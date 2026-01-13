الجليد يعطّل حركة النقل والرحلات الجوية في وسط أوروبا

13 يناير 2026
الجليد الذائب على الأرض في وسط برلين، 13 يناير 2026 (فرانس برس)
عُلّقت الرحلات الجوية في مطار فيينا، صباح الثلاثاء، بسبب الجليد الذي تسبب أيضاً باضطرابات جوية في سلوفاكيا وجمهورية التشيك والمجر. وبسبب تراكم طبقة سميكة من الجليد على مدارج المطار في فيينا، حُوّل مسار الرحلات الواصلة إلى مطارات أخرى، من بينها ميونخ وفرانكفورت وكولونيا والبندقية، بينما تأخرت كل رحلات المغادرة.

وتوقّع المتحدث باسم المطار، بيتر كليمان، أن يستمر الوضع على هذا النحو لبضع ساعات على الأقل قبل الظهر، في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء النمساوية. وطلبت هيئة السكك الحديد النمساوية من المسافرين تأجيل رحلاتهم غير الضرورية، وأعلنت عن اضطرابات وإلغاءات في خدماتها.

تحذيرات المواطنين على تجنّب السفر بسبب تراكم الجليد والثلوج في غرب البلاد

وفي الدول المجاورة، أُعلن عن إغلاق مطار براتيسلافا حتى الظهر تقريباً، بسبب سوء الأحوال الجوية. وأصدرت الشرطة السلوفاكية تحذيراً عبر فيسبوك، حضّت فيه المواطنين على تجنّب السفر بسبب تراكم الجليد والثلوج غربي البلاد.

وفي جمهورية التشيك، تسبّب الجليد بشلّ حركة المرور على الطرق والسكك الحديد في معظم أنحاء البلاد. ويشهد مطار براغ توقفاً شبه تام في الحركة فيما يعمل عناصر الإطفاء على إزالة الجليد عن المدرجات.

وفي المجر، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات من تساقط الجليد والثلوج، في حين أثرت ظروف الشتاء القاسية على قسم كبير من البلاد، ما تسبب في تأخير رحلات القطارات والرحلات الجوية.

(فرانس برس)

