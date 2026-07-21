الجزائر: حرائق الغابات تخلف 6 وفيات وجهود لإخماد البؤر المشتعلة

- تشهد الجزائر موجة حرائق غير مسبوقة، حيث سجلت السلطات ست وفيات وخسائر مادية كبيرة، مع استمرار الجهود المكثفة لحماية الأرواح والممتلكات باستخدام الدعم الجوي واللوجستي. - ارتفعت التكبيرات في مساجد ولاية قالمة بعد اقتراب النيران من الأحياء السكنية، مما استدعى إجلاء السكان وتوجيه نداءات استغاثة للمشاركة في عمليات الإجلاء. - جندت هيئة الدفاع المدني 20 ألف عون و65 رتلًا متنقلًا لمواجهة الحرائق، مع تعليق العطل الصيفية لضمان تسيير الأزمة، وسط آمال بتخفيف الأمطار المتوقعة لحدة الحرائق.

تشهد الجزائر موجة حرائق غير مسبوقة من حيث اتساع رقعتها وعدد بؤرها. وأعلنت السلطات، اليوم الثلاثاء، تسجيل ست وفيات جراء الحرائق الواسعة التي تشتغل في عدة ولايات، ولا سيما في وسط البلاد وشرقها، منذ 12 يوما، وفي السياق ذاته، أكدت هيئة الدفاع المدني، أنها تعاملت مع 1555 حريقا منذ بداية شهر يوليو/تموز الجاري. وفي مشهد يعكس خطورة الوضع، اضطرت مساجد في ولاية قالمة، شرقي البلاد، إلى رفع التكبيرات بعد اقتراب النيران من التجمعات السكانية.

وأفاد بيان لوزارة الداخلية الجزائرية، اليوم، بأن الحرائق التي شهدتها عدة ولايات خلال الأيام الأخيرة أسفرت عن ست وفيات وخسائر مادية كبيرة، مشيرا إلى أن مختلف المصالح المختصة تواصل بذل جهود مكثفة لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم، عبر تسخير الإمكانات البشرية واللوجستية، بما في ذلك الدعم الجوي بطائرات ومروحيات إخماد الحرائق، لمواجهة النيران التي طاولت، ولا تزال الغابات والمحاصيل الزراعية، إلى حين السيطرة على جميع البؤر وإخمادها في مختلف أنحاء البلاد.

وأشادت الوزارة بالمتطوعين الذين ساهموا في إخماد الحرائق ومكافحتها، أو في الإبلاغ عنها، حفاظا على الأرواح والممتلكات والغطاء النباتي. كما أعلنت توجيه تعليمات إلى محافظي الولايات للشروع في عملية إحصاء وجرد شاملين للخسائر المسجلة، وإجراء التحريات الميدانية اللازمة، تمهيدا للتكفل بالمتضررين من حرائق الغابات وتعويضهم.

وللمرة الأولى، ارتفعت التكبيرات في مساجد بلدية بني مزلين، التابعة لولاية قالمة، شرقي الجزائر، بعد اقتراب ألسنة اللهب من الأحياء السكنية، ما استدعى إجلاء السكان. كما وُجّهت نداءات استغاثة إلى المواطنين وأصحاب الحافلات والشاحنات للمشاركة في عمليات الإجلاء.

وأعلنت هيئة الدفاع المدني تجنيد 20 ألف عون و65 رتلًا متنقلًا لمواجهة الحرائق، بعدما قررت تعليق العطل الصيفية لجميع أعوانها. وفي السياق ذاته، أصدرت وزارة الداخلية تعليمة مماثلة تقضي بتعليق العطل بالنسبة للمنتخبين وإطارات المؤسسات الإدارية والخدمية حتى إشعار آخر، في ظل تفاقم موجة الحرائق والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، لضمان تسيير الأزمة.

ويأمل الجزائريون أن تسهم الأمطار المتوقعة، التي أعلن عنها الديوان الوطني للأرصاد الجوية، والتي يُتوقع أن تصل كمياتها إلى 15 مليمترا أو تتجاوزها في 22 ولاية خلال الليلة، في الحد من اتساع رقعة الحرائق، والمساهمة في إخماد البؤر المشتعلة، وتخفيف حدتها.