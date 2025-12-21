الداخلية السورية تطلق تطبيق "صوتك وصل" للتواصل مع المواطنين

- أطلقت وزارة الداخلية السورية تطبيق "صوتك وصل" لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الرسمية، مثل الاستعلام عن منع السفر ومتابعة حالة الموقوفين، بهدف تقليل الضغط على الدوائر الحكومية وتعزيز التواصل المباشر. - عبر المواطنون عن ارتياحهم للتطبيق، حيث يسهم في توفير الوقت والجهد وتقليل الازدحام، مما يخفف الضغط النفسي ويعزز كفاءة الخدمات العامة. - يشير الخبراء إلى أن التطبيق يعكس تحديث الإدارة العامة باستخدام التكنولوجيا، مما يعزز الشفافية ويحسن المساءلة، مع التأكيد على حماية بيانات المستخدمين.

أطلقت وزارة الداخلية السورية تطبيقها الرقمي الجديد "صوتك وصل" اليوم الأحد، في خطوة تهدف إلى تسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الرسمية بسرعة وسهولة، ومن أي مكان، ضمن مساعي الوزارة لمواكبة التحول الرقمي وتطوير آليات العمل الإداري. وذكرت وزارة الداخلية، عبر قناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، أن التطبيق يوفر مجموعة من الخدمات المهمة، أبرزها الاستعلام عن منع السفر ومعرفة الوضع القانوني قبل الإقدام على أي سفر، إضافة إلى متابعة حالة الموقوفين بشفافية وسرعة، وإمكانية تقديم الشكاوى ومتابعتها بشكل مباشر دون الحاجة إلى مراجعة المراكز المختصة، وأشارت الوزارة إلى أن التطبيق متاح للتحميل عبر الرابط الذي نشرته على منصاتها الرسمية.

وأكدت الوزارة أن إطلاق التطبيق يأتي في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقليل الضغط على الدوائر الحكومية، من خلال إتاحة الخدمات في أي وقت ومكان، وتعزيز قنوات التواصل المباشر بين المواطن والمؤسسة الأمنية. وتأمل وزارة الداخلية أن يشكل تطبيق "صوتك وصل" خطوة عملية نحو تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، وتحسين تجربة المواطنين، وتعزيز التواصل الفعّال بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية.

وفي هذا السياق، عبر عدد من الأهالي عن ارتياحهم لهذه الخطوة. وقال أحمد جدوع، وهو موظف في القطاع الخاص، إن إطلاق تطبيق رقمي يتيح للمواطنين متابعة معاملاتهم والاستفسار عن أوضاع أقاربهم دون الحاجة إلى مراجعة الدوائر الرسمية، من شأنه أن يخفف كثيراً من الأعباء اليومية التي يواجهها العاملون، لا سيما من يضطرون للتغيب عن أعمالهم ساعات طويلة بسبب إجراءات بسيطة. مضيفاً لـ"العربي الجديد" أن الاعتماد على الخدمات الإلكترونية سيسهم في توفير الوقت والجهد، وتقليل الازدحام أمام المؤسسات الحكومية، إضافة إلى الحد من الضغط النفسي الناتج عن الانتظار وعدم وضوح الإجراءات، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً طال انتظاره في سبيل تسهيل حياة المواطنين وتعزيز كفاءة الخدمات العامة.

أما مريم المحمد، والدة أحد الموقوفين سابقاً، فقالت إن إتاحة متابعة حالة الموقوفين عبر تطبيق رقمي تمثل، برأيها، خطوة إنسانية بالغة الأهمية، لما تحمله من أثر مباشر على الأهالي، وتتابع لـ"العربي الجديد": "عشنا فترات طويلة من القلق والخوف، وكان التنقل بين الأفرع والسؤال المتكرر عن أي معلومة أمراً مرهقاً نفسياً إلى حد كبير، كثيراً ما كنا نعود دون إجابة واضحة، ومع كل تأخير، كانت المعاناة تتضاعف". وتؤكد: "إذا كان هذا التطبيق قادراً على تزويد الأهالي بمعلومات دقيقة وسريعة حول أوضاع أبنائهم، فإنه سيسهم في تخفيف جزء كبير من الألم والضغط النفسي الذي تعيشه العائلات، وسيمنحهم شعوراً بالاطمئنان بدل حالة الانتظار القاسية التي اعتدنا عليها لسنوات".

بدوره، يوضح الخبير في تقنيات المعلومات ماهر بدران أن إطلاق تطبيق رقمي تابع لوزارة الداخلية يعكس توجهاً متقدماً في تحديث الإدارة العامة واعتماد أدوات التكنولوجيا في تقديم الخدمات. ويشير بدران، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن التحول الرقمي لا يقتصر على نقل المعاملات الورقية إلى منصات إلكترونية، بل يشكل مدخلاً لتعزيز الشفافية، وتحسين آليات المساءلة، وبناء قدر أكبر من الثقة بين المواطن والمؤسسات الرسمية. ويضيف أن إتاحة الخدمات عبر تطبيق موحد تسهم في تقليل فرص الخطأ الناتجة عن الإجراءات التقليدية، وتحد من الروتين الإداري والازدحام في الدوائر الحكومية، كما تتيح للمواطن الوصول إلى معلوماته بشكل أسرع وأكثر وضوحاً. ويلفت بدران إلى أن نجاح مثل هذه التطبيقات يبقى مرتبطاً باستمرارية التحديث التقني، وضمان حماية بيانات المستخدمين وخصوصيتهم، إلى جانب تصميم واجهة سهلة الاستخدام تراعي مختلف الفئات العمرية والتعليمية، بما يضمن استفادة أوسع شريحة ممكنة من المواطنين.