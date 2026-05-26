الحجاج على صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

- بدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوجه إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، وسط مشاعر الخشوع والسكينة، مع توفير جميع الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية لضمان سلامتهم. - تمت متابعة قوافل الحجيج أمنياً بدقة، مع تنظيم الحشود وفق خطط معتمدة، حيث أدى الحجاج صلاتَي الظهر والعصر في مسجد نمرة، استعداداً للنفرة إلى مزدلفة بعد غروب الشمس. - اكتمل وصول الحجيج إلى منى لقضاء يوم التروية، حيث يبيتون قبل التوجه إلى عرفات، في أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والخشوع.

بدأ حجاج بيت الله الحرام، مع شروق الثلاثاء، بالتوجه إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم وهو الوقوف في جبل عرفات. وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس": "مع إشراقة صباح هذا اليوم الثلاثاء، التاسع من ذي الحجة لعام 1447هـ، بدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر، تملؤهم مشاعر الخشوع والسكينة، وتغمرهم العناية الإلهية، وهم يلهجون بالدعاء والتلبية، سائلين المولى عزّ وجل أن يمنّ عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار".

وأفادت بأن "قوافل الحجيج واكبتها خلال توجهها إلى مشعر عرفات متابعة أمنية دقيقة من مختلف القطاعات، إذ انتشر أفراد الأمن على طرق المركبات ومسارات المشاة لتنظيم الحشود وفق خطط التصعيد والتفويج المعتمدة، مع الحرص على إرشاد الحجاج وضمان سلامتهم"، ولفتت إلى أنه "في ظل جاهزية تامة من جميع القطاعات الحكومية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن، جرى توفير كل الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية في أرجاء المشعر كافة، تلبيةً لاحتياجات الحجاج الذين توافدوا من شتى بقاع الأرض لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، حامدين الله تعالى على ما هداهم إليه".

وذكرت "واس" أنها "رصدت في المشاعر المقدسة انسيابية الحركة المرورية أثناء انتقال جموع الحجيج من مِنى إلى عرفات". وبينت أن "الحجاج يؤدون اليوم صلاتَي الظهر والعصر جمعاً وقصراً بأذان واحد وإقامتَين في مسجد نمرة؛ اقتداءً بسنة المصطفى (الرسول محمد) - صلى الله عليه وسلم - القائل: "خذوا عنّي مناسككم". وأشارت إلى أنه "مع غروب شمس هذا اليوم، تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة، حيث يؤدون صلاتَي المغرب والعشاء، ويبيتون ليلتهم حتى فجر يوم غدٍ العاشر من ذي الحجة؛ تأسّياً بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي بات فيها وصلى الفجر".

واكتمل وصول الحجيج إلى مشعر منى أمس الاثنين لقضاء يوم التروية، في أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والخشوع، ويُعد يوم التروية من المحطات الرئيسة في رحلة الحج، إذ يبيت فيه الحجاج في منى اقتداءً بسنة النبي محمد، قبل التوجه إلى صعيد عرفات، وسط متابعة ميدانية لضمان انسيابية الحركة، وتقديم الخدمات في مواقع وجود الحجاج. واتجه الحجاج إلى مشعر منى في يوم التروية، ويعودون إليه يوم النحر وأيام التشريق، بوصفه أول المشاعر المقدسة التي يقصدونها في مكة المكرمة، وهو وادٍ لا يسكن طوال العام إلّا في موسم الحج بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

الحجاج يتوافدون على عرفات عشية أداء الركن الأعظم للحج

وتقع منى بين مكة المكرمة ومزدلفة، على بُعد نحو 7 كيلومترات من المسجد الحرام، داخل حدود الحرم، وتبلغ مساحتها بحدودها الشرعية نحو 16.8 كيلومتراً مربعاً، وتتشكل من وادٍ تحيط به الجبال شمالاً وجنوباً، تحدّه جمرة العقبة من جهة مكة، ووادي محسر من جهة مزدلفة. وتحمل تسمية منى روايات عديدة، منها ما يربطها بما يُراق فيها من دماء الهدي، ومنها ما ورد في كتاب "أطلس الحج والعمرة تاريخاً وفقهاً"، بأنها سميت لتمني آدم (عليه السلام) فيها الجنة، وقيل لاجتماع الناس بها.

