الخور القطرية... من قرية صيد اللؤلؤ إلى أيقونة المونديال

على الساحل الشرقي لدولة قطر، وبين امتداد البحر وصفاء الرمال، تقف مدينة الخور شاهدة على واحدة من أجمل حكايات التحول في تاريخ المدن القطرية. فمن قرية صغيرة لصيد الأسماك والغوص على اللؤلؤ، إلى مدينة عصرية تجمع بين التراث والحداثة، صارت الخور اليوم رمزاً للتاريخ البحري القطري وواجهة سياحية وعائلية ذات طابع خاص. وقد بلغ هذا الحضور ذروته مع احتضانها "استاد البيت" الذي شهد افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، لتدخل بذلك سجل المدن العالمية المعروفة بابتكاراتها العمرانية والثقافية.

يرتبط اسم الخور بجغرافية المكان نفسه، إذ إن "الخَوْر" يُطلق خليجياً على الممر البحري الضيق الذي يتوغل داخل اليابسة، ومن هذا المعنى، وُلدت البلدة القديمة عند لسان مائي (خليج) كان يشكل ملجأ آمناً للصيادين ومراكب الغوص على اللؤلؤ.

وتشير المراجع التاريخية إلى أن الخور كانت خلال القرون الماضية مركزاً للنشاط البحري في شمال شبه جزيرة قطر، إذ امتهن أهلها الصيد البحري، والغوص على اللؤلؤ، وصناعة المحامل التقليدية (السفن الخشبية) التي تُبحر طلباً للرزق، ومع الزمن، نشأت حول مينائها تجمعات سكنية لقبيلة المهاندة وعدد من العائلات ذات الامتداد البحري، ما شكّل مزيجاً اجتماعياً يعكس التنوع والتكافل في المجتمع القطري الساحلي.

وحتى منتصف القرن العشرين، ظلّ طابع قرية الصيادين هو السائد في الخور، الرجال في البحر يغوصون أو يصطادون، والنساء يُدبّرن شؤون البيت ويقمن بتربية الأبناء على الصبر والاعتماد على النفس. وكانت المجالس المفتوحة تمثل قلب الحياة الاجتماعية، وتُقدَم الضيافة العربية التي تشمل القهوة والتمر، وتُروى حكايات البحر واللؤلؤ.

ميناء الخور (العربي الجديد)

أما احتفالات "القرنقعوه" في منتصف رمضان، والأعراس والأعياد، فكانت تجمع الكبار والصغار، وتتردّد فيها الأهازيج القديمة وتُوزّع المأكولات التقليدية من "الهريس" و"الثريد" و"المجبوس" على الجيران، في تجسيد للتكافل والتقاليد العربية الأصيلة.

وعلى الرغم من مظاهر التطور الحالية، ما زالت هذه القيم حاضرة في المجالس خلال المناسبات العامة، تأكيداً لتمسك أبناء الخور بهويتهم الوطنية والجذور البحرية التي شكّلت وجدانهم.

وقد تسارع التحول في الخور مع بدايات النصف الثاني من القرن العشرين، حين شقت التنمية طريقها إلى شمال البلاد، وبدأت المدينة تشهد تحسينات في الطرق، وإنشاء مدارس وعيادات، ثم توسعت عمرانياً بعد استقلال البلاد في 3 سبتمبر/ أيلول 1971، ومع تأسيس مدينة رأس لفان الصناعية شمالها، واستغلال حقل الشمال للغاز الطبيعي، أصبحت الخور حلقة وصل استراتيجية بين الدوحة ورأس لفان، ومركزاً سكانياً واقتصادياً جديداً.

وتحتضن المدينة مشروع مول الخور بمساحة تتجاوز 55 ألف متر مربع، حيث يضمّ أكثر من مائة متجر، إلى جانب سوق السمك الذي ما زال يحتفظ بنكهته التقليدية، ويُعدّ من أهم أسواق الأسماك في البلاد، كما ازدهرت السياحة العائلية بفضل تطوير كورنيش الخور ومتنزّه الخور الذي يضمّ حديقة حيوانات، إلى جانب شاطئ الفركية وحديقة مخصصة للنساء والأطفال.

سوق عين حليتان (العربي الجديد)

لا تزال الخور تحتفظ بملامحها التاريخية رغم التوسع العمراني، ويوثّق متحف الخور على الكورنيش تاريخ الغوص على اللؤلؤ وصيد السمك وبناء السفن، ويحتوي على أدوات الغوص وخرائط توضح التطور الجيولوجي لقطر. أما أبراج الخور الدفاعية القائمة قرب بئر عين حليتان، فتمثل رمزاً للذاكرة الشعبية، إذ كانت تُستخدم لحماية مصدر المياه الوحيد الذي منح الحياة لأهالي البلدة قبل أكثر من قرن ونصف قرن.

وتكتمل الصورة التراثية بإنشاء سوق عين حليتان التراثي حديثاً ليُحاكي أسواق الماضي بروح عصرية، ويضمّ عشرات المحال والمقاهي، مؤكداً مكانة الخور بوصفها وجهة تراثية متجدّدة تستقطب العائلات والسائحين على مدار العام.

ويشكّل "استاد البيت" علامة فارقة في مسيرة الخور الحديثة، فتصميمه المُستوحى من الخيمة البدوية التي ترمز إلى كرم الضيافة القطرية جعله صرحاً رياضياً يمثّل نقطة التقاء بين التراث والابتكار.

يستوعب الاستاد نحو 68 ألف متفرج، ويتميّز بسقف قابل للطيّ وتقنيات هندسية تُراعي الاستدامة والبيئة، بالتوازي مع مَرافق عائلية ومناطق مفتوحة لخدمة الجمهور. وقد نال شهرة عالمية عندما احتضن حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم في عام 2022. هذا الحدث لم يغيّر ملامح الخور العمرانية فحسب، بل فتح أمامها آفاقاً جديدة في السياحة الرياضية والاقتصاد المحلي، فتحوّل "استاد البيت" إلى مجمّع متكامل يضمّ فندقاً ومرافق عامة ومساحات خضراء، ليصبح مركز جذب دائم للسكان والزوّار.

أبراج الخور (العربي الجديد)

يروي بو حمد الهاجري، وهو أحد أبناء الخور في العقد السادس من عمره، جانباً إنسانياً لتاريخ المدينة، ويقول لـ"العربي الجديد" إنّ الخور بالنسبة له "ليست مجرد مدينة، بل ذاكرة عمر". فهو يتذكر بيوتها الطينية وطرقاتها الترابية، وكيف كان البحر المتنفس الأول لأهلها. ويصف الهاجري بحنين أيام الغوص وصيد السمك وصناعة السفن، وأجواء الأفراح والمناسبات التي كانت تمتد لأيام. ويرى أن التحول الذي شهدته الخور مع إنشاء رأس لفان واستضافة المونديال كشف قدرة المدينة على الموازنة بين الماضي والحداثة، مع الحفاظ على روح التضامن التي تُميّز أهل البحر، مؤكداً أن المحافظة على هذه الروح أهم من أي مبنى أو شارع، لأنها حجر الأساس في هوية المكان.

تعكس الخور اليوم مزيجاً فريداً بين الأصالة والحداثة، فمعالمها السياحية، مثل حديقة الخور للحيوانات والزواحف وعين حليتان وغابات المانغروف ومزارع "بلدنا" القريبة، أعادت تعريف شمال قطر وجهةً أسريةً وبيئيةً في آن واحد.

في الوقت نفسه، تشهد المدينة نمواً سكانياً متزايداً بفضل قربها من مناطق العمل في رأس لفان والشمال، ما جعلها نموذجاً للتنمية المتوازنة التي تجمع بين الحياة العائلية الهادئة وفرص العمل الحديثة. أما البنية التحتية المتطورة من الطرق السريعة إلى الخدمات العامة، فتؤكد أن المدينة باتت ركيزة مهمة في خريطة التنمية القطرية.

ومن بين مدن قطر الساحلية، تبرز الخور حكايةً كاملةً لتطور الإنسان والمكان، امتزج فيها صوت المطرقة على الخشب ورائحة القار في الورش القديمة بصدى الهتافات العالمية في "استاد البيت" الحديث. وبين بئر عين حليتان التي جمعت القبائل قبل قرنين، والمدرّجات التي جمعت شعوب العالم في المونديال، تمتد قصة مدينة استطاعت أن تحافظ على جذورها وهي تخطو بثقة نحو المستقبل.

الخور إذن ليست مجرد مدينة على خريطة قطر، بل ذاكرة وطن وحكاية بحر تحولت إلى رمز للحياة الحديثة، تظلّ خيمتها البيضاء في "استاد البيت" شاهداً على أنّ الأصالة يمكن أن تكون قاعدة للحداثة، وأن مدن الهوية قادرة على رواية قصصها للعالم بلغتها الخاصة.