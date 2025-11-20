الجزائر: حملة بيطرية للإحاطة بالكلاب الضالة بعد منع الإجهاز عليها

- أطلق ناشطون وأطباء بيطريون في الجزائر حملة وطنية للتعامل الإنساني مع الكلاب والقطط الضالة، بعد قرار منع القتل العشوائي لهذه الحيوانات، بهدف إيجاد حلول مستدامة تحمي المجتمع وتراعي حقوق الحيوانات. - تعتمد الحملة على برنامج "تي إن في آر" العالمي، الذي يشمل الإمساك بالحيوانات الضالة وتعقيمها وتحصينها ضد داء الكَلَب، للحد من تكاثرها والوقاية من الأمراض، مع الحفاظ على التوازن البيئي. - تهدف الحملة إلى تحقيق تغطية لقاحية تفوق 70%، مما يساهم في وقف انتقال داء الكَلَب وتحسين سمعة الجزائر في التعامل الإنساني مع الحيوانات الضالة، معتمدة على تجارب سابقة ناجحة.

يستعدّ ناشطون في مجال الرفق بالحيوان وأطباء بيطريون في الجزائر لتنفيذ حملة وطنية للإحاطة بالكلاب والقطط الضالة، وذلك في أعقاب قرار صادر عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ياسين وليد يقضي بمنع عمليات الإجهاز على الكلاب الضالة. وكان شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي قد شهد مثل هذه العمليات في بلدات جزائرية عدّة، بعد حادثة راح ضحيتها طفلان عضّهما كلب مصاب بالسعار أو داء الكَلَب في شرق البلاد، علماً أنّ أحدهما توفي على الأثر.

ويحشد ائتلاف "الفضاء البيطري الجزائري"، الذي يضمّ ناشطين وأطباء بيطريين متطوعين، لحملته المقرّر إطلاقها بعد غدٍ السبت، كذلك يحثّ الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي والمجموعات ذات الصلة بقضايا الرفق بالحيوان على المساهمة في التوعية إعلامياً من خلال المنصّات، وذلك لجمع أكبر عدد من الفاعلين من أجل إنجاح هذه الحملة الوطنية، في يوم يوصف بأنّه "فاصل في تغيير المفاهيم لدى الشارع الجزائري، وتحقيق أهداف علمية وعملية نحو صفر حالة داء كَلَب وكذلك نحو صفر اعتداء من الكلاب الضالة".

وتقوم الحملة المرتقبة في الجزائر على تطبيق برنامج "تي إن في آر" المعتمد عالمياً للسيطرة على الكلاب والقطط الضالة، علماً أنّه يقوم على أربع خطوات: الإمساك بالحيوانات الضالة، وتعقيمها، وتحصينها بلقاح مضاد لداء الكَلَب، ثمّ إعادتها إلى بيئتها. ويهدف البرنامج إلى الحدّ من تكاثر الكلاب والقطط الضالة والوقاية من الأمراض المنقولة منها إلى الإنسان مثل داء الكَلَب، مع ضمان توازن مستدام بين الإنسان والحيوان في المدن والريف.

وسوف يعمد القائمون على تنفيذ هذا البرنامج في الجزائر أخيراً إلى جمع الحيوانات الضالة بطريقة إنسانية، من دون إلحاق أيّ أذى بها، ثمّ تعقيمها من خلال إخضاعها لعمليات جراحية بسيطة (إخصاء الذكور أو استئصال الجهاز التناسلي لدى الإناث) لمنع التكاثر، وتزويدها باللقاح المضاد لداء الكَلَب وأمراض أخرى محتملة. وبعد ذلك، تزويدها بتعريف بصري، من قبيل حلقات الأذن بالألوان، للتعرّف إليها لاحقاً قبل إطلاقها من جديد إلى موقعها الأصلي بعد تعافيها.

ويسعى منفّذو البرنامج إلى تحقيق تغطية باللقاح تفوق 70%، الأمر الذي من شأنه أنّ يوقف انتقال داء الكَلَب نهائياً، وأن يكافح الأمراض المتنقلة من الحيوانات الضالة إلى الإنسان، وأن يحدّ من تكاثرها ويهتمّ بصحتها وكذلك الصحة العامة. وإلى جانب كلّ ذلك، الحفاظ على سمعة مجتمع الجزائر في ما يتعلق بالإجهاز على تلك الحيوانات، وهو أمر يتنافى مع الإنسانية والأخلاق المهنية، بواسطة الرمي بالرصاص أو تسميمها أو صعقها بالكهرباء والمياه، وما ينجم عن ذلك من تعذيب وإساءة للحيوانات ولسمعة الجزائر الدولة والمجتمع على حدّ سواء.

يُذكر أنّ البرنامج المشار إليه اختُبر في بلدتَين، وأعطى نتائج مذهلة ومرضية جداً، مع العلم أنّه البرنامج الوحيد المعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الصحة الحيوانية لمكافحة داء الكَلَب، ومن شأنه أن يمنع انتقال الفيروسات من الحيوان إلى الإنسان عبر التحصين المنتظم باللقاحات اللازمة، وكذلك يمنع الفراغ البيئي الذي يحدث بعد الإجهاز الجماعي على الحيوانات الذي يجذب كلاباً جديدة غير محصّنة. بالإضافة إلى ذلك، يقلّل البرنامج من العدوانية، فيحسّن سلوك الحيوانات في الشوارع، مع الإشارة إلى أنّ النتائج الدائمة تأتي بعد أعوام عدّة من التطبيق المنتظم.

وكانت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في الجزائر قد استجابت لنداءات ناشطين وأطباء بيطريين لوقف ما وصفتها بـ"حملات عمليات القتل العشوائي للحيوانات الضالة"، خصوصاً الكلاب والقطط، التي تجرى في عدد من "بلديات الوطن بطرق وحشية تتضمّن استعمال الأسلحة النارية والتسميم والضرب حتى الموت". وذكرت أنّ "هذه الممارسات تجرى من دون أيّ تنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة، وتسيء إلى سمعة بلادنا على المستوى الدولي وتتعارض مع القيم الإنسانية والدينية لمجتمعنا". وبالتالي، أصدرت الوزارة قراراً يقضي بـ"الوقف الفوري والنهائي لكلّ حملات القتل الوحشي والفوضوي للحيوانات الضالة"، مشدّدةً على أنّ الإجهاز الجماعي على الحيوانات الضالة لا يحقّق أيّ نتيجة مستدامة، ويخلق فراغاً بيئياً تملؤه حيوانات جديدة بسرعة أكبر مثل الجرذان وقوارض أخرى.

وأكدت الوزارة أنّها قرّرت اعتماد سياسة حديثة من خلال تعقيم الحيوانات الضالة ثمّ إعادتها إلى بيئتها، الأمر الذي يؤدّي إلى تقليل الأعداد تدريجياً وطبيعياً ويمنع تكاثرها غير المنضبط. تُضاف إلى ذلك حملات التحصين الواسعة ضدّ داء الكَلَب لحماية الصحة العامة، إلى جانب إنشاء ملاجئ مخصّصة لها تحت إشراف مصالح الوزارة البيطرية، فتوفّر بالتالي مأوى مؤقّت للحيوانات وتشجّع التبنّي المسؤول. ولفتت الوزارة إلى تنظيم حملات توعية وتثقيف واسعة في الجزائر بشأن التملّك المسؤول للحيوانات، من أجل منع تركها في الشوارع.