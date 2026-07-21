- أقرت الحكومة الإسبانية مشروع قانون جديد لمكافحة التدخين، يهدف لحماية القاصرين عبر حظر استهلاك منتجات التبغ، بما في ذلك السجائر الإلكترونية، لمن هم تحت سن الثامنة عشرة، وتوسيع نطاق الأماكن الخالية من التدخين لتشمل الشواطئ والمنشآت الرياضية. - يشدد القانون الجديد العقوبات المالية على المخالفين، مع إمكانية استبدالها بأعمال خدمة اجتماعية، ويقيد بيع منتجات التبغ للمتاجر المرخصة فقط، ويحظر جميع أشكال الإعلان والترويج لهذه المنتجات في الأماكن العامة. - يستند القانون إلى دراسة تشير إلى ارتفاع نسبة استهلاك التبغ بين الشباب، ويحتاج لمصادقة البرلمان قبل التنفيذ، رغم معارضة بعض الأحزاب لبنود معينة.

أقرت الحكومة الإسبانية، بعد اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع قانون جديد لمكافحة التدخين، يشمل إجراءات مشددة تهدف إلى حماية القاصرين، وذلك عبر حظر التدخين واستهلاك جميع المنتجات المرتبطة بالتبغ، بما في ذلك السجائر الإلكترونية، وأكياس النيكوتين، على من هم تحت سن الثامنة عشرة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحديث القوانين المعمول بها منذ عام 2010، وتوسيع نطاق الأماكن الخالية من التدخين، لتشمل شرفات المقاهي والمطاعم والحانات، والشواطئ البحرية والنهرية، والمنشآت الرياضية، والأماكن المخصصة لإقامة الفعاليات العامة والمتنزهات الوطنية.

وقالت وزيرة الصحة مونيكا غارسيا، في المؤتمر الصحافي الذي عقب الاجتماع ظهر اليوم الثلاثاء، إنّ القانون الجديد يوسّع نطاق الحظر الذي كان يقتصر في السابق على منع القاصرين من شراء منتجات التبغ، ليشمل هذه المرة منع استهلاكها أيضاً، في إطار استراتيجية وضعتها الحكومة الإسبانية للحد من الإدمان على النيكوتين بين فئة الشباب.

ونص القانون الجديد على تشديد العقوبات وتعديلها، حيث رفع الحد الأدنى للمخالفات المالية لتبدأ من 200 يورو لكل من يخالف القانون، على أن يتحملها أولياء الأمور أو الأوصياء القانونيون، مع إمكانية استبدالها بأعمال خدمة اجتماعية، إضافة إلى فرض قيود أكثر صرامة على عمليات بيع وتسوق المنتجات المرتبطة بالتبغ، بما في ذلك السجائر الإلكترونية، سواء المحتوية على نيكوتين أو الخالية منه، وأجهزة التبغ المسخّن، والشيشة، وأكياس النيكوتين، ومنتجات الأعشاب المخصصة للتدخين وغيرها من المنتجات التي تحاكي التدخين.

كذلك ستقتصر عمليات مبيعات السجائر الإلكترونية والمنتجات المماثلة، وفقاً للقانون الجديد، على المحلات والمتاجر المرخصة فقط، لاسيما بعد أن كانت عمليات بيعها غير مؤطرة قانونياً، وكانت متاجر التجزئة ومتعددة الأغراض والبقالات تبيع مثل هذه المنتجات. كذلك يحظر القانون جميع أشكال الإعلان والترويج لهذه المنتجات في الأماكن العامة أو المشتركة، بما يشمل اللافتات والملصقات والمواد الإعلانية المعروضة على واجهات المحلات وأماكن الترفيه.

واستندت وزارة الصحة في مشروع القرار الذي أعدته إلى دراسة علمية طبية تفيد بأن نسبة المدخنين اليوميين بين الفئة العمرية من 14 إلى 18 تبلغ 4.3%، وأن نسبة 15.5% من هذه الفئة العمرية قد استهلكت منتجات التبع خلال الشهر الأخير، وهو ما اعتبرته وزارة الصحة مؤشراً مقلقا، ولذلك وجدت من الضروري التدخل لوضع حد لهذا الأمر، لا سيما في ظل وجود قلق حكومي بأن تتحول المنتجات الجديدة المرتبطة بالنيكوتين، والتي يتم تسويقها وعرضها على أنها أقل ضرراً من السجائر التقليدية، إلى بوابة لدخول القاصرين في دائرة الإدمان.

ورغم إقرار مشروع القانون من قبل الحكومة، فإنه لا يزال بحاجة إلى الأغلبية البرلمانية ومصادقة البرلمان عليه قبل دخوله حيّز التنفيذ. ويأتي إقرار المشروع في وقت لا تزال فيه بعض بنوده، مثل حظر التدخين في شرفات المقاهي والمطاعم، تثير حفيظة بعض أحزاب اليمين، التي اعتبرت أنها تفتقد إلى المبررات الكافية، رغم تأكيد وزارة الصحة الأضرار المباشرة من التعرض السلبي للتدخين، وموت نحو 50 ألف شخص سنوياً في إٍسبانيا بأسباب مرتبطة بالتدخين.