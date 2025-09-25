الجيش الأخضر... مبادرة عراقية لمحاربة التصحر ببذور الحياة

يشهد العراق خلال السنوات العشر الأخيرة بروز العديد من المبادرات التطوعية لمواجهة المخاطر الناجمة عن الجفاف والتصحر والتغيرات المناخية. وتبرز مبادرة "الجيش الأخضر" في العراق كواحدة من أبرز الجهود التطوعية التي انطلقت خلال العقد الأخير للحد من تحديات الجفاف والتصحر وارتفاع درجات الحرارة. فهي لا تقتصر على حملات غرس الأشجار، بل تمتد إلى مختلف الأنشطة الرامية إلى زيادة المساحات الخضراء ونشر الوعي البيئي، ما جعلها نموذجاً ملهِماً للعديد من المبادرات الأخرى. وفي وقت ما زال العراق يعتمد فيه بشكل شبه كامل على عائدات النفط، يرفع الجيش الأخضر شعاراً بسيطاً وعميقاً في آن واحد، مفاده أن الأرض هي الثروة الحقيقية، وأن الزراعة تمثل المستقبل.

يؤكد مؤسس فريق الجيش الأخضر، حيدر عبد الكاظم، أن المبادرة التي انطلقت عام 2019 جاءت بدافع تطوعي خالص من ناشطين بيئيين وزراعيين من مختلف أنحاء العراق، اجتمعوا حول فكرة بسيطة تقوم على توزيع البذور مجاناً في حملات موسمية، ربيعية وخريفية، بهدف تشجيع الناس على الزراعة والمساهمة في مواجهة التصحر.

ويضيف عبد الكاظم لـ"العربي الجديد": "بدأنا بحملات صغيرة، لكننا مع مرور السنوات وصلنا اليوم إلى تنظيم الحملة الثالثة عشرة، المقرر إقامتها في أكتوبر/تشرين الأول المقبل. الحملات تشمل توزيع البذور وتوفير الأسمدة مجاناً، ونعمل على جمع البذور من متبرعين داخل العراق وخارجه، سواء كانت من حدائق شخصية أو مشتراة، وخلال حملتنا الأخيرة، وزّعنا 85 صنفاً مختلفاً من البذور".

ويؤكد أن الفريق الذي يتخذ من منزله مقراً، يعمل تحت شعار: "جيش لا يحمل السلاح، بل يحمل بذور الحياة". ويبيّن أن متطوعي الفريق نجحوا في تشجير العديد من المؤسسات والمناطق، وأن "للجيش الأخضر منسقين في مختلف المحافظات يتولّون توزيع البذور مجاناً، ونعمل على نشر ثقافة الزراعة المنزلية، ونجعل في صدارة أولوياتنا استدامة الموارد الطبيعية وإعادة تشجير المناطق المتضررة بيئياً".

ويشير عبد الكاظم إلى أن "الفريق يحرص على التوعية باستخدام تقنيات حديثة مثل الزراعة بالتنقيط، واستصلاح الأراضي بتقنيات عالمية، إضافة إلى الدعوة إلى استثمار البادية العراقية وزراعة النباتات ذات البصمة المائية القليلة، ويحرص أيضاً على تثقيف الناس بأهمية استخدام الطاقة الشمسية واستثمار مياه الآبار بشكل رشيد، بعيداً عن مظاهر الإسراف، ومستفيداً من الإعلام الحديث".

يتابع: "منذ البداية شدّدنا على أن اعتماد العراق على النفط وحده يُعد كارثةً حقيقيةً. لذلك وجّهنا رسائل ومناشدات إلى جهات حكومية رفيعة لتبنّي الزراعة كأحد مصادر الدخل الأساسية، والعمل على إنشاء مصانع للصناعات الغذائية المشتقة من الإنتاج المحلي، إلى جانب الاستثمار في الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات الزراعية".

ويشهد العراق ظروفاً بيئيةً تُعد من بين الأسوأ في تاريخه، جراء الجفاف وندرة الأمطار، وتراجع موارده المائية بل وقطع بعضها من دول المنبع كتركيا وإيران، الأمر الذي أدى إلى تفاقم التصحر. ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الموارد المائية في أغسطس/آب الماضي، فإن عام 2025 يُعد الأكثر جفافاً منذ عام 1933، إذ لم تتجاوز إيرادات نهري دجلة والفرات 27 بالمائة مقارنة بعام 2024، فيما انخفض مخزون المياه في السدود والخزانات إلى 8 بالمائة من قدرتها التخزينية، أي بنسبة تراجع بلغت 57 بالمائة عن العام الماضي.

يزرع أشجاراً في البصرة لمكافحة الجفاف، 21 مارس 2024 (حيدر محمد علي/الأناضول)

يقول الناشط البيئي علي حسين، المتابع لملف التصحر في العراق، إن مبادرات مثل الجيش الأخضر تمثل رئةً جديدةً لبلد يختنق بالغبار والجفاف. ويوضح لـ"العربي الجديد" أن الفريق لم يكتفِ بزرع الأشجار وتوزيع البذور، بل عمل على إعادة إحياء فكرة الزراعة المنزلية وتشجيع الناس على التمسك بأرضهم، في وقت باتت المدن العراقية تفتقر إلى المساحات الخضراء بشكل مقلق.

يؤكد حسين أن أهمية ما يقوم به هذا الفريق لا تكمن في عدد الأشجار التي زُرعت فحسب، بل في الرسالة التي يوجّهها إلى الناس، إنه يذكّر الجميع بوجود بديل عن التصحر واليأس، وأن الزراعة يمكن أن تكون مشروع حياة واقتصاداً مستداماً، وهي مسؤولية يتحملها المواطن إلى جانب المؤسسات الحكومية.

بدوره يقول المهندس الزراعي فاضل عباس، إن "العراق يواجه أخطر مراحله البيئية نتيجة تراجع موارده المائية وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما أدى إلى تفاقم التصحر وزيادة العواصف الترابية وتراجع الرقعة الزراعية عاماً بعد عام".

ويضيف عباس في حديثه لـ"العربي الجديد" أن "استمرار هذه الظروف سيؤدي إلى فقدان التربة خصوبتها وتراجع الإنتاج الزراعي بشكل حاد، الأمر الذي ينعكس على الأمن الغذائي والمعيشي للسكان".

ويشير إلى أن التشجير لا يُمثّل مجرد حل جمالي أو رفاهي، بل يشكّل ركيزةً أساسيةً لحماية البيئة العراقية، مبيناً أن الجيش الأخضر، من خلال مشروعه، يعيد للناس الثقة بقدرة المبادرات الشعبية على إحداث فرق حقيقي. ويؤكد أن أهمية التشجير والزراعة تتجاوز الإنسان لتشمل جميع الكائنات الحية، عندما نعود بالذاكرة إلى أكثر من عقدين، نجد أن المساحات الخضراء التي كانت تميز مدننا وأريافنا مثّلت مراعي طبيعية دعمت تربية الماشية وإقامة مشاريع المناحل، غير أن كل ذلك تراجع اليوم بشكل كبير جراء الجفاف.

وكانت وزارة الزراعة قد أكدت في أغسطس/آب الماضي، أن العراق دخل مرحلة ندرة المياه، بعد سنوات من المعاناة من الشح المائي. وحذّرت في بيان صحافي من أن هذا التحول الخطير سيؤثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي.