الحكومة السورية: تحقيق "نيويورك تايمز" أحادي الجانب وغير مهني

شكّكت وزارة الإعلام في سورية في دقة المعلومات الواردة في تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز المتعلق بنساء علويات مختطفات، مشيرةً في بيان صدر عنها أمس السبت، إلى أن تقرير الصحيفة بشأن الادعاءات المتعلقة بعمليات خطف في البلاد "أقرب إلى بناء سردي منه إلى صحافة استقصائية مهنية"، لافتةً إلى "نقص منهجي في بنائه".

وأوضحت الوزارة أن "معظم الأدلة الواردة في التحقيق الصحافي المذكور تعتمد على شهادات مجهولة أو روايات من أشخاص غير محدّدي الهوية والصلة بالحالات الواردة، وأن الصحيفة تنتقل بسرعة من حالة نقص الأدلة لتقفز إلى تقديم استنتاجات جاهزة مقرونة بسردية أن الهجمات انتقامية تستهدف الطائفة العلوية".

وأضافت أن هذا الانتقال يعكس نمطاً مألوفاً من الاستشراق، حيث تُستحضر صورة نمطية هي صورة "الجهادي" هنا لملء فراغ الأدلة، واستخدامها لدعم تأطير أوسع للقضية وتعميمه، كاشفةً أنّ التحقيق لم يقدم معلومات عن هوية الجناة، باستثناء إشارة واحدة غير مدعومة بأدلة، حيث اقتصرت المعلومات المقدمة فيها على وصف الحالة النفسية للضحية.

وفي بيانها ذاته، أكدت وزارة الإعلام جديّة تعامل الحكومة السورية مع كل التقارير المتعلقة بالاختطاف أو حالات الاختفاء، والتزامها بحماية المواطنين من دون تمييز على أساس العرق والدين والطائفة، حيث تُحقق السلطات المعنية بدقة في البلاغات التي تتلقاها في هذا الخصوص، وهو ما دفع وزارة الداخلية السورية إلى تشكيل لجنة تحقيق خاصة في يوليو/ تموز الماضي، لفحص الشكاوى والادّعاءات المتعلقة بعمليات الخطف في سورية.

وكشف البيان أن إدارة الإعلام الخارجي أبدت لمراسل صحيفة نيويورك تايمز، قبل نشر المقال، استعداد وزارة الداخلية في سورية للتعاون، وأتاحت الاطّلاع على نتائج اللجنة الخاصة للتحقيق في قضايا الخطف، في الوقت الذي طالبت فيه بالوصول إلى معلومات الحالات الواردة في التحقيق، لإجراء مراجعة قائمة على الأدلة. وقد راجعت وزارة الداخلية المعلومات المقدمة من قبل المراسل، والتي كانت غير كافية لدعم تحقيق شامل.

وأشار البيان ذاته إلى أن بناء التحقيق كان أحادي الجانب، إذ افتقر إلى نتائج وزارة الداخلية المتعلقة بالقضايا المذكورة في الصحيفة، ما يُعدّ بمثابة "نقص منهجي واضح يُضعف أحد المبادئ الأساسية للعمل الاستقصائي". وذكّر البيان بنتائج لجنة التحقيق التابعة لوزارة الداخلية، والتي عُرضت خلال مؤتمر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحيث أكدت النتائج عدم وجود أي أدلة تثبت وقوع عمليات خطف ممنهجة للنساء تستهدف أياً من مكوّنات المجتمع السوري.

بدوره، أشار الصحافي الاستقصائي المستقل عبد الغني العريان، في حديث خاص لـ"العربي الجديد"، إلى أن "التحقيق الصادر عن صحيفة نيويورك تايمز يواجه سقطات مهنية"، مبيّناً أنه أغفل عدداً من الشروط الأساسية في الصحافة الاستقصائية، وهي؛ التوثيق بالأدلة، أي إن كل معلومة يجب أن تكون مدعومة بمصدر موثوق أو وثيقة رسمية، والحياد والموضوعية، وذلك من خلال عرض الحقائق من دون تحيّز أو رأي شخصي مباشر، وكذلك الاعتماد على البحث العلمي والمنهجي، من خلال استخدام أدوات وأساليب دقيقة للتحقق من صحة المعلومات عبر مقاطعة الشهادات، ومراجعة الوثائق، والرجوع إلى مصادر متعددة.

وأغفل التحقيق أحقيّة الرد، وفق العريان، كاشفاً أنه كان من المفترض إرسال بريد إلكتروني رسمي إلى الجهات المعنيّة في الحكومة السورية، ومنحها مهلة لا تقلّ عن سبعة أيام للرد، ولا يتم ذلك عبر التواصل الهاتفي أو غيره، وهذا بدوره مشكلة يواجهها التحقيق من حيث البناء المهني.

وأضاف: "الاكتفاء بالشهادات عن وقوع حالات اغتصاب غير كافٍ، وهنا تكون الخيارات مفتوحة، وأحد البنود أشار إلى بُعد غير طائفي في التحقيق. أيضاً أشارت إحدى الشهادات إلى وجوهٍ ظاهرة، يمكن العودة فيها إلى تقنية الرسام والتعرف على الجناة، وهذا كله بحاجة إلى إثباتات دقيقة". وإذ لفت إلى أن "التحقيق تعرّض كذلك لنقدٍ من وسائل إعلام أجنبية"، رأى العريان أنه "أقرب إلى تقرير يمكن أن تُحمّل فيه الاتهامات إلى الشخص الذي منحهم المقابلات أو التصريحات، لكنهم حمّلوا أنفسهم المسؤولية في قضية كبيرة".

وسبق أن أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا في نوفمبر 2025، حالة خطف واحدة من أصل 42 حادثة تلقت الوزارة بلاغات بشأنها، موضحاً أن التحقيق الذي أجرته لجنة خاصة بالوزارة خلص إلى وجود حالات هروب طوعي مع شريك عاطفي، وتغييب موقّت لدى الأقارب، وهروب من العنف الأسري، إلى جانب التورط في قضايا دعارة وابتزاز، إضافة إلى بلاغات كاذبة جرى ترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تحقيق "نيويورك تايمز"

وكان تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز تقصّى حالات خطف نساء وفتيات علويات في سورية منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024، موثّقاً روايات تتعلق بخطف مقابل الفدية واعتداءات جنسية طاولت المختطفات. وذكرت الصحيفة أنها تحققت من 13 حالة خطف لنساء وفتيات من الطائفة العلوية، إضافة إلى رجل وصبي. وأفادت خمس من ضحايا الخطف بتعرضهنّ للاغتصاب، وعادت اثنتان منهنّ حاملتين، كما وثّق التحقيق حالات إفراج عن مختطفات مقابل دفع الفدية، بينما لا تزال واحدة فقط من المختطفات مفقودة رغم تلقي الخاطفين مبالغ مالية لقاء الإفراج عنها.

ووفق ما وثّق التحقيق في عدد الصحيفة الأميركية الصادر الجمعة في 3 إبريل/ نيسان الجاري، جرت عمليات الخطف بالقرب من المنازل وخلال التنقل اليومي للنساء والفتيات، وقد نفّذها أشخاص مسلّحون اعتمدوا على الانتماء الطائفي، إذ كانوا يسألون مباشرة عن الطائفة قبل تنفيذ عمليات الخطف.

وأورد التحقيق أنّ إحدى العائلات أرسلت 17 ألف دولار إلى الخاطفين، الذين لم يطلقوا سراح ابنتهم المختطفة أبداً، وقدّمت لقطات شاشة لطلبات الفدية وإيصالات تحويل الأموال. في حين ذكرت امرأة تبلغ 24 عاماً أنها احتُجزت ثلاثة أسابيع في غرفة قذرة، وتعرّضت للاغتصاب والضرب، وحُلق شعر رأسها وحاجبيها، وتعرّضت لجروح باستخدام شفرات حلاقة، قبل أن يُطلق سراحها بعد دفع فدية.