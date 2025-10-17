الجزائر: مخاوف وغضب إزاء فيديو تعذيب شخص على يد عصابة

- أثار فيديو اختطاف وتعذيب شخص في بواسماعيل، الجزائر، غضباً واسعاً، مما دفع السلطات لإرسال قوة خاصة واعتقال خمسة متورطين. - تصاعدت المطالب الشعبية بتشديد العقوبات على العصابات، بما في ذلك إمكانية العودة لأحكام الإعدام، خاصة بعد جريمة مروعة أخرى في الشلف. - أشار خبراء إلى أن تصاعد الجرائم يعكس تحولات عميقة في المجتمع الجزائري، مما يستدعي تشديد العقوبات وفهم الظاهرة لتفكيكها.

أثار فيديو خطف شخص وتعذيبه من قبل مجموعة مجرمين في بلدة بواسماعيل بمحافظة تيبازة، قرب العاصمة الجزائرية، غضباً واسعاً وقلقاً من تصاعد الجرائم وتمدد شبكات الجريمة وعصابات الأحياء بالمناطق السكنية في الجزائر، وسط مطالبات بضرورة تدخل الدولة لوقف هذه الظاهرة وحفظ السلم الأهلي.

وظهرت في الفيديو مجموعة من المجرمين المعروفين في البلدة وهم يحملون سيوفاً وأسلحة بيضاء، ويقومون بتعنيف وتعذيب شخص يُرجّح أنه يعرف العصابة، وذلك داخل مكان مهجور لأسباب غير واضحة، ووُصف المشهد بأنه "مرعب ومقلق". وعلى الرغم من أن الواقعة تعود إلى وقت سابق، لكن السلطات الجزائرية أرسلت قوة خاصة من الشرطة والدرك الوطني، فجر اليوم الجمعة، إلى الحي السكني المذكور للبحث عن المجرمين الذين ظهروا في الفيديو وملاحقتهم، حيث جرى توقيف خمسة أشخاص.

وكان الفيديو الذي يتحفّظ "العربي الجديد" عن نشره لاحتوائه على مشاهد عنيفة وإيحاءات جنسية أثار حالة من السخط والقلق لدى الجزائريين، ليس بسبب تصاعد جرائم عصابات الأحياء في المدن والبلدات فحسب، بل استنكاراً لفظاعة إجرام تلك العصابات وعدم اكتراثها بالدولة والقانون أو بأي عقاب، حيث يمارس أفرادها اعتداءاتهم وجرائمهم في وضح النهار، وفي وسط المدن، وعلى مرأى من الجميع، من دون أي خوف، خصوصاً أن بعضهم يكون في الغالب تحت تأثير المخدرات والمهلوسات.

وفي السياق نفسه، تصاعدت المطالب الشعبية بضرورة تشدّد السلطات في تنفيذ القانون لردع العصابات ووضع حد للفوضى والاعتداءات، مشيرين إلى إمكانية العودة لأحكام الإعدام بحق مرتكبي هذه الجرائم الفظيعة، لا سيّما بعد جريمة مروّعة حدثت قبل أيام في منطقة الشلف، غربي الجزائر، حيث جرى اختطاف طفل وقتله والتنكيل بجثته وفصل رأسه عن جسده.

ولفت الباحث في علم الاجتماع رشيد زايد، لـ"العربي الجديد"، إلى "أنّنا بصدد نموذج جديد من الترهيب الاجتماعي، هناك مخاوف من أن يؤثر هذا التصاعد اللافت في الجرائم وسطوة عصابات الأحياء على السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي"، مؤكداً "ضرورة العمل على مستويين؛ مستوى الردع من خلال تشديد العقوبات وإلزام المجرمين بالعمل الشاق وإرسالهم إلى الصحراء، وغيرها من الأساليب الرادعة، أما المستوى الآخر، فيكمن في محاولة تفكيك الظاهرة وفهم ملابساتها".

من جهته، اعتبر أستاذ علم الاجتماع والجريمة يوسف حنطابلي، في تحليل نشره اليوم، أنّ "التصاعد اللافت لهذه الظاهرة في السنوات الأخيرة يكشف تحولات عميقة في طبيعة الحياة المشتركة، حيث لم تعد المساحات العامة فضاءً للجميع، بل أصبحت موضوعاً للصراع والاستحواذ. تتجلى هذه العصابات في ممارسات متعددة تبدأ من الاستيلاء على الأجزاء المشتركة والمرافق العامة، مروراً بتجارة الممنوعات، وصولاً إلى فرض منطق القوة على السكان الذين يجدون أنفسهم رهائن لسلطة موازية غير شرعية"، مضيفاً أنّ "ظاهرة عصابات الأحياء في الجزائر تشكل تعبيراً عميقاً عن خلل يتجاوز مجرّد الانحراف الاجتماعي أو السلوك الإجرامي العابر، لتصبح مرآة تعكس أزمة أكثر تعقيداً في نسيج المجتمع وعلاقته بالسلطة والفضاء العام.

وكان أحد نواب البرلمان الجزائري قد وجّه مؤخراً استجواباً إلى الحكومة حول نسبة العودة إلى الجريمة من قبل المُدانين في قضايا الاعتداء على الأشخاص والممتلكات، ومسألة العفو الرئاسي الذي بات يشمل المُدانين بأحكام قضائية من دون التثبّت من استقامتهم وعدم عودتهم لارتكاب الجرائم، بعد تسجيل عدد كبير من الجرائم يرتكبها المُفرج عنهم في إطار العفو. غير أن وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة كشف، في الردّ على الاستجواب، أنّ نسبة العودة إلى الجريمة في الجزائر منخفضة لا تتجاوز حدود 27%.