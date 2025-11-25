- استأنفت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات عملها بعد تعليق قضائي دام 30 يوماً، مما أثر سلباً على تقديم الدعم للنساء ضحايا العنف، حيث أغلقت مقراتها ومراكز الإنصات والتوجيه. - أكدت إيناس الشيخاوي أن مراكز الجمعية تستقبل يومياً أكثر من 100 امرأة، وتقدم لهن الدعم القانوني والنفسي، مشيرة إلى أن تعليق النشاط قيد حقوق الفئات الهشة. - شددت الجمعية على التزامها بمبادئها النسوية، مسجلة ارتفاعاً في عدد السجناء بسبب حرية التعبير، واعتبرت ذلك تصعيداً ضد الحقوق والحريات في تونس.

أعلنت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، اليوم الثلاثاء، استئناف عملها بعد تعليق نشاطها بقرار قضائي لمدة 30 يوماً، وذلك تزامناً مع انطلاق حملة 16 يوماً النسوية لمناهضة كل أشكال العنف ضد النساء.

وقالت عضوات الجمعية في مؤتمر صحافي عُقد في العاصمة تونس، إن انطلاق حملة مناهضة العنف ضد النساء، يأتي هذا العام في ظرف استثنائي تواجه فيه المنظمات المدنية تضييقات متصاعدة، ما يؤدي إلى تراجع الخدمات التي توفرها الجمعيات لفائدة النساء ضحايا العنف. وكانت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، قد أغلقت خلال فترة تعليق نشاطها، مقراتها ومراكز الإنصات والتوجيه التي كانت تقدم خدمات المرافقة للنساء المعنفات.

وأكدت عضو الهيئة المديرة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، إيناس الشيخاوي، أن مراكز الجمعية في محافظات تونس والقيروان وصفاقس وسوسة تستقبل يومياً ما يزيد على 100 امرأة من ضحايا العنف، إذ يجري التعهد بهن ومساعدتهن قانونياً وتوفير الإحاطة النفسية لفائدتهن من طريق طواقم متخصصة.

وأفادت الشيخاوي في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن إغلاق مقرات الجمعية لمدة شهر حرم آلاف النساء المعنّفات الخدمات اللاتي كن يتمتعن بها عبر الجمعيات النسوية، مؤكدة أن شركاء جمعية النساء الديمقراطيات من باقي المنظمات النسوية حاولت سد الفراغ الذي تسبب فيها تعليق نشاط الجمعية لمدة شهر كامل.

وفي 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، علّقت سلطات تونس نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، استناداً إلى مخالفات لبعض فصول المرسوم عدد 88 المتعلق بالجمعيات.

واعتبرت إيناس الشيخاوي، أن تقييد الفضاء المدني وتعليق نشاط الجمعيات يقلص من حقوق الفئات الهشة في النفاذ إلى خدمات أساسية يوفرها المجتمع المدني في إطار شراكة مع مؤسسات الدولة، وتتابع "خلال فترة تعليق النشاط أوصدت الجمعية أبوابها في وجه النساء ضحايا العنف والتهميش والإقصاء اللواتي اعتدن التوجّه إلى مراكز الجمعية طلباً للحماية والمرافقة القانونية والنفسية".

وأكدت أن أثر هذا الانقطاع القسري لا يزال مجهولاً على الضحايا في غياب بدائل كثيرة لحماية هذه الفئة من النساء، وفق قولها. وترى أن الفضاءات المدنية تعوض في أحيان كثيرة مؤسسات الدولة في إسناد الفئات التي تحتاج إلى المرافقة القانونية والدعم النفسي، ولا سيما النساء ضحايا العنف، مشيرة إلى أن إغلاق الجمعيات التي تشتغل من قُرب مع فئات اجتماعية، شكل من أشكال العقاب لتلك الفئات المستفيدة من خدماتها.

وتحدثت عضو الهيئة المديرة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، عن تسجيل 24 حالة قتل للنساء خلال العام الحالي، مؤكدة أن منسوب العنف لا يزال مرتفعاً لأسباب اجتماعية واقتصادية ونقص التعهد القانوني بالعنف في مراحله الأولى. وأضافت: "غالباً ما تتطور التهديدات بالعنف إلى جرائم قتل في ظل صمت مجتمعي لا يدين بالشكل الكافي انتهاك حقوق النساء، بل يجد لها التبريرات في أحيان كثيرة".

وأفادت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في بيان أصدرته، اليوم، تزامناً مع استئناف نشاطها، بأنها "تتعامل مع شركائها كافة وفق مبادئها النسوية ومشروعها الديمقراطي والاجتماعي، واستناداً إلى رؤيتها المناضلة من أجل إرساء مجتمع قائم على المساواة التامة بين النساء والرجال، وعلى الحرية والعدالة التي تحقق مواطنة كاملة للنساء".

وأكدت أن "النساء الأكثر هشاشة هنّ الأكثر عرضة للعنف والتمييز والتفقير، وأنهن في المناطق الداخلية يتحملن عبء السياسات الاقتصادية". كذلك سجلّت ارتفاع عدد السجناء والسجينات لحرية النشاط والتعبير والرأي والنشاط السياسي والمدني وقمع أصوات المعارضة وتدجين الإعلام، وهو ما اعتبرته تصعيداً ممنهجاً ضد الحقوق والحريات العامة والفردية في تونس".