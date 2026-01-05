- أوقفت الجزائر أكثر من 24 ألف مهاجر غير نظامي في عام 2025، معظمهم من دول الساحل الأفريقي وأفريقيا جنوب الصحراء، بسبب نشاط شبكات تهريب البشر عند الحدود الجنوبية. - الأزمات في دول الجوار مثل مالي والنيجر، بالإضافة إلى السودان وتشاد، تدفع موجات جديدة من المهاجرين نحو الجزائر، مستغلة الفراغ الأمني في المنطقة. - تعبر الجزائر عن قلقها من تدفقات المهاجرين غير النظاميين وتأثيرها على الأمن، حيث أوقفت 100 ألف مهاجر في 2025 ورحلت 82 ألفاً منهم بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

كشف تقرير عسكري في الجزائر عن توقيف أكثر من 24 ألف مهاجر غير نظامي من جنسيات مختلفة خلال عام 2025 المنصرم، عند الحدود الوطنية التي وصلوا إليها بطريقة غير قانونية، عبر شبكات تهريب البشر التي تنشط في منطقة الساحل، الأمر الذي يعزّز مخاوف سياسية وأمنية من تأثيرات موجات المهاجرين سبق أن عبّرت عنها الحكومة الجزائرية قبل مدّة.

وأفاد تقرير حصيلة الجيش السنوية بأنّ المفارز المشتركة للجيش في الجزائر وقوات حرس الحدود التابعة له أوقفت أكثر من 24 ألف مهاجر غير نظامي، خصوصاً من دول الساحل الأفريقي ودول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، على الأراضي الوطنية، في المناطق الحدودية الواقعة جنوبي البلاد والمتاخمة لمالي والنيجر، وذلك بين الأول من يناير/ كانون الثاني 2025 و31 ديسمبر/ كانون الأول منه.

وكان الجيش قد أفاد، في حصيلة الأسبوع الأخير من عام 2025، بأنّ وحداته أوقفت 493 مهاجراً غير نظامي، مؤكداً أنّ آلاف المهاجرين غير النظاميين يفدون من دول الساحل والصحراء إلى المناطق الحدودية الجزائرية، مثل عين قزام وتين زواتين وبرج باجي مختار وغيرها، عبر شبكات تهريب البشر والمهاجرين، قبل محاولات الوصول إلى مدن مركزية جنوبي الجزائر مثل تمنراست وأدرار وغرداية وغيرها. وهناك، يقيمون مدداً معيّنة، ويعملون مؤقتاً في الزراعة والبناء والتجارة تمهيداً لتوفير ما يكفي من مال للانتقال إلى مدن شمال الجزائر الساحلية، بهدف الانطلاق منها في رحلات هجرة. لكنّ تشديد الجزائر إجراءات الرقابة عند السواحل وترصّد المهاجرين إلى الشمال، دفع هؤلاء إلى التسلّل إلى ليبيا وتونس على سبيل المثال، فيركبون من سواحلهما قوارب الهجرة غير النظامية.

ويرى خبراء يتابعون تدفقات الهجرة أنّ تأزّم الأوضاع في مالي والنيجر على الصعيدَين الاقتصادي والاجتماعي، خصوصاً في الفترة الأخيرة التي شهدت عودة كبيرة لنشاط الجماعات المسلحة وقطع إمدادات التموين والوقود إلى جانب الحرب في السودان والأزمة في تشاد، دفع موجات جديدة من المهاجرين في اتّجاه الحدود الجزائرية على الرغم من كلّ التدابير التي اتّخذتها الجزائر لحماية الحدود ومنع موجات الهجرة.

تجدر الإشارة إلى أنّ رقم 24 ألفاً يعود فقط إلى عدد الموقوفين عند المناطق الحدودية، ولا يشمل آلافاً أخرى من المهاجرين الذين نجحوا في التسلل إلى داخل الجزائر والتمركز في مدنها، سواء في الجنوب أو الشمال.

في هذا الإطار، يقول الخبير في قضايا الهجرة والأمن في منطقة الساحل والأستاذ في جامعة "عنابة" خالد خليف، لـ"العربي الجديد"، إنّ "هذه الحصيلة هي انعكاس طبيعي لتواصل موجات الهجرة غير النظامية التي تشهدها الحدود الجزائرية لأسباب عدّة، أبرزها الأزمات التي تشهدها بلدان الجوار والساحل الأفريقي والسودان"، مشيراً إلى "عدم إمكانية تجاهل أسباب تتعلّق بوجود تنظيمات وشبكات إقليمية تعمل لتسهيل تدفّق هذه الموجات، مستفيدةً من حالة الفراغ الأمني من ضمن الحيّز الجغرافي المجاور للجزائر أو مستفيدة كذلك من غياب الجهود الحقيقية الآيلة إلى التصدّي لمصدر تدفّق الهجرة غير النظامية، خصوصاً مالي والنيجر، سواء بسبب عدم القدرة على ذلك أو عدم الرغبة في ذلك".

ويوضح خليف أنّ "هذه المؤشرات البيانية لها دلالة جوهرية تقودنا إلى استنتاج أنّ الجيش الجزائري هو الرادع الوحيد في المنطقة الذي يعمل لمكافحة هذه المسألة الشائكة والمعقدة، نظراً إلى ارتباطها بشبكات الجريمة المنظمة في مجال المخدرات والسلاح، خصوصاً أنّ دوافع الهجرة لم تعد فقط كلاسيكية تقليدية تتعلّق بالتنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية، مثل البطالة والفقر والجفاف، بل بدوافع ترتبط بالأمن والمناخ السياسي داخل الدول المعنية والتصنيفات الإثنية". ويتحدّث كذلك عن "نشاط كبير لأجهزة الأمن الجزائرية من أجل كشف وتفكيك العصابات التي تستقبل هؤلاء المهاجريين غير النظاميين، خصوصاً في ولايات جنوب الجزائر ونحو ولايات الساحل الجزائري".

وتبدي الجزائر في الفترة الأخيرة قلقاً متزايداً من تفاقم تدفّقات المهاجرين غير النظاميين الوافدين من دول الساحل والصحراء، لا سيّما ببسبب مخاوف أمنية وتأثيرات اجتماعية للهجرة على الاستقرار الداخلي، في ظلّ تشابك الهجرة مع الإرهاب والمخدرات والاتجار بالبشر والتهريب، وحملها تهديدات ومخاطر متنوّعة.

وكان وزير الداخلية والنقل الجزائري سعيد سعيود قد كشف، في الاجتماع الثنائي مع وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا غوميز الذي زار الجزائر في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنّ السلطات في الجزائر نجحت في توقيف 100 ألف مهاجر غير نظامي، وقد جرى ترحيل أكثر من 82 ألفاً منهم إلى بلدانهم الأصلية في عام 2025، في ظروف تحفظ كرامتهم وحقوقهم. أضاف أنّ 15 ألف مهاجر غير نظامي رُحّلوا وأُعيدوا إلى أوطانهم بطريقة طوعية بالتعاون ما بين الجزائر والمنظمة الدولية للهجرة.