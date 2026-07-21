الخط الأصفر يزحف غرباً: سكان غزة يعيشون رعب النزوح المتكرر

- تأثير الخط الأصفر على النزوح: يمثل الخط الأصفر شريطاً ميدانياً يفرضه الاحتلال، مما يؤدي إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين وفقدان أحياء سكنية، حيث لم يعد هناك مكان آمن للسكان. - الأزمة الإنسانية المتفاقمة: تقلصت المساحة المتاحة للفلسطينيين إلى 30% من قطاع غزة، مما أدى إلى تكدس السكان في مناطق ضيقة تفتقر للخدمات، وزيادة الكثافة السكانية وصعوبة الوصول للمساعدات. - الحياة بين النزوح والخوف: يعيش السكان في ترقب دائم لأي تحرك للخط، مما يضعهم في حالة حصار وخوف من القصف، ويقلل فرص الاستقرار أو العودة لمنازلهم.

يواصل ما يعرف بـ"الخط الأصفر" التمدد تدريجياً نحو غرب قطاع غزة، في مشهد بات يختزل أحد أكثر وجوه الحرب قسوة، إذ لا يقتصر تأثيره في تغيير الحدود الميدانية، بل يفرض واقعاً جديداً من النزوح المتكرر والخوف الدائم على مئات الآلاف من الفلسطينيين القاطنين في المناطق القريبة منه. وأصبح اقتراب الخط الأصفر هاجساً يومياً يلاحق السكان، فكل تقدم جديد له يعني فقدان أحياء سكنية إضافية، وإجبار آلاف العائلات على إخلاء منازلها بحثاً عن مكان أكثر أمناً، قبل أن تجد نفسها بعد فترة قصيرة أمام نزوح جديد مع استمرار زحف الخط غرباً. وبذلك يعيش السكان في دوامة نزوح لا تنتهي، إذ لم يعد هناك مكان يمكن اعتباره آمناً أو بعيداً عن خطر التقدم الميداني.

ويقصد بـ"الخط الأصفر" ذلك الشريط الذي تحدده قوات الاحتلال بواسطة مكعبات إسمنتية صفراء ضخمة تنصب على امتداد المناطق التي يمنع الفلسطينيون من دخولها أو الاقتراب منها، ويشكل هذا الخط حدوداً ميدانية فاصلة، حيث إن مجرد الاقتراب منه قد يعرض المدنيين لإطلاق النار المباشر، فيما يعد تجاوزه مخاطرة قد تنتهي بالقتل.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي التداعيات النفسية والاجتماعية على الأطفال نتيجة النزوح المتكرر والخوف الدائم؟ كيف يؤثر توسع "الخط الأصفر" على البنية التحتية والخدمات الأساسية في قطاع غزة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ونشأ "الخط الأصفر" باعتباره خطاً ميدانياً يفصل المناطق التي انتشرت فيها القوات الإسرائيلية خلال مراحل الحرب، وكان من المفترض، وفق التفاهمات المرتبطة بوقف إطلاق النار، أن يتراجع الوجود العسكري الإسرائيلي تدريجياً من أجزاء واسعة من قطاع غزة مع تنفيذ مراحل الاتفاق، بما يتيح عودة السكان إلى مناطقهم.

الصورة الاحتلال الإسرائيلي يحاصر سكان غزة بـ"الخط الأصفر"، دير البلح، 2 نوفمبر 2025 (عبد الحكيم أبو رياش/الأناضول)

وتقول الفلسطينية خديجة نسمان (42 عاماً) من سكان حي الزيتون لـ"العربي الجديد" إن حياتها تحولت إلى انتظار دائم للحظة نزوح جديدة مع استمرار اقتراب الخط الأصفر من المنطقة التي تقيم فيها. وتضيف نسمان: "لم نعد نعرف متى سنضطر إلى الرحيل مرة أخرى، كل يوم نستيقظ على أصوات القصف وإطلاق النار، ونراقب الأخبار ونسأل الجيران إن كان الخط اقترب أكثر، أصبح الخوف جزءاً من حياتنا". وتوضح أن أطفالها ينامون بملابسهم تحسباً لأي أمر إخلاء مفاجئ، مضيفة: "لا نستطيع التخطيط لأي شيء، حتى تجهيز الطعام أو ترتيب الخيمة أصبح مؤقتاً، لأننا لا نعرف إن كنا سنبقى هنا حتى الغد أم سنجبر على المغادرة"، مؤكدة أن أصوات القذائف والرصاص لا تتوقف، خصوصاً خلال ساعات الليل، وهو ما يترك أثراً نفسياً كبيراً في الأطفال الذين يعيشون في حالة هلع مستمرة.

نسبة مساحة غزة المتاحة للسكان مقابل المساحة التي يبتلعها الخط الأصفر أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

ولا يرتبط توسّع الخط الأصفر بإنشاء حواجز جديدة فقط، بل يتمثل عملياً في تحريك المكعبات الإسمنتية الصفراء نحو الغرب، بما يعني ضم مساحات إضافية إلى المناطق المحظورة، وكل عملية تحريك لهذه المكعبات تترجم على الأرض بخسارة جديدة في مساحة القطاع المتاحة للسكان، وإجبار مزيد من العائلات على النزوح. ومع استمرار هذا التوسع، تقلصت المساحة التي يستطيع الفلسطينيون الوجود فيها إلى ما يقارب 30% فقط من إجمالي مساحة قطاع غزة، والتي لا تتجاوز 360 كيلومتراً مربعاً، بينما يبتلع الخط الأصفر والمناطق الواقعة خلفه نحو 70% من تلك المساحة، الأمر الذي أدى إلى تكدس أكثر من 2,3 مليون فلسطيني داخل رقعة جغرافية ضيقة للغاية، تعاني أصلاً من انهيار البنية التحتية ونقص الخدمات وغياب المرافق الأساسية.

الخط الأصفر والمناطق الواقعة خلفه يبتلعان نحو 70% من مساحة غزة المقدّرة بـ360 كيلومتراً مربعاً

وتصف الفلسطينية سارة سعد الله (29 عاماً)، وهي أم لثلاثة أطفال، حياتها بأنها أصبحت "معلقة بين النزوح والخوف"، مؤكدة أن استمرار تقدم الخط الأصفر حرم العائلات من أي شعور بالاستقرار. وتقول سعد الله لـ"العربي الجديد": "أطفالي يسألونني كل ليلة إذا كنا سنبقى هنا أم سنهرب مرة أخرى، ولا أملك إجابة، حتى عندما يهدأ القصف قليلاً، تبقى أصوات الرصاص والانفجارات تذكرنا بأن الخطر قريب". وتوضح أن الاكتظاظ الشديد في المناطق المتبقية خارج الخط الأصفر جعل الحياة أكثر صعوبة، إذ تتزاحم آلاف العائلات في مساحات محدودة تفتقر إلى الخدمات الأساسية، مضيفة: "لم يعد أكبر همنا الحصول على الطعام أو الماء فقط، بل أن نجد مكاناً لا نُجبر على مغادرته بعد أيام، كلما تقدم الخط الأصفر نشعر بأن غزة تضيق بنا أكثر، وأن خياراتنا للبقاء تنفد".

الخط الأصفر يفاقم معاناة أهالي غزة

ويؤدي هذا الواقع إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بصورة متسارعة، إذ ترتفع الكثافة السكانية مع كل إزاحة جديدة للخط الأصفر، بينما تتقلص المساحات المتاحة لإقامة الخيام أو إنشاء مراكز إيواء أو حتى توفير الحد الأدنى من الخصوصية والخدمات، كما ينعكس ذلك على تدهور الأوضاع الصحية وانتشار الأمراض، وصعوبة وصول المساعدات، وازدياد الضغط على مصادر المياه والغذاء.

من ناحيته، يبين خالد نصر (55 عاماً)، وهو نازح يقيم بالقرب من الخط الأصفر، لـ"العربي الجديد"، أن الخط الأصفر لا يمثل بالنسبة للسكان مجرد حدود مرسومة على الأرض، بل "حداً يفصل بين الحياة والموت". ويضيف: "كلما تحرّكت المكعبات الإسمنتية نحو الغرب نعرف أن دورنا في النزوح أصبح أقرب. لم يعد أحد يشعر بالأمان، لأن المسافة التي كانت تفصلنا عن الخط قبل أسابيع أصبحت اليوم قصيرة جداً"، مشيراً إلى أن المنطقة تعيش تحت أصوات متواصلة من إطلاق النار والقصف. ويتابع: "لسنا فقط نخاف من القصف، بل من أن نصبح فجأة داخل منطقة يمنع الوصول إليها. كل تقدم للخط يعني أن آلاف الأشخاص سيبحثون عن مكان جديد داخل مساحة تضيق يوماً بعد يوم".

وبات سكان المناطق المحاذية للخط الأصفر يعيشون حالة ترقب دائمة، يراقبون أي تغير ميداني أو تحرك للمكعبات الإسمنتية باعتباره مؤشراً على نزوح جديد قد يفرض عليهم خلال ساعات. وبين الخوف من القصف، وخطر الاقتراب من الخط، وضيق المساحات المتبقية، يجد المدنيون أنفسهم محاصرين داخل بقعة جغرافية تتقلص باستمرار، فيما تتراجع فرص الاستقرار أو العودة إلى منازلهم مع كل تقدم جديد لهذا الخط.