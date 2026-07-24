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الجزائر: وزراء يزورون أسر ضحايا الحرائق ويتعهدون بتعويضات

قضايا وناس
الجزائر

عثمان لحياني

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عثمان لحياني
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
مباشر
24 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 21:09 (توقيت القدس)
وفد وزاري يزور عائلة أحد ضحايا الحرائق بتلمسان، يوليو 2026 (فيسبوك)
وفد وزاري يزور عائلة أحد ضحايا الحرائق بتلمسان غربي الجزائر، 23 يوليو 2026 (فيسبوك)
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- زار وفد وزاري جزائري أربع ولايات لتقديم العزاء لأسر ضحايا الحرائق، مؤكدين التزام الدولة بتعويض المتضررين واهتمام الرئيس تبون بالجهود المبذولة.
- تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على معظم الحرائق، حيث أُخمد 36 حريقاً من أصل 47، مع استخدام أسطول جوي لدعم عمليات الإخماد وتقليل الخسائر.
- تشتبه السلطات في أن بعض الحرائق مفتعلة، وتم توقيف أربعة أشخاص، مع استمرار التحقيقات الأمنية والإعلان عن النتائج للرأي العام.

زار وفد وزاري من الحكومة الجزائرية، خلال يومين، أربع ولايات من أقصى شرق البلاد إلى أقصى غربها لتقديم واجب العزاء في وفاة ستة من ضحايا الحرائق التي تشهدها الجزائر منذ أسبوعين. وبالتوازي، باشرت السلطات حصر الخسائر المادية الناجمة عن الحرائق، تمهيداً لتعويض السكان المتضررين، ولا سيما في البلدات والمناطق الريفية.

ووصل وزير الداخلية، سعيد سعيود، برفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، ووزير الصحة، عبد الحق سايحي، الجمعة، إلى ولاية سطيف، لتقديم واجب العزاء لأسرتي الضحيتين موقات محند أولحاج ونسراقي العربي، في بلدة بني موحلي. وكان الوفد الوزاري قد زار، في وقت سابق، بلدة حمام النبائل بولاية قالمة شرقي البلاد، لتقديم واجب العزاء إلى أسرتي ضحيتين آخرين من ضحايا الحرائق، هما حجاجي علاوة وحكيمي مصطفى.

كما انتقل الوفد الوزاري إلى قرية عين تاحمامين، في الولاية نفسها، لتقديم واجب العزاء إلى عائلة الضحية الخامس، روايقية حسان. وقبل ذلك، كان الوفد قد زار بلدة أولاد ميمون بولاية تلمسان، أقصى غربي الجزائر، لتقديم واجب العزاء إلى عائلة الضحية السادسة في حرائق الغابات. وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود السلطات لاحتواء الآثار النفسية والاجتماعية التي خلفتها الحرائق، خصوصاً لدى سكان الأرياف والمناطق القريبة من الغابات، الذين تكبدوا خسائر في مساكنهم وممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية ومواشيهم.

وحرص الوفد الحكومي على زيارة الأسر المتضررة في منازلها ورفع معنوياتها، مؤكداً التزام الدولة بالتكفل بها وتعويضها عن الأضرار. وقال وزير الداخلية إن الرئيس عبد المجيد تبون حرص على أن "تقوم الحكومة بزيارة أهالي الضحايا والاطلاع على أوضاع عائلات الضحايا والمناطق المتضررة"، مضيفاً أن "الدولة ستظل إلى جانب المواطنين، وستواصل مرافقة الأسر المتضررة والتكفل بها، وفاءً لواجبها تجاه أبنائها في أوقات الشدة".

وأضاف الوزير أنه "رغم تسجيل ست وفيات، فإن لطف الله وسرعة التدخل ويقظة مختلف المصالح حالت دون تسجيل حصيلة بشرية أكبر". وأكد أن "عملية إحصاء الأضرار والخسائر ستنجز في أقرب الآجال، بما يمكّن الدولة من تعويض المتضررين في أسرع وقت، على أن تُباشر إجراءات التعويض فور استكمال عملية الإحصاء، بما يسمح بتسوية أوضاع المتضررين قبل الدخول الاجتماعي المقبل".

وحتى صباح اليوم، كانت فرق الإطفاء قد تعاملت مع 47 حريقاً، وتمكنت من إخماد 36 منها، فيما تواصل جهودها للسيطرة على 11 حريقاً آخر. وقال وزير الداخلية إن "جميع الحرائق التي كانت تشكل خطراً على المواطنين والممتلكات باتت تحت السيطرة، وتم إبعادها عن التجمعات السكنية، ما حال دون وقوع كوارث أكبر، ولم يتبق سوى بؤر محدودة تواصل فرق التدخل العمل على إخمادها". وأشار إلى أنه جرى تجنيد أسطول جوي يضم نحو 18 طائرة، بينها 12 طائرة مخصصة لإخماد الحرائق، إضافة إلى طائرات أخرى وعدد من المروحيات التابعة للجيش الجزائري، لدعم عمليات الإخماد.

من عمليات إخماد الحرائق في جنوب غربي فرنسا - 24 يوليو 2026 (جوليان دو روزا/ فرانس برس)
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وتشهد الجزائر منذ أسبوعين موجة حرائق غير مسبوقة من حيث الاتساع، ولا سيما في وسط البلاد وشرقها، ما دفع السلطات إلى إجلاء نحو ثلاثة آلاف شخص، معظمهم في ولاية عنابة شرقي البلاد. كما أتت الحرائق على مئات الهكتارات من الغابات والمحاصيل الزراعية. وتشتبه السلطات الجزائرية بأن بعض الحرائق مفتعلة. وكانت النيابة العامة قد أعلنت، أمس الخميس، توقيف أربعة أشخاص يشتبه بتورطهم في إشعال حرائق في شرقي البلاد.

وقال وزير الداخلية إن "التحقيقات الأمنية لا تزال متواصلة لتحديد أسباب الحرائق، بعدما تبين أن بعضها يحمل طابعاً إجرامياً، فيما تعود أسباب أخرى إلى عوامل طبيعية". وأضاف أن "نتائج التحقيقات ستُعلن للرأي العام فور استكمالها من قبل المصالح الأمنية المختصة، فيما باشرت الجهات القضائية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وستُسلَّط أشد العقوبات على المتورطين في إشعال الحرائق ذات الطابع الإجرامي".

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