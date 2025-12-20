- أعلن الجيش المغربي عن إنشاء ثلاثة مستشفيات عسكرية ميدانية في بلدات "آيت محمد"، "ويرغان"، و"تونفيت"، استجابة لتوجيهات الملك محمد السادس، لمواجهة الظروف المناخية القاسية وموجة البرد القارس. - تأتي هذه الخطوة في إطار دعم سكان المناطق الجبلية التي تعاني من انخفاض درجات الحرارة، حيث تم تسخير جميع الموارد البشرية واللوجستية لضمان استجابة طبية فعالة. - شهدت البلاد أمطاراً غزيرة وتساقطاً كثيفاً للثلوج، مما أدى إلى سيول في مدينة آسفي أودت بحياة 37 شخصاً، وسط تحذيرات من الأرصاد الجوية بشأن الطقس القاسي.

أعلن الجيش المغربي، اليوم السبت، تشييد ثلاثة مستشفيات عسكرية ميدانية استعداداً لمواجهة تداعيات الظروف المناخية القاسية وموجة البرد القارس التي تمر بها البلاد. وذكر بيان للقوات المسلحة الملكية (الجيش) أنه "تنفيذاً لتعليمات العاهل المغربي محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قامت القوات بإنشاء ثلاثة مستشفيات عسكرية ميدانية طبية جراحية".

وأوضح البيان أن المستشفيات جرى تشييدها في بلدات "آيت محمد" بإقليم أزيلال (شمال) و"ويرغان" بإقليم الحوز (شمال) و"تونفيت" بإقليم ميدلت (جنوب شرق). ويأتي إنشاء المستشفيات الميدانية في إطار اهتمام البلاد بأهالي القرى في المناطق الجبلية التي تشهد ظروفاً مناخية صعبة وانخفاضاً بدرجات الحرارة خلال الفترة الحالية، مضيفاً أن القوات المسلحة "سخرت جميع الموارد البشرية واللوجستية اللازمة من أجل ضمان استجابة سريعة وفعالة للحاجيات الطبية للمواطنين" في تلك المناطق.

وشهدت عدة مدن خلال الأيام الماضية هطول أمطار غزيرة، إلى جانب تساقط كثيف للثلوج، فيما أسفرت سيول اجتاحت مدينة آسفي (غرب) عن مصرع 37 مواطناً، وفق بيان رسمي الاثنين. ومساء الجمعة، أفادت الأرصاد الجوية بأن البلاد شهدت زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية، إضافة إلى تساقطات ثلجية ابتداء من ارتفاع 1500 متر، وطقس بارد. وكانت الأرصاد الجوية حذرت من ارتفاع خطير في علو الأمواج على السواحل نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي عميق مصحوب برياح قوية تجاوزت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة، داعية إلى توخي الحذر.

(الأناضول)