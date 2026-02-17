الخميس أول أيام رمضان في سلطنة عمان وتركيا وإندونيسيا وماليزيا

- حددت بعض الدول العربية والإسلامية، مثل سلطنة عمان وتركيا، بداية شهر رمضان بناءً على الحسابات الفلكية، بينما تنتظر دول أخرى رؤية الهلال. - يتجدد الجدل سنوياً حول الاعتماد على الحسابات الفلكية أو الرؤية بالعين المجردة لتحديد بداية الصيام، مع دعوات للجمع بين الطريقتين. - يؤكد عبد الحميد الشيش من جامعة قطر على أهمية قراءة النصوص الشرعية بشكل شامل، مشيراً إلى تقبل الحساب الفلكي مؤخراً بسبب دقته، مع الحاجة لنقاش أوسع لاعتماد رأي موحد.

حددت دول عربية وإسلامية يوم الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك، اعتماداً على الحسابات الفلكية، من بينها سلطنة عمان وتركيا وإندونيسيا وماليزيا، فيما لا تزال غالبية الدول العربية والإسلامية تنتظر رؤية الهلال لتحديد غرة شهر الصيام.

ويتجدد سنوياً الجدل الفقهي والعلمي حول ثبوت رؤية هلال رمضان، وتحديد بداية الصيام، بين من يرى الاعتماد كلياً على الحسابات الفلكية، ومن يرى الاعتماد على الرؤية بالعين المجردة، فيما يطالب البعض بالجمع بين الأمرين، مع أنه لا خلاف في أن الأصل في تحديد بداية الصيام ونهايته هو رؤية الهلال.

ويؤكد رئيس قسم القرآن والسنة في كلية الشريعة بجامعة قطر، عبد الحميد الشيش، لوكالة الأنباء القطرية "قنا" أن "مفتاح التوفيق بين الرؤية بالعين المجردة والحسابات الفلكية لإثبات رؤية الهلال هو قراءة النصوص الشرعية المتعلقة بهذه المسألة قراءة كلية تأخذ بالاعتبار جملة من الأمور، منها مقاصد الشريعة الإسلامية، ووحدة الصف باجتماع الكلمة، فالنظر الكلي إلى الشريعة الإسلامية يؤكد أنها لا يمكن أن تصطدم مع العقل المجمع عليه، ومع الحقائق العلمية".

وبشأن تقبّل اعتماد الحساب الفلكي إلى جانب الرؤية العينية في السنوات الأخيرة، يقول الشيش إن لذلك جملة من الأسباب، ربما من أهمها ثبوت دقة هذه الحسابات الفلكية التي كانت سابقاً مجهولة لدى علماء الشريعة، ولذا بات الحساب الفلكي معتبراً اليوم، وإن بدرجات متفاوتة، فمن العلماء من اعتمده جملة وتفصيلاً، وجعله بديلاً من الرؤية، ومنهم من أخذ به قرينةً على صدق شهادة الرؤية أو نفيها، مشيراً إلى أن المسألة بحاجة إلى نقاش أوسع حتى تتوصل المجامع الفقهية إلى اعتماد رأي واحد في المسألة تلتزم به جميع البلاد الإسلامية.