الحصبة تودي بأكثر من 500 طفل في بنغلادش

أودى تفشٍّ للحصبة في بنغلادش بأكثر من 500 طفل، وفق بيانات حكومية صدرت اليوم السبت، مسجلاً أعلى حصيلة وفيات في البلاد منذ عقود لمرض تمكن الوقاية منه. وتعاني المستشفيات في دكا ضغطاً هائلاً من جراء تزايد الحالات، وأنشأت أجنحة مخصصة لاستقبال المرضى، لكنها تواجه صعوبة بسبب نقص أسرّة العناية المركزة. وسُجلت وفاة 13 طفلاً خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 512، وفقاً لإحصاءات وزارة الصحة منذ 15 آذار/مارس.

وأطلقت الدولة الواقعة في جنوب آسيا حملة تطعيم واسعة النطاق لمكافحة تفشي المرض. وصرحت مديرة مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بنغلادش رانا فلاورز، هذا الأسبوع، بأن الحملة شملت حتى الآن 18 مليون طفل. مشددة على ضرورة تعزيز برامج التطعيم وزيادة التمويل المخصص للمرافق الصحية وأنظمة المراقبة والبيانات. لكن وزارة الصحة أشارت إلى أن الآثار الكاملة لحملة التطعيم لن تظهر قبل عدة أشهر. وأفادت يونيسف، الأربعاء الماضي، بأن أزمة التحصين تفاقمت خلال فوضى انتفاضة 2024 التي أطاحت الحكومة الاستبدادية وبعدها تاركة أعداداً كبيرة من الأطفال من دون حماية.

والحصبة مرض شديد العدوى ينتشر من طريق السعال والعطس، ولا علاج محدداً له بعد الإصابة به. وتشمل مضاعفاته تورم الدماغ وصعوبة شديدة في التنفس. ورغم أن المرض قد يصيب أي شخص، إلا أنه أكثر شيوعاً بين الأطفال. ويقول العاملون في مجال الصحة إن الأطفال الأكثر تضرراً بالمرض غالباً ما يعانون من سوء التغذية وينتمون إلى أسر من ذوي الدخل المحدود. وكثيرون تخلّفوا عن تلقي اللقاحات الروتينية أو يعانون ضعفاً في المناعة بسبب سوء التغذية، أو الأمرين معاً.

وتأتي حصيلة الوفيات بعدما أكدت الحكومة احتواء تفشي المرض، مشيرة إلى انخفاض عدد الحالات في العديد من المناطق التي كانت متضررة بشدة. ومعظم الحالات المسجلة في بنغلادش خلال تفشي المرض الحالي كانت لأطفال تراوح أعمارهم بين ستة أشهر وخمس سنوات. ويقول الأطباء إن العديد من الأطفال يصلون إلى المستشفيات في حالة حرجة.

وصرح الدكتور عين الإسلام خان، طبيب الأطفال في كلية ومستشفى شهيد سهروردي الطبية في دكا، لـ"فرانس برس": "رغم أن الحصبة شديدة العدوى، إلا أن الطفل السليم الذي لا يعاني أي مضاعفات يمكنه النجاة بأقل قدر من الأدوية". مضيفاً: "هنا، وصل معظم الأطفال إلى المستشفى وهم يعانون ضيقاً في التنفس والتهابات في العين والحلق والرئتين".

(فرانس برس)