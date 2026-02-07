الحصبة تهدد الأطفال داخل مراكز احتجاز أميركية

- تشهد الولايات المتحدة ارتفاعًا في حالات الحصبة، مع تسجيل إصابات في ولايات مثل تكساس وأريزونا، مما يثير تساؤلات حول سياسات التطعيم والاستجابة الصحية الفيدرالية. - مراكز احتجاز المهاجرين في تكساس تُعتبر بؤرًا لانتشار الحصبة بسبب الاكتظاظ وضعف الرعاية الصحية، مما دفع مسؤولين للمطالبة بإغلاقها فورًا. - الحصبة مرض فيروسي شديد العدوى ينتقل عبر الرذاذ، ويمكن للفيروس البقاء نشطًا لساعتين، مما يساهم في سرعة تفشيه، خاصة في البيئات المغلقة.

تعيش الولايات المتحدة على وقع تصاعدٍ مقلق في حالات الإصابة بمرض الحصبة، وسط تحذيرات متزايدة من خبراء الصحة العامة من اتساع رقعة التفشي، لا سيما في البيئات المغلقة ومراكز الاحتجاز. وقد سُجِّلت خلال الأسابيع الأخيرة إصابات مؤكدة في عدد من الولايات، من بينها تكساس وساوث كارولاينا وأريزونا ويوتا، ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول فعالية سياسات التطعيم والاستجابة الصحية على المستوى الفيدرالي.

وخلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي وحده، شهدت الولايات المتحدة 25% من إجمالي الحالات المؤكدة في العام الماضي، ولا يبدو أن تفشي المرض سيتباطأ في ظل التزام المسؤولين الفيدراليين الصمت حيال التطعيم.

ووصف جيسون بولينغ، أستاذ الأمراض المعدية في جامعة تكساس للعلوم الصحية في سان أنطونيو ومدير قسم علم الأوبئة في مستشفى الجامعة، تفشي الحصبة بأنه "مخيف" و"مقلق للغاية"، وفقاً لما نقلت عنه صحيفة "ذا غارديان" البريطانية التي سلطت الضوء على تزايد الدعوات لإغلاق مركز احتجاز الأطفال التابع لإدارة الهجرة والجمارك في تكساس وسط تفشي مرض الحصبة.

في هذا السياق، سجّلت يوم الجمعة الماضي حالتا إصابة داخل مركز رئيسي لاحتجاز المهاجرين الأطفال وذويهم في جنوب ولاية تكساس، ما أثار قلقاً واسعاً نظراً لما تمثله هذه المرافق من بيئة عالية الخطورة لانتشار الأمراض المعدية، بسبب الاكتظاظ وضعف الرعاية الصحية وصعوبة تطبيق إجراءات العزل. ونقل تقرير "ذا غارديان" عن كريس فان ديوسن، مدير العلاقات الإعلامية في إدارة الخدمات الصحية بولاية تكساس، قوله إن السلطات على علم بالحالتين وتقدم المساعدة عبر توفير جرعات من لقاح الحصبة.

ودعا عدد من المسؤولين إلى إغلاق المركز على وجه السرعة. وطالب خواكين كاسترو، عضو الكونغرس الديمقراطي عن مدينة سان أنطونيو، بإغلاق مركز الاحتجاز فوراً، مؤكداً أنه غير مجهز للتعامل مع انتشار الحصبة.

بدوره، يرى إريك راينهارت، عالم الأنثروبولوجيا السياسية والطبيب النفسي الذي بحث في انتشار كوفيد-19 داخل السجون، أن مراكز الاحتجاز قد تتحول إلى "بؤر لتفشي الأوبئة"، وتصبح بمثابة مصانع لإنتاج الفيروسات بسرعة كبيرة، مؤكداً أن الأمر يمثل "مشكلة صحية عامة خطيرة" بسبب صعوبة الحد من حركة الدخول والخروج.

وبحسب بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أبلغت ولاية ساوث كارولاينا عن 876 إصابة مؤكدة بالحصبة، فضلاً عن 18 حالة دخول إلى المستشفى، متجاوزة بذلك حصيلة تفشي المرض في غرب تكساس العام الماضي. كما تشهد ولايات أخرى استمراراً في انتشار المرض، من بينها أريزونا ويوتاه. وحتى يوم الجمعة الماضي، سُجِّلت 588 إصابة مؤكدة بالحصبة في الولايات المتحدة منذ بداية العام، كانت جميعها تقريباً نتيجة انتقال محلي للعدوى.

لافتة تشير إلى مكان إجراء فحوص الحصبة في تكساس، 27 فبراير 2025 (جان سونينمير/Getty)

وتُعدّ الحصبة من الأمراض الفيروسية شديدة العدوى، وتصيب الأطفال على نحو خاص، وتنتقل عبر الرذاذ المتطاير من الأنف أو الفم أو الحلق لدى المصابين. وتبدأ أعراضها عادة بعد فترة حضانة تتراوح بين 10 و12 يوماً، وتشمل ارتفاعاً في درجة الحرارة، وسيلان الأنف، واحمرار العينين، وظهور بقع بيضاء صغيرة داخل الفم، قبل أن يتطوّر المرض لاحقاً إلى طفح جلدي يبدأ في الوجه وأعلى الرقبة، ثم يمتد تدريجياً إلى سائر أنحاء الجسم.

ووفق معطيات حديثة لمنظمة الصحة العالمية، جرى خلال العام الماضي الإبلاغ عن نحو 14,975 حالة مؤكدة من الحصبة في 13 دولة، مسجِّلةً زيادةً لافتةً بلغت 32 ضعفاً مقارنةً بعام 2024، ما يعكس تسارعاً غير مسبوق في انتشار المرض عالمياً. وتؤكد المنظمة أن الحصبة تُصنَّف ضمن أكثر الأمراض المعدية في العالم، إذ يمكن للفيروس أن يظل نشطاً وقادراً على نقل العدوى في الهواء أو على الأسطح الملوّثة لمدة تصل إلى ساعتين، كما يمكن للمصاب الواحد نقل العدوى إلى 18 شخصاً آخرين، ما يفسر سرعة تفشي الحصبة وصعوبة احتوائها، خاصةً في البيئات المغلقة والمكتظة.

ويشير تقرير "ذا غارديان" إلى أن الفيروس المسبب للحصبة يمكن أن يدخل مراكز الاحتجاز ويتكاثر بشكل كبير بسبب الظروف السائدة، إذ يُنقل الأطفال وذووهم من جميع أنحاء البلاد ويُجبرون على البقاء في أماكن مكتظة مع نقص حاد في المياه والغذاء والرعاية الطبية. كما أن الأشخاص الذين لم يحصلوا على رعاية صحية مستقرة بسبب ضعف البنية التحتية أو عدم الاستقرار السياسي في بلدانهم الأصلية قد يكون لديهم معدلات تطعيم أقل. وعادةً ما يحتاج واحد من كل خمسة مرضى بالحصبة إلى دخول المستشفى.