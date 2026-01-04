الجيش الأردني يُحبط 4 محاولات لتهريب مخدرات

- أحبط الجيش الأردني أربع محاولات تهريب مخدرات باستخدام بالونات في المنطقة العسكرية الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم نقل المضبوطات للجهات المختصة. - في ديسمبر الماضي، نفذ الجيش الأردني غارات على مواقع في السويداء بسوريا، حيث يتخذ تجار الأسلحة والمخدرات أوكارًا لتهريبها إلى الأردن، وتم تشكيل لجنة أمنية مشتركة بين البلدين لمكافحة التهريب. - خلال العام الماضي، ضبط الجيش الأردني 18,938,266 حبة مخدرة و251 كيلوغرامًا من الحشيش، وأحبط 418 محاولة تسلل وتهريب، وأسقط 89 طائرة مسيّرة.

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، أنه أحبط 4 محاولات لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة حمّلتها بالونات في المنطقة العسكرية الشرقية، جرى التحكم بها باستخدام أجهزة بدائية الصنع. وأورد الموقع الرسمي للجيش أن "البالونات أسقطت مع حمولتها داخل أراضي الأردن بعدما رصدتها قوات حرس الحدود في مواقع مختلفة، وذلك عبر عمليات حصلت بالتنسيق مع باقي الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات. ونقِلت المضبوطات إلى الجهات المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وفي 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نفذ الجيش الأردني غارات على مواقع في السويداء جنوبي سورية، قال إن "تجار أسلحة ومخدرات يتخذونها أوكاراً لتنفيذ عمليات تهريب عبر الحدود إلى الأراضي الأردنية". وكانت سورية والأردن قد شكلا لجنة أمنية مشتركة لمكافحة التهريب وتأمين حدودهما ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات في يناير/ كانون الثاني 2025.

وتفيد بيانات الجيش الأردني بأن عملياته العام الماضي أدت إلى ضبط 18,938,266 حبة مخدرة من مختلف الأنواع، و251 كيلوغراماً من مواد الحشيش والهيدرو وحبوب "الكبتاغون" و"الكريستال"، إضافة إلى 14,471 كف حشيش، وأنه أحبط أكثر من 418 محاولة تسلل وتهريب، وأسقط 89 طائرة مسيّرة، وضبط 168 قطعة سلاح خفيف.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أتلفت إدارة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام كميات كبيرة من المواد المخدرة ضُبطت في 4048 قضية مختلفة تنوعت بين الاتجار والحيازة والتهريب، وبلغت الكميات التي أتلفت 16 مليون حبة "كبتاغون"، و64 كيلوغراماً من الماريجوانا، و506 غرامات من الكوكايين، و1376 كيلوغراماً من الحشيش، و236 غراماً من الهيرويين، وسبعة كيلوغرامات من الحشيش الصناعي، و47 كيلوغراماً من "الكريستال"، و19 كيلوغراماً من بودرة "الجوكر".