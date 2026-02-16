الخصوبة في فرنسا... محفزات حكومية لرفع أعداد المواليد

- تواجه فرنسا أزمة ديمغرافية حادة مع انخفاض معدلات الخصوبة إلى 1.62 طفل لكل امرأة في 2024، مما يهدد التوازن السكاني والاقتصادي. استجابة لذلك، تبنت الحكومة خطة من 16 بنداً لدعم الإنجاب، تشمل تعزيز الرعاية الصحية وتوسيع خدمات تجميد البويضات. - تؤدي الأزمة الديمغرافية إلى تقليل القوى العاملة وزيادة الضغط على أنظمة المعاشات، مما يتطلب سياسات ديمغرافية حازمة تشمل الاقتصاد والتعليم ودعم الأسرة لضمان استدامة المجتمع. - تتصاعد النقاشات حول دور الهجرة في تعويض الفجوة السكانية، حيث يمكن أن يخفف تدفق المهاجرين الشباب من آثار الشيخوخة، لكن الهجرة وحدها لا تعالج أزمة الخصوبة.

سجلت فرنسا خلال السنوات الأخيرة عدد وفيات أكبر من الولادات، للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في مؤشر صارخ على أزمة تتجاوز الإحصاءات وتتطلب سياسات عاجلة.

تمر فرنسا، مثل دول أخرى في أوروبا، بمرحلة ديمغرافية حرجة، إذ يشهد مجتمعها انخفاضاً مستمراً في عدد المواليد ومعدل الخصوبة، ما يثير القلق من قدرتها على الحفاظ على توازنها السكاني، وتأمين مستقبل اقتصادي واجتماعي مستدام. ووصل معدل الخصوبة في فرنسا إلى نحو 1.62 طفل لكل امرأة عام 2024، وهو الأدنى منذ أكثر من قرن، علماً أن التجدد السكاني الطبيعي يتطلب معدل 2.1 طفل لكل امرأة. والعام الماضي أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحاجة إلى "إعادة التسلح الديمغرافي" بعد انخفاض معدلات الخصوبة بنسبة 18% على مدى العقد الماضي.

ويتحدث خبراء عن أن "فرنسا تواجه تحدياً مزدوجاً يتمثل في رغبة الشباب في تأجيل الإنجاب للتركيز على التعليم والمسار المهني من جهة، ومن جهة أخرى ارتفاع تكاليف العيش وصعوبة تحقيق التوازن المطلوب بين العمل والحياة الأسرية. وقد استجابت الحكومة الفرنسية لهذه الأزمة عبر وضع خطة شاملة من 16 بنداً تهدف إلى دعم الرغبة في الإنجاب ومعالجة مشكلات الخصوبة.

وتهدف الخطة إلى تحفيز الشباب على الإنجاب ودعم الصحة الإنجابية، وتشمل توجيه رسائل لتذكير المواطنين بـ"الساعة البيولوجية" حين يبلغون 29 عاماً، وتوسيع خدمات تجميد بويضات النساء بين 29 و37 عاماً، وتعزيز الرعاية الصحية للأمهات والأطفال، إلى جانب تنفيذ حملات توعية وطنية حول الخصوبة والتخطيط الأسري. كما تركّز الخطة على دعم البحث العلمي في أسباب العقم، وتحسين الخدمات الطبية المرتبطة بالخصوبة، وتوفير استشارات مبكرة لكشف مشكلات الإنجاب.

وتمثل هذه الإجراءات نهجاً متنوعاً يجمع بين التوعية والتعليم والخدمات الطبية والبنى التحتية الصحية، مع تحديد هدف واضح هو تعزيز مواجهة الشباب والأسر الفرنسية أزمة الخصوبة، واستعادة توازن النمو السكاني بشكل مستدام. كما تهدف الحكومة إلى جعل فرنسا رائدة في أبحاث العقم، وتوسيع مراكز دعم الخصوبة، ما يعكس تزايد إدراكها أن الأزمة الديمغرافية تتطلب إجراءات ملموسة وشاملة لا تنحصر في التوعية.

الصورة أزمة المواليد في أوروبا تحدٍّ استراتيجي طويل المدى، 18 يناير 2024 (فرانس برس)

سياسات أوروبية

وعموماً تواجه ألمانيا انخفاضاً مستمراً في معدل الخصوبة، في ظل تأثر السكان بالضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف العيش وتأجيل الشباب للإنجاب، في حين تتمتع دول إسكندنافية، مثل الدنمارك والسويد، بمعدلات خصوبة أعلى نسبياً، بتأثير تطبيق سياسات اجتماعية متقدمة تشمل دعم الأمهات والآباء، ومنح إجازات أمومة مدفوعة، وتوفير رعاية شاملة للأطفال، ما يجعل تأسيس الأسرة أكثر استقراراً وأسهل للشباب.

وفي الدنمارك، تقدم الحكومة دعماً مالياً وعلاجات خصوبة مجانية لإنجاب الأطفال، وتوسّع نطاق المساعدة إلى المولود الثاني والثالث، ما يحسّن التوازن السكاني نسبياً. وفي المجر تتخذ حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان نهجاً مختلفاً تماماً، وتركز على الحوافز المالية المباشرة للأسر. وتشمل الإجراءات إعفاء الأمهات من ضريبة الدخل عند إنجاب الطفل الرابع، ومنح قروض ميسرة للأسر الكبيرة، ودعم توسيع المساكن. ويعكس هذا الأسلوب الاستراتيجية التي تعتمدها حكومة أوربان لتعزيز الهوية الوطنية وتحفيز النمو السكاني بين الشبان المجريين رغم كلفتها المالية العالية.

وفي بداية عام 2024، قُدِّر عدد سكان الاتحاد الأوروبي بـ 449.3 مليوناً، بلغ أكثر من خُمسهم 65 عاماً أو أكثر. ومثّل هذا العدد زيادة بنسبة 0.3% مقارنة بعام 2023 وارتفاعاً بنسبة 2.9% مقارنة بعشر سنوات سابقة. ويُتوقع حدوث اتجاه تصاعدي في شيخوخة سكان أوروبا في العقود المقبلة بسبب زيادة طول العمر وانخفاض مستويات الخصوبة باستمرار، ما يمكن أن يؤدي إلى زيادة العبء على من هم في سن العمل لتوفير النفقات الاجتماعية التي تتطلبها تقدم السكان في السن لمجموعة من الخدمات ذات الصلة.

الأزمة الأكبر

الحقيقة أن تداعيات تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا وأوروبا تتعدى الأرقام، فانخفاض عدد السكان الشباب يقلل القوى العاملة المتاحة، ما يبطئ النمو الاقتصادي، في حين يزيد ارتفاع عدد كبار السن الضغط على أنظمة المعاشات والتأمين الصحي، ويُجبر الحكومات على تخصيص ميزانيات أكبر لدعم كبار السن. وتقلص سوق العمل يزيد المنافسة ويؤثر على الإنتاجية، ويعرقل الابتكار وريادة الأعمال.

وفي شأن الآثار الاجتماعية يُقلل انخفاض عدد الأطفال بنى الأسرة والمجتمع، ويؤثر على العلاقات بين الأجيال وتماسك المجتمع، ويؤدي إلى زيادة معدلات الشيخوخة التي تغير الاحتياجات الاجتماعية، مثل الرعاية طويلة الأمد لكبار السن وخدمات الدعم الأسري. وبالانتقال إلى الآثار السياسية والاستراتيجية تصبح الدول ذات النمو السكاني المنخفض أكثر هشاشة أمام الضغوط الخارجية، سواء الاقتصادية أو السياسية، ما يجعل الحاجة إلى سياسات ديمغرافية حازمة أولوية، حيث يمكن أن تؤثر التغيرات السكانية على القدرة على دعم الجيش أو الأمن الوطني على المدى الطويل.

وتوضح هذه الآثار أن أزمة المواليد في فرنسا ليست مجرد مشكلة عابرة، بل تحدٍّ استراتيجي طويل الأمد يتطلب سياسات متكاملة تشمل الاقتصاد، التعليم، دعم الأسرة، الرعاية الصحية، لضمان استدامة المجتمع والنمو الاقتصادي.

ومع تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا وأوروبا تتصاعد النقاشات حول دور الهجرة في تعويض الفجوة السكانية. ويشير بعض السياسيين وخبراء ديمغرافيا إلى أن تدفق المهاجرين الشباب يمكن أن يخفف من آثار الشيخوخة السكانية، ويعزز القوى العاملة، ويساهم في دعم النمو الاقتصادي وتمويل نظم المعاشات.

مخاطر ديموغرافية

في المقابل، علت في السنوات الأخيرة أصوات اليمين المتشدد في فرنسا وأوروبا التي ربطت الهجرة بمخاطر ديمغرافية وثقافية، وذلك استناداً إلى نظريات تزعم أن موجات الهجرة، خصوصاً من خارج أوروبا، قد تضر بالغالبية البيضاء، أو تغيّر التركيبة السكانية والثقافية التقليدية، وصولاً إلى تهديد الهوية الوطنية. وتستغل أصوات اليمين المتشدد القلق من انخفاض الخصوبة لتعزيز خطابها السياسي.

رغم ذلك، يرى الخبراء أن هذه النظريات تتجاهل التعقيدات الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية، مثل الحاجة إلى القوى العاملة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، والتكامل الثقافي. فالهجرة وحدها لا تُعالج أزمة الخصوبة لأنها لا تحل جذور التأخر في الإنجاب المرتبط بالاقتصاد والسكن وأسلوب الحياة، بل تشكل أحد العناصر التي يمكن استغلالها ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز التجدد السكاني.

وتوضح هذه النقاشات أن الأزمة الديمغرافية ليست مجرد مسألة أرقام ولادات، بل قضية ترتبط بالهوية والسياسة والاقتصاد، حيث يجتمع الخوف من الشيخوخة مع القلق من التغير الثقافي، ما يجعل وضع سياسات متوازنة وصحيحة أمراً معقداً وحساساً للغاية.

وعموماً يعكس تراجع المواليد في فرنسا تحوّلات اجتماعية عميقة لا يمكن معالجتها بسياسات سطحية أو قصيرة المدى. ويعتبر خبراء أن الرسائل التحفيزية وتوسيع خدمات الخصوبة والخطط البحثية، خطوات مهمة لكنها تحتاج إلى أن تتكامل مع سياسات اقتصادية واجتماعية تعزز استقرار الشباب وتسمح لهم بتأسيس أسر في سن مبكرة نسبياً.

ومقارنة بالدنمارك والسويد اللتين تشجعان الإنجاب عبر الدعم المباشر والرعاية المتكاملة، أو بالمجر التي توفر حوافز مالية جيدة، يبدو أن فرنسا أمام تحدٍّ مزدوج للجمع بين التوعية الطبية والتحفيز الاجتماعي والاقتصادي من أجل ضمان أن يصبح إنجاب الأطفال خياراً واقعياً ومستداماً، وليس مجرد حلم بعيد المنال. وإذا لم تتحرك فرنسا بقوة وذكاء، فقد تواجه آثاراً طويلة المدى على النمو الاقتصادي والتوازن بين الأجيال واستدامة نظامها الاجتماعي.