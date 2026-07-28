الحدائق المشتركة.... فضاءات تبني المجتمع الدنماركي وتواجه الوحدة

ليست الحدائق المشتركة في الدنمارك مجرد أماكن لزراعة الطماطم أو البطاطا أو الأعشاب العطرية والأشجار المثمرة، بل مختبر اجتماعي يصل الناس بعضهم ببعض في زمن تزداد فيه العزلة الفردية داخل المدن الحديثة.

في صباح صيفي هادئ، يأتي أشخاص إلى قطعة أرض خضراء في بلدة بيدر التي تبعد نحو 20 دقيقة من مدينة آرهوس الدنماركية. يحمل بعضهم أدوات زراعية صغيرة، وآخرون سلالاً استعداداً لقطف ما نضج من خضار وثمار موسمية. لا أحد هنا يعمل مقابل أجر، ولا يملك أحد هذه الأرض وحده. يزرعها الجميع ويسقون نباتاتها العضوية ويتقاسمون المحصول، والأهم أنهم يتقاسمون الوقت والحديث والتجارب الإنسانية.

يتكرر هذا المشهد في عشرات المدن والبلدات الدنماركية، وقد أصبحت الحدائق المشتركة، "فيليسهافه" باللغة الدنماركية، جزءاً من الحياة اليومية وثقافة المشاركة المجتمعية. وهي مساحة زراعية يتشارك فيها سكان الحي أو مجموعة من المتطوعين في إدارتها جماعياً، ويُوزّع المحصول عليهم أو يستخدم في إعداد وجبات جماعية.

ورغم بساطة الفكرة، فهي تعكس تحوّلاً أعمق في نظرة المجتمع إلى الفضاءات العامة، فالحديقة لم تعد مكاناً للإنتاج الزراعي فقط، بل مساحة للقاء والتعارف وبناء الثقة بين الجيران، في وقت تتراجع فيه العلاقات الاجتماعية التقليدية نتيجة نمط الحياة السريع والاعتماد المتزايد على التكنولوجيا. وتقول ميتا بيدرسن، من جمعية الحدائق المشتركة في آرهوس، لـ"العربي الجديد"، وهي تقطف حبوب الفول: "تجد نباتات كثيرة طريقها إلى الزراعة الدنماركية بفعل التنوع الإثني الذي نشهده، حيث يأتي كثيرون بأفكار من حوض البحر الأبيض المتوسط، فنجد تنوعاً في طبيعة ما يُزرع ويُقطف، ونتبادل طريقة طهي ما نزرعه".

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مواجهة الوحدة بهدوء



قد يبدو غريباً أن تزدهر هذه المبادرات في واحدة من أكثر دول العالم رفاهية، لكن الدنمارك، على غرار بقية الدول الاسكندنافية، تواجه تحدياً اجتماعياً متزايداً، يتمثل في الشعور بالوحدة والعزلة، خاصة بين كبار السن والشباب وسكان المدن. لذا ينظر كثيرون إلى الحدائق المشتركة باعتبارها استجابة عملية لهذه الظاهرة، فالعمل جنباً إلى جنب في زراعة الأرض يخلق فرصاً طبيعية للحوار والتعاون بعيداً عن اللقاءات الرسمية أو المناسبات الاجتماعية التقليدية. وبمرور الوقت، تتشكل صداقات وتنمو علاقات ثقة بالتوازي مع نمو النباتات نفسها.

ويقول مختصون في التخطيط الحضري إن "هذه المبادرات تعيد إحياء مفهوم الحي باعتباره مجتمعاً متماسكاً، وليس مجرد مجموعة من المنازل المتجاورة".

وتُعد حديقة بيدر المشتركة، التي تقع جنوب آرهوس على كتف غابة واسعة المساحة بمحاذاة تجمع سكني، واحدة من أوائل التجارب التي جسّدت هذا المفهوم في الدنمارك. وتتحدث ميتا عن أن "الفكرة بدأت مطلع تسعينيات القرن الماضي بمبادرة من جمعية بيئية محلية نشرت ثقافة الاستدامة، والتسميد العضوي، وتحسين إدارة المساحات الخضراء. وعام 1993، خاض عدد محدود من المتطوعين تجربة أولى لزراعة قطعة أرض جماعياً، ثم تحوّلت في العام التالي إلى مشروع مجتمعي ضم 12 عائلة على مساحة تقارب ألفي متر مربع، ومساحات كبيرة مستأجرة زرعتها عائلات بصورة غير تشاركية".

ولم يكن اختيار الأرض أو طريقة إدارتها تقليديين، فبدلاً من دفع إيجار نقدي، تولت الجمعية معالجة روث إحدى مزارع الخيول المجاورة وتحويله إلى سماد عضوي لمنع تلوث المياه الجوفية، وتوفير مصدر طبيعي لتغذية التربة في الوقت نفسه. ومع تزايد الإقبال، توسعت الحديقة خلال سنوات قليلة لتضم عشرات الأسر، وأصبحت تُدار بطريقة تشاركية، حيث يلتزم الأعضاء بساعات عمل أسبوعية واجتماعات دورية، بينما تُتخذ القرارات بصورة جماعية، في نموذج يلحظ تقاسم المسؤولية قبل المحصول.

وتعكس هذه التجربة تحولاً أوسع شهدته الدنمارك منذ تسعينيات القرن الماضي، عندما بدأت الحركات البيئية والتعاونيات السكنية تبحث عن وسائل جديدة لإحياء الروابط الاجتماعية داخل الأحياء. فبعد أن كانت الحدائق وسيلة لإنتاج الغذاء في الماضي، أصبحت اليوم وسيلة لإنتاج رأس مال اجتماعي قائم على الثقة والتعاون والشعور بالانتماء. من هنا، لم تعد البلديات تنظر إلى الحدائق المشتركة باعتبارها مجرد مشاريع زراعية، بل باعتبارها استثماراً في جودة الحياة، والاندماج الاجتماعي، والصحة النفسية، والاستدامة البيئية، ما يفسّر اتساع انتشارها في المدن الدنماركية خلال العقدين الأخيرين.

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أكثر من زراعة... جسر بين الثقافات



ورغم أن الزراعة هي النشاط الأساسي، فإن كثيراً من هذه الحدائق تطور ليصبح مراكز اجتماعية مفتوحة. ففيها تُنظَّم ورش لتعليم الزراعة العضوية، وفعاليات للأطفال، وأيام تطوعية لتنظيف الحي، إضافة إلى حفلات موسيقية صغيرة ووجبات جماعية يستخدم فيها المشاركون ما أنتجته الحديقة نفسها. وهكذا تحوّلت الأرض الزراعية إلى مساحة متعددة الوظائف تجمع بين الترفيه والتعليم والعمل التطوعي، وتمنح السكان شعوراً بالانتماء إلى مكان يصنعونه بأيديهم.

وتؤدي الحدائق المشتركة دوراً مهماً في دمج القادمين الجدد في المجتمع الدنماركي، ففي كثير من المشاريع يعمل مهاجرون ولاجئون إلى جانب متقاعدين وطلاب وعائلات دنماركية، لتصبح الزراعة لغة مشتركة لا تحتاج إلى إتقان اللغة الدنماركية. من هنا، بدأت بعض البلديات والجمعيات المدنية تنظر إلى هذه المبادرات باعتبارها وسيلة فعالة لتعزيز الاندماج الاجتماعي، إلى جانب دورها البيئي.

الطبيعة في قلب المدينة

وتنسجم هذه المبادرات مع توجه الدنمارك نحو المدن المستدامة، إذ تزيد الحدائق المشتركة المساحات الخضراء داخل الأحياء السكنية، وتجذب الحشرات الملقحة مثل النحل والفراشات، وتقلل استخدام المبيدات، وتشجع إنتاج الغذاء محلياً، ما يحد من الانبعاثات الناتجة عن نقل المنتجات الزراعية لمسافات طويلة. كما تمنح الأطفال فرصة نادرة للتعرف إلى دورة نمو النباتات في زمن أصبحت فيه العلاقة مع الغذاء تقتصر غالباً على رفوف المتاجر.

ورغم أن الحدائق المجتمعية موجودة في دول عدة، تتميز التجربة الدنماركية بدمجها في سياسات التخطيط الحضري والاستدامة، واعتمادها على مشاركة السكان أنفسهم في إدارتها. لذا أصبحت نموذجاً تستلهمه مدن أوروبية أخرى تبحث عن حلول منخفضة الكلفة لتعزيز التماسك الاجتماعي وتحسين جودة الحياة.

ويرى باحثون أن نجاح هذه التجربة يكمن في أنها لا تعالج مشكلة واحدة فقط، بل تتقاطع مع عدة تحديات معاصرة، فهي تشجع الغذاء الصحي، وتدعم العمل التطوعي، وتعزز الاندماج، وتخفف الشعور بالوحدة، وتسهم في حماية البيئة في آن واحد.