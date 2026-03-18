- أعلنت السعودية وقطر والإمارات ولبنان وغيرها أن يوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر بعد تعذّر رؤية هلال شوال، مما يجعل الخميس متمماً لشهر رمضان. - يأتي عيد الفطر هذا العام وسط توترات في الشرق الأوسط بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في فبراير الماضي، مما يضفي طابعاً خاصاً على الاحتفالات. - قررت قطر والإمارات إقامة صلاة العيد داخل المساجد المغلقة حفاظاً على سلامة المصلين، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المتبعة في ظل الظروف الراهنة.

بعد تعذّر رؤية هلال شهر شوال، اليوم الأربعاء، أعلنت السعودية أنّ يوم غدٍ الخميس هو المتمّم لشهر رمضان، وبالتالي فإنّ بعد غدٍ الجمعة هو أوّل أيام عيد الفطر. بدورها، أعلنت تباعاً كلّ من قطر والإمارات وفلسطين ولبنان وغيرها الأمر، في وقت يحلّ فيه عيد الفطر هذا العام في خضمّ الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، التي اندلعت إثر الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأنّ "المحكمة العليا تُقرّر أن يوم غد الخميس هو المكمّل للثلاثين من شهر رمضان، وأنّ يوم الجمعة هو يوم عيد الفطر المبارك". وقد أتى ذلك بعدما كانت المحكمة العليا قد دعت عموم المسلمين في مختلف أنحاء البلاد إلى تحرّي رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الأربعاء، التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام 1447 للهجرة، الموافق فيه 18 مارس/ آذار 2026.

وفي قطر، أعلنت لجنة تحرّي رؤية الهلال في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنّ "يوم غدٍ الخميس الموافق فيه 19 من شهر مارس 2026 هو المتمّم لشهر رمضان المبارك، وأنّ بعد غدٍ الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك"، بحسب ما جاء في بيان أصدرته اللجنة عقب اجتماعها مساء اليوم. أضافت اللجنة، في بيانها، أنّ ذلك أتى بعد عدم ثبوت رؤية الهلال هذه الليلة، واستناداً إلى قول النبي -عليه الصلاة والسلام- "لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه"، وقوله "فإن غم عليكم فأكملوا العدّة ثلاثين".

في الإطار نفسه، أعلنت دار الفتوى في لبنان بعد غدٍ الجمعة أوّل أيام عيد الفطر، كذلك الأمر بالنسبة إلى ديوان الوقف السنّي في العراق، وهيئة الرؤية الشرعية في الكويت، ووزارة الأوقاف في اليمن، ومجمّع الفقه الإسلامي في السودان، وهيئة الرؤية الشرعية في البحرَين، والتلفزيون الرسمي في جيبوتي.

صلاة عيد الفطر داخل الجوامع المغلقة حفاظاً على السلامة

في سياق متصل، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر أنّ صلاة عيد الفطر لعام 1447 للهجرة سوف تُقام داخل الجوامع المغلقة بكلّ أنحاء الدولة، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلّين وسط الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد.

من جهتها، أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة في دولة الإمارات منع إقامة صلاة عيد الفطر لهذا العام في مصليات العيد والأماكن المكشوفة. وأضافت، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، أنّ هذا القرار يأتي تماشياً مع الإجراءات التي تتّخذها الدولة والتي "تستهدف سلامة شعبها والمقيمين على ترابها"، بالتالي "تُقام صلاة العيد في داخل المساجد فقط، على مستوى الدولة". ودعت جميع المصلّين إلى الالتزام والتبكير لأداء صلاة العيد داخل المسجد، حفاظاً على سلامتهم.

(فرانس برس، قنا، العربي الجديد)