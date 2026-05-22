الدائم والمتحول في التعليم

- تكامل الذكاء الاصطناعي في التعليم: يتطلب من المعلمين اكتساب مهارات جديدة لاستخدام الأدوات التكنولوجية بفعالية، مع التركيز على دعم احتياجات الطلاب وتصميم المشاريع التعليمية. - التوازن بين التكنولوجيا والإنسانية: يجب استخدام التكنولوجيا لتعزيز دور المعلم والتواصل البشري، مع تحديث المناهج وتدريب المعلمين لبناء سياسات رشيدة ونهج تربوي إنساني. - دور المعلم في التحول التعليمي: يتطلب تعاوناً بين الطلاب والمعلمين، حيث يصبح المعلم مصمماً للتجارب التعليمية ومرشداً، مع دعم وزارات التربية لتأهيل الأجيال للتكيف مع التغيرات التكنولوجية.

يُتيح الذكاء الاصطناعي فرصاً كبيرة في مجال التعليم، ومعه يحتاج المعلمون إلى كفاءات تتجاوز ما جرى التعارف عليه من مهارات رقمية إلى الإلمام بالذكاء الاصطناعي لتوجيه الطلاب بأمان. عملياً، يجب على المعلّم معرفة الأدوات التي تنسجم مع أهداف دروسه وتوظيفها في تعزيز العملية التعليمية، ويجب أن تتلاءم برامج التطوير مع حال التكيّف السريع المفروضة، وتستطيع قياس جاهزية المعلّمين وفعالية البرامج على نحو قاطع، بما يتجاوز عقد ورش عمل عارضة إلى الارتباط بالأهداف التربوية، مثل استخدام الذكاء الاصطناعي لدعم الاحتياجات المتفاوتة للطلاب، أو تصميم المشاريع بدلاً من الأتمتة المجرّدة. أما الإدارات التربوية فيجب أن تنشئ مجتمعات وهيئات وتخلق مسارات دائمة للمعلمين من أجل تبادل التجارب والأفكار. ومن خلال مساعدة مدرّبين مؤهلين في أساليب التعليم وتقنياته يمكن أن يدمج المعلمون الأدوات من دون فقدان التركيز على "البيداغوجيا".

ما نفيد منه من دروس الممارسات التربوية يقضي بالإدماج والتوازن بين الأدوات الجديدة مع الممارسات التعليمية المجرَّبة. وهنا ينبغي أن تتم عملية تسخير التكنولوجيا لتعزيز دور المعلّم والتواصل البشري في ممارسة التعليم، ما يلغي نظرية استبدال المعلم بالروبوت، أو أي شكل يمكن اعتماده من خلال الذكاء الاصطناعي. ومثل هذا التوجه يستلزم تحديث المناهج بما يتطابق والزمن الحالي والمقبل، مع الحفاظ على الإرشاد والتعاون والخبرات الواقعية. والاستثمار في تدريب المعلّمين وبناء سياسات رشيدة تمهّد السبيل إلى نهجٍ تربوي إنساني يزيل تلك العقبة التي تحوّل التعليم إلى ميكانيكيا تكنولوجية تفتقد الدافع والشعور الإنساني. ويتيح ذلك منح الطلاب معنىً راقياً، ما يزيل عقدة الخوف من الذكاء الاصطناعي، والنظر إليه باحتقار كونه مجرّد طريق مختصر لحلّ الواجبات المدرسية، أو الاختباء خلف "أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التربوي" التي شاع الحديث عنها أخيراً.

إن نجاح التحوّل التعليمي القائم على الذكاء الاصطناعي يبدأ من الطلاب والمعلمين معاً، فالطلاب يحتاجون إلى محتوى وتجارب تبني مهاراتهم للمستقبل، بينما يحتاج المعلمون إلى تدريب مهني مستمر يمنحهم الثقة لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بفعّالية. وفي ظل هذا التحوّل يتجاوز المعلم دوره التقليدي ناقلاً للمعرفة، ويصبح مصمماً للتجارب التعليمية، ومرشداً في رحلة الطالب التعلمية. وبذلك يستفيد من الذكاء الاصطناعي ويعزز تفاعله مع الطلاب، من خلال ضمان أن تبقى القيم الإنسانية في قلب العملية التعليمية. لقد بات المعلم أمام مهمة جديدة تجمع بين التكنولوجيا والبعد الإنساني، ما يحتاج معه إلى المزيد من أشكال الدعم الاجتماعي والتقني لبناء قدراته الفنية والبيداغوجية وتطويرها. إن واجب وزارات التربية والتعليم والإدارات المدرسية، أي مسؤولي القطاعين العام والخاص والمجتمع، هو تقديم كل متطلبات نهوض المعلمين بمهماتهم، بما يقود إلى تأمين فرص تأهيل أجيال في حاجة أن تتكيف مع هذا السيل الجارف من التكنولوجيا، التي تحيل الحياة البشرية في غضون فترات قصيرة إلى عوالم مختلفة عن تلك التي عرفتها خلال آلاف السنين منذ أن اكتشفت الأبجدية والكتابة.

إن حضور الذكاء الاصطناعي في المدرسة العربية ليس قضية تكنولوجية محضة، بل مدخل رئيسي لبناء القوة المعرفية المعولمة. فتطوير مسارات التعلم أصبحت جزءاً من حال تنافسية عالمية تتداخل فيها السياسات والاقتصادات والاحتكارات الرقمية، والبُنى العميقة للتمايز الثقافي. وبهذا المعنى، تنطلق أي مقاربة جادة لإدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم العربي من كونه فضاءً للصراع الحضاري، لا مجرد أداة لتسريع التعلم أو تخفيف الأعباء.

(باحث وأكاديمي)