وجّه العالم الأميركي جون كلارك، الحائز مؤخراً جائزة نوبل في الفيزياء، انتقادات حادة لتقليص تمويل الأبحاث العلمية في الولايات المتحدة الذي تدفع به إدارة الرئيس دونالد ترامب، واصفاً ذلك بأنه "مشكلة خطيرة للغاية". وقال كلارك (83 عاماً) في مؤتمر صحافي: "هذا سيشلّ جزءاً كبيراً من البحث العلمي في الولايات المتحدة"، مضيفاً: "سيكون الأمر كارثياً إذا استمر هذا الاتجاه. وحتى لو انتهت هذه الإدارة قريباً، فقد نحتاج إلى عقد كامل للعودة إلى ما كنا عليه قبل نصف عام فقط".

وشهدت الأشهر الأخيرة تخفيضات في الميزانيات وتقليصاً للكوادر في عدد من الجامعات والمؤسسات البحثية الأميركية، ضمن سياسة التقشف التي تنتهجها إدارة ترامب. وكانت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم قد أعلنت، أمس الثلاثاء، فوز البريطاني جون كلارك (83 سنة) والفرنسي ميشال ديفوريه (72 سنة) والأميركي جون مارتينيس (67 سنة) بجائزة نوبل في الفيزياء لهذا العام.

وأوضحت أن الباحثين الثلاثة مُنحوا الجائزة "لاكتشافهم "النفاذ الكمومي الميكانيكي على المستوى الماكروسكوبي وتكميم الطاقة في دائرة كهربائية"، ما مهَّد الطريق لتطوير الجيل التالي من التكنولوجيا الكمومية، بما في ذلك التشفير الكمومي، والحواسيب الكمومية، وأجهزة الاستشعار الكمومية.

ونجح الفائزون الثلاثة في إثبات أن الظواهر الغريبة التي تحكم عالم الجسيمات متناهية الصغر يمكن أن تظهر في نظام محدد، وهو ما كان يُعتبر مستحيلاً في السابق. واستطاعوا خلال سلسلة تجارب أجروها في جامعة كاليفورنيا خلال عامي 1984 و1985 أن يصنعوا نظاماً فائق التوصيل، وقد شاهدوا هذا النظام وهو ينتقل من حالة إلى أخرى، كما أثبتوا أن النظام يمتص الطاقة ويبعثها بكميات محددة ومنفصلة، بالضبط كما تنبأت نظرية "ميكانيكا الكم".

