- استعانت السلطات التونسية بالجيش والحرس الوطني لتوزيع مياه الشرب في المناطق الجنوبية المتضررة من انقطاع المياه والكهرباء، مما أدى إلى احتجاجات شعبية. - تعاني محافظات جنوب تونس من انقطاعات متكررة للمياه بسبب اعتمادها على محطات ضخ تعمل بالكهرباء، مما زاد الضغط على شبكات التوزيع الهشة في ظل ارتفاع درجات الحرارة. - دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى معالجة الأسباب الهيكلية للأزمة، وضمان الحق في الماء والكهرباء كحقوق أساسية، محذراً من المسؤولية القانونية والسياسية للدولة.

استعانت سلطات تونس بجهود الجيش والحرس الوطني للمساهمة في احتواء أزمة العطش، في وقت تشهد فيه البلاد أطول موجة حر منذ سنوات، والمتواصلة منذ نحو أسبوعين. وترافقت هذه الموجة مع انقطاعات متكررة للمياه والتيار الكهربائي، ولا سيما في المناطق الجنوبية التي تعتمد على الآبار والمياه الجوفية. وتتواصل منذ يوم الخميس عمليات توزيع مياه الشرب على المواطنين داخل الأحياء والتجمعات السكنية، إذ تتولى شاحنات الجيش والحرس والشرطة نقل المياه في خزانات مجرورة لتزويد المواطنين بها، في محاولة لاحتواء تداعيات الانقطاعات الطويلة للمياه، التي تفاقمت بفعل أزمة الكهرباء التي تشهدها البلاد.

وبدأت شاحنات تابعة للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية نقل كميات كبيرة من المياه إلى المناطق المتضررة، بعد أن ظلت أحياء وقرى عديدة من دون مياه صالحة للشرب لأيام، فيما بلغت مدة الانقطاع في بعض المناطق أسبوعاً كاملاً، ما أثار موجة احتجاجات وقطع طرقات للمطالبة بإعادة التزويد.

وتواجه محافظات جنوب تونس التي تعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية، وضعاً أكثر تعقيداً من بقية مناطق البلاد، إذ تعمل معظم الآبار ومحطات الضخ بواسطة محركات كهربائية. ومع تكرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، تتوقف عمليات الضخ، ما يؤدي مباشرة إلى انقطاع مياه الشرب عن آلاف الأسر.

وتزامنت الأزمة مع موجة حر شديدة رفعت الاستهلاك المنزلي للمياه، في وقت تعاني فيه شبكات التوزيع هشاشة وصعوبات تقنية، وهو ما ضاعف الضغط على الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. وشهدت مدن وقرى في محافظات الجنوب احتجاجات، عمد خلالها مواطنون إلى إغلاق الطرق وإشعال الإطارات المطاطية، تنديداً باستمرار انقطاع المياه، مؤكدين أن الحصول على مياه الشرب بات هاجساً يومياً في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد عضو قسم العدالة البيئية في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رامي بن علي، أن لجوء السلطات إلى توزيع المياه بواسطة الجيش وقوات الأمن يعكس حجم الأزمة، لكنه يبقى حلّاً ظرفياً لا يعالج الأسباب الهيكلية المرتبطة بضعف البنية التحتية للمياه وارتباطها المباشر باستقرار التزود بالكهرباء. وقال بن علي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن تونس مطالبة بإعادة النظر في سياسات توزيع الموارد، بما يضمن عدالة أكبر في توزيع المياه والكهرباء ويحمي مختلف فئات المجتمع من تكرار أزمات العطش. وأضاف: "تعتمد أغلب التجمعات السكنية والأرياف على الجمعيات المائية لتأمين مياه الشرب، وهي جمعيات تضخ المياه عبر أنظمة تعمل بالكهرباء، ما أدى إلى توقفها بالكامل منذ بداية أزمة انقطاع الكهرباء ".

واعتبر عضو قسم العدالة البيئية في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن "البلاد لا تواجه ظروفاً مناخية عادية، بل وضعاً استثنائياً يتطلب استعداداً من مختلف مؤسسات الدولة"، موضحاً أن "المتابعة الميدانية التي يجريها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أظهرت اضطرابات في التزود بالمياه في عدد من المناطق، تراوحت بين انقطاعات استمرت لساعات طويلة وأخرى امتدت إلى أيام، فيما عادت الإمدادات في بعض الحالات بتدفق ضعيف".

ودعا بن علي إلى "التعامل مع الحرائق وأزمات الكهرباء والمياه باعتبارها ملفات مترابطة، ووضع خطط عاجلة وطويلة الأمد لتعزيز البنية التحتية ورفع قدرة منظومات الطاقة والمياه والحماية المدنية على مواجهة الظروف المناخية القاسية". وأكد أن مواجهة "هذه التحديات تتطلب، إلى جانب التدخلات العاجلة، سياسات استباقية تقوم على التكيف مع التغير المناخي وحماية الغابات والموارد الطبيعية، بما يضمن حماية البيئة وصون حقوق المواطنين في الحياة والصحة والغذاء والمياه والخدمات الأساسية".

بيئة تونسيون يختبرون العيش بلا كهرباء وسط موجة حر قياسية

وحذر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مراراً من تزايد ظاهرة الانقطاعات المتكررة للمياه، معتبراً أن "الحق في الماء والكهرباء ليس امتيازاً، بل هما حقان مرتبطان عضوياً بالحق في الحياة والصحة والكرامة، وهو ما تلتزم الدولة بضمانه دستورياً وقانونياً ومؤسساتيا". وأكّد في بيان سابق أن "استمرار انقطاع هذين المرفقين في غياب بروتوكول اتصالي وتنبيهي ناجع يحمي الفئات الحساسة كالمرضى والأطفال، وكبار السن، يشكل إخلالاً مباشراً بهذا الالتزام، ويضع الدولة أمام مسؤولية قانونية وسياسية كاملة عن الأضرار البشرية والمادية الناجمة عنه".