية السورية إلى إزالة آلاف الإجراءات القديمة من قاعدة بيانات "فيش الهجرة والجوازات". وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من القرارات السابقة التي قضت بحذف ملايين الإجراءات المرتبطة بالأمن والخدمة الإلزامية، الأمر الذي يعكس توجّه الحكومة السورية إلى التخفيف من الإجراءات العقابية التي تعرقل المعاملات اليومية.

وأعلن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، في سياق مجموعة من التدوينات التي نشرها أخيراً على موقع إكس، أنّ لجنة متخصّصة من إدارة المعلومات وإدارتَي المباحث الجنائية والهجرة والجوازات، بالتعاون مع وزارتَي الدفاع والعدل، حذفت أخيراً أكثر من 150 ألف إجراء، معظمها مرتبط بإجراءات قديمة تعود إلى مؤسسات الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية السابقة. أضاف أنّ ذلك أتى بهدف التخفيف من الأعباء عن المواطنين وتسهيل سفرهم.

بمتابعة لجنة مختصة من ادارة المعلومات وادارتي المباحث الجنائية والهجرة والجوازات، وبالتعاون مع وزارتي الدفاع والعدل، جرى مؤخرا حذف أكثر من 150.000 إجراء من قاعدة بيانات فيش الهجرة والجوازات، معظمها مرتبط بإجراءات سابقة لمؤسستي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية السابقة، — أنس حسان خطاب (@Anas_Khattab_sy) November 18, 2025

وتأتي هذه الخطوة، التي أعلنتها وزارة الداخلية السورية أخيراً، استكمالاً للقرار رقم 20 الذي سبق لها أن أصدرته في شهر مارس/ آذار الماضي، والذي قضى بإزالة نحو 4.7 ملايين إجراء، جلّها متعلّق بالانشقاق عن الخدمة العسكرية الإلزامية أو التخلّف عنها أو منع السفر لأسباب أمنية متنوّعة، ليصير من ثم إجمالي عدد الإجراءات المحذوفة حتى كتابة هذا التقرير أربعة ملايين و850 ألفاً و719 إجراءً.

وأكدت وزارة الداخلية السورية استمرار اللجنة المتخصصة، المذكورة آنفاً، في شطب الإجراءات التي تعرقل معاملات المواطنين، بالتعاون مع وزارات العدل والدفاع والمالية. وأشارت إلى أنّ مكاتب الشكاوى تستقبل الطلبات العاجلة لإزالة منع السفر، من خلال فريق متخصّص في معالجتها.

في السياق، يقول المحامي السوري مازن الناصر، المتخصّص في شؤون الهجرة والقوانين الإدارية، إنّ خطوة وزارة الداخلية السورية هذه "تمثّل نقلة مهمّة في تسهيل معاملات المواطنين، إذ من شأنها أن تخفّف العبء عن المسافرين وتزيل آثار إجراءات قديمة لم تعد قائمة على أساس قانوني صريح". يضيف الناصر لـ"العربي الجديد" أنّ شطب هذه الإجراءات "يعني عملياً أنّ الشخص الذي أُزيلت عنه القيود يمكنه السفر بحرية، وتعود إليه كامل حقوقه المتعلقة بالمعاملات الرسمية التي كانت مقيّدة بموجوب ذلك، من قبيل استخراج جواز سفر أو السفر إلى خارج البلاد، في حال عدم وجود موانع قانونية مستجدّة".

ويلفت المحامي إلى أنّ هذه العملية "تزيد من شفافية النظام الإداري وتمنح المواطن ثقة أكبر في قدرته على متابعة معاملاته من دون الخوف من عقوبات قديمة غير مبرّرة". ويتابع أنّ استمرار اللجنة في عملها من شأنه أن يساهم في معالجة الحالات العالقة وإزالة أيّ إجراءات جائرة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على حياة آلاف المواطنين.