الحرّ يضاعف معاناة التنقل في غزة

- يعاني سكان غزة من أزمة مواصلات حادة بسبب نقص المركبات وقطع الغيار والوقود، مما يضطرهم للسير لمسافات طويلة تحت الشمس للوصول إلى أماكنهم. - يواجه قطاع النقل تهديدًا بالتوقف الكامل بسبب نفاد الإطارات والزيوت والبطاريات، مما يعرض حياة السائقين والمواطنين للخطر، وتناشد الجمعية المحلية للنقل الجهات المسؤولة للتدخل العاجل. - الأزمة تؤثر على حياة المواطنين بشكل مباشر، حيث تعرقل حركة البضائع والخدمات وتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، مما يجعل إنقاذ قطاع النقل ضرورة إنسانية ووطنية.

مع تراجع عدد المركبات القادرة على العمل، يملك سكان غزة خيارات محدودة للوصول إلى أماكن عملهم والأسواق والمراكز الصحية ووجهات أخرى. وقد يتعذر عثورهم على مركبات تقلّهم، فيسيرون مسافات طويلة تحت الشمس.

لا تتوقف معاناة سكان غزة عند نقص الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية، إذ باتت المواصلات أزمة يومية تثقل كاهلهم في ظل النقص الحاد في المركبات وقطع الغيار والوقود ومستلزمات الصيانة، التي تخضع أيضاً لقيود الاحتلال التي تمنع إدخالها إلى القطاع. وهم يقضون ساعات طويلة في انتظار وسيلة نقل، ويُضطر كثيرون إلى السير مسافات طويلة بسبب عدم العثور على مركبة، أو بسبب ارتفاع أجور النقل التي لا يستطيعون دفعها.

وتزداد قسوة المشهد مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف الحالي، إذ يقطع المواطنون مسافات طويلة سيراً على الأقدام تحت أشعة الشمس بحثاً عن وسيلة نقل أو للوصول إلى وجهاتهم، بينما تحوّلت الطرقات التي كانت تربط مناطق القطاع إلى مسارات شاقة بفعل الدمار الذي طاول الشوارع والبنى التحتية، ما يجعل حتى رحلات قصيرة بالسيارة أو سيراً على الأقدام أصعب وأخطر.

وتفيد جمعية النقل الخاص بأن قطاع النقل في قطاع غزة يواجه أزمة خانقة تهدد بتوقف عدد كبير من الشاحنات ومركبات النقل الداخلي والخارجي، في ظل النفاد شبه الكامل للإطارات والزيوت والبطاريات وقطع الغيار، وهذه مستلزمات أساسية لضمان استمرار المركبات في العمل بأمان. وتوضح أن "استمرار تشغيل الشاحنات والمركبات بإطارات مهترئة، ومن دون تغيير الزيوت أو إجراء الصيانة الدورية، يعرّض حياة السائقين والمواطنين لخطر حقيقي، وينذر بوقوع حوادث جسيمة. واضطرت العديد من المركبات إلى التوقف عن العمل بسبب عدم توفر مستلزمات الصيانة الأساسية وعدم القدرة على تشغيلها بطريقة آمنة".

ويقول رئيس جمعية النقل الخاص ناهض شحيبر لـ"العربي الجديد": "غالبية أسطول الشاحنات في قطاع غزة دُمّرت أو تعرضت لأضرار جسيمة خلال الحرب، فيما أصبحت الشاحنات المتبقية قديمة ومتهالكة، وباتت غير قادرة على تلبية احتياجات القطاع المتزايدة أو مواكبة متطلبات العمل، ما يجعل السماح بإدخال شاحنات حديثة إلى غزة ضرورة ملحة لإعادة إنعاش قطاع النقل".

تعمل الشاحنات في غزة بأقل الإمكانات، 10 يونيو 2026 (عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول)

ويناشد شحيبر الجهات المسؤولة والمؤسسات الدولية وكل الجهات المعنية التدخل العاجل لتوفير الإطارات والزيوت والبطاريات وقطع الغيار وتسهيل إدخالها، والسماح بإدخال شاحنات حديثة، و"استمرار نقص هذه المستلزمات قد يدفع قطاع النقل نحو التوقف بالكامل". ويؤكد أن "الجمعية لا تتحمّل مسؤولية أي تعطّل أو تأخير قد يطرأ على حركة نقل البضائع خلال الفترة المقبلة، إذا استمرت الأزمة الحالية، لأن هذه الظروف خارجة عن إرادة السائقين وأصحاب المركبات، وقطاع النقل لا يستطيع مواصلة العمل في ظل مركبات تفتقر إلى أبسط متطلبات السلامة والصيانة".

ويحذر شحيبر من أن "تداعيات الأزمة لن تقتصر على العاملين في قطاع النقل، بل ستطاول حياة المواطنين مباشرة، فتوقف الشاحنات سيؤثر في حركة البضائع والخدمات، ويعرقل وصول الاحتياجات الأساسية إلى السكان، ما قد يفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة في القطاع، وإنقاذ قطاع النقل ضرورة إنسانية ووطنية، باعتبار أن النقل شريان أساسي للحياة والاقتصاد".

وفي شوارع غزة تبدو الأزمة واضحة في تفاصيل الحياة اليومية. ينتظر مواطن طويلاً على جانب الطريق، ويسير آخر حاملاً احتياجاته، وتضطر عائلات إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى وجهاتها، فيما يحاول السائقون تشغيل مركباتهم القديمة رغم أنها تحتاج إلى صيانة دائمة. وبين هذا وذاك يتحوّل التنقل من أمر اعتيادي إلى رحلة مرهقة تستنزف الوقت والجهد والمال.

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ويقول المواطن سعيد الجرو لـ"العربي الجديد" إن "أزمة المواصلات أصبحت جزءاً من المعاناة اليومية التي يعيشها سكان غزة، وأضطر في كثير من الأحيان إلى السير مسافات طويلة للوصول إلى وجهتي إذا فشلت في العثور على وسيلة نقل أو بسبب ارتفاع أجرة المواصلات". يتابع: "المشي في الظروف الحالية ليس أمراً سهلاً، فالطرقات مدمّرة ومليئة بالحفر والركام، وتجعل درجات الحرارة المرتفعة قطع مسافات طويلة أمراً مرهقاً جداً خصوصاً لكبار السن والأطفال والمرضى. أزمة المواصلات لا تعني فقط الانتظار طويلاً على الطرقات، بل تعطيل مصالح الناس وحركتهم اليومية، ونطالب بتوفير المركبات ومستلزمات تشغيلها وإصلاح الطرق التي تضررت كي يستطيع المواطنون التنقل بطريقة أسهل".

ويتحدث مواطن آخر يدعى سعدي أبو الروس لـ"العربي الجديد" عن أن "أزمة المواصلات أصبحت عبئاً إضافياً على المواطنين في ظل قلّة المركبات العاملة وصعوبة الوصول إلى وسيلة نقل في الوقت المناسب. وأضطر أحياناً إلى الانتظار فترات طويلة على الطريق، وأختار أحياناً أخرى السير على الأقدام لتجنّب الانتظار". ويصف التنقل في غزة بأنه "رحلة شاقة وسط الدمار الواسع، والسير مسافات طويلة وسط الركام والحفر وتحت أشعة الشمس يُضاعف معاناة المواطنين ويستنزف طاقتهم".