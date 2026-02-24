الحرب في أوكرانيا تسبّبت في أضرار مناخية هائلة خلال أربعة أعوام

- خلال الحرب الروسية على أوكرانيا، أُطلقت 311 مليون طن من مكافئات ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل نصف انبعاثات غازات الدفيئة السنوية في ألمانيا، وفقاً لمبادرة احتساب انبعاثات غازات الدفيئة في الحروب. - تساهم الحرب بشكل كبير في الانبعاثات، حيث يأتي أكثر من ثلثها من حرق الكيروسين والنفط والديزل، بينما تسببت حرائق الغابات في ربع الانبعاثات. - تطالب أوكرانيا روسيا بتعويضات بقيمة 57 مليار دولار عن الأضرار المناخية، لتمويل إعادة إعمار صديقة للبيئة، وقدمت هذه المطالبات في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ.

خلال أربعة أعوام من الحرب الروسية على أوكرانيا، لم يسقط مئات الآلاف من القتلى والجرحى فحسب، بل لحقت أضرار جسيمة أيضاً بالبيئة والمناخ. فمنذ فبراير/ شباط 2022 جرى إطلاق 311 مليون طن من مكافئات ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يعادل نصف كمية غازات الدفيئة الضارة بالمناخ التي تطلقها ألمانيا سنوياً، وفقاً لحسابات جديدة صادرة عن مبادرة احتساب انبعاثات غازات الدفيئة في الحروب.

وبحسب البيانات، جاء أكثر من ثلث هذه الغازات (37%) نتيجة الحرب ذاتها، على سبيل المثال من الكميات الهائلة من الكيروسين والنفط والديزل التي تحرقها الطائرات والسفن والدبابات. ويعتبر اندلاع حرائق الغابات والأحراش بسبب الحرب عاملاً مهماً آخر، إذ كان مسؤولاً عن نحو ربع الانبعاثات. وقد اندلعت هذه الحرائق في معظمها عند خطوط الجبهة، أو بالقرب منها، أو في المناطق الحدودية.

وتطالب أوكرانيا روسيا بتعويضات عن الأضرار المناخية التي تكبدتها خلال حرب الهجوم، وأن يجري تمويل إعادة إعمار صديقة للبيئة بعد انتهاء الحرب من هذه التعويضات. وقد طالبت أوكرانيا بذلك خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في البرازيل. وتبلغ قيمة المطالبات حالياً 57 مليار دولار أميركي. ومن المقرر تقديم هذه المطالبات إلى سجل الأضرار الخاص بأوكرانيا التابع لمجلس أوروبا.

(أسوشييتد برس)