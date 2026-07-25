قررت الحكومة الجزائرية تقديم اللغة الإنكليزية على اللغة الفرنسية وتدريسها بوصفها لغة أجنبية وحيدة مع اللغة العربية بداية من الصف الثالث، وتحييد اللغة الفرنسية وتأخيرها إلى الصفوف اللاحقة، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ الاستقلال، في خضم تطوير تربوي للنظام التعليمي الجزائري، وتوجهات سياسية لإنهاء هيمنة اللغة الفرنسية على المجال التعليمي والثقافي في الجزائر.

وأعلن وزير التربية الجزائري محمد صغير سعداوي، اليوم السبت، خلال مؤتمر لتقييم الموسم الدراسي وتحضير الموسم المقبل، بأنه تقرر رسمياً، اعتماد تدريس الإنكليزية وتعميمها بداية من الصف الثالثة ابتدائي، لغةً أجنبيةً أولى في المقرر الدراسي، وتأخير تدريس اللغة الفرنسية إلى الصف الرابع، في سياق خطة لتكييف نظام التعليم مع التحولات الدولية والحاجيات المحلية وضرورات الاقتصادية للبلاد، تقضي بتعزيز تدريس اللغة الإنكليزية في الصف الابتدائي، ولغات أجنبية أخرى غير الفرنسية في الصفين المتوسط والثانوي، وتدعيم الإنكليزية في الشعب التقنية، لمواكبة التطورات المهنية، مضيفاً "سيحظى أبناؤنا في السنة الثالثة ابتداء من الموسم المقبل، بدراسة لغة أجنبية واحدة وهي اللغة الإنكليزية، لاسيما وأن اللغتين الفرنسية والانكليزية متشابهتان من حيث طريقة كتابة ورسم الحروف ونطق الكلمات، لذلك قررنا أن نكتفي باللغة الإنكليزية ، ثم بعد ذلك حالما يتمكن أبناؤنا من التحكم قليلاً في الإنكليزية، سيدرسون الفرنسية إلى جوار اللغة الإنكليزية بطبيعة الحال بداية من السنة الرابعة"

وتعد هذه الخطوة سابقة في النظام التعليمي الجزائري، حيث كانت اللغة الفرنسية اللغة الأجنبية الأولى وتدرس في المقررات المدرسية بداية من الصف الثالث، غير أنه ومنذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى السلطة بنهاية عام 2019، بدأ تنفيذ مخطط إصلاح يستهدف إبعاد اللغة الفرنسية من المجال العام وإحلال اللغة الإنكليزية محلها، ليس فقط بالنسبة للتعليم، لكنه امتد إلى مجموع القطاعات.

ومنذ فترة بدأت كل القطاعات الحكومية تعديل محرراتها الإدارية وخطابات الاتصال الداخلي أو العام، ومن الواجهات المادية والافتراضية والبيانات الرسمية للوزارات على أساس ذلك، ورسّخت القطاعات الاقتصادية أيضاً هذا التوجه، حيث ألغت الخطوط الجزائرية اللغة الفرنسية من تذاكر السفر، وكذا غيرت شركة الكهرباء إصدار فواتير الكهرباء إلى اللغة العربية، وتزامن هذا مع توترات سياسية حادة وصلت حد القطيعة الدبلوماسية بين الجزائر وباريس، والتي تنظر بشكل قلق إلى الخطوات التي تقوم بها الحكومة الجزائرية بشأن تحييد اللغة الفرنسية من المجال التعليمي والعام.

وفي 20 يونيو 2022، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرار "اعتماد اللغة الإنكليزية، بدءاً من الطور الابتدائي، بعد دراسة عميقة، للخبراء والمختصين"، وتم في أغسطس 2023 توظيف مباشر لأكثر من 50 ألف معلم لغة إنكليزية، من بين خريجي المعاهد والجامعات في اللغة الإنكليزية، لتدريس تلاميذ الصف الابتدائي. وتحسباً لزيادة حاجة المدارس والمؤسسات التعليمية إلى أساتذة اللغة الإنكليزية مع توسيع تدريسها، كما اعتمدت الجزائر سلسلة اتفاقات مع كل من بريطانيا والولايات المتحدة لتطوير تعليمية اللغة الانكليزية في البلاد.

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وينسحب مسعى الجزائر تعزيز التعليم باللغة الإنكليزية، والتخلي عن اللغة الفرنسية، على المستوى الجامعي أيضاً، إذ كانت وزارة التعليم العالي قد بدأت في الفترة نفسها تعزيز تكوين ورفع مستوى الأساتذة في مجال اللغة الإنكليزية، تبنت وزارة التعليم العالي الجزائرية خطة لتكوين ورفع مستوى 58 ألف أستاذ في اللغة الإنكليزية، سواء عبر إتاحة الفرصة لهم للتسجيل في ليسانس اللغة الإنكليزية في المعاهد المتخصصة، أو التسجيل في مراكز التعليم المكثف للغات، وبدأت الجامعات الجزائرية منذ شهر أكتوبر تشرين الماضي التدريس في المقررات العلمية في التكوين للسنة الأولى في كليات الطب والعلوم الطبية التي تشمل الطب وطب الأسنان والصيدلة، باللغة الإنكليزية.

ومن المتوقع أن يثير هذه الخطوة الجديدة اللوبيات السياسية اليمينية في فرنسا، والتي تعتبر أن مثل هذه الخطوات الجزائرية موجهة ضد فرنسا، ورد فعل سياسي ضمن مناخات الأزمة السياسية المستحكمة بين البلدين منذ سبتمبر أيلول 2022، والتي تفاقمت بعد أزمة يوليو 2024، حيث ما زالت السفارة الجزائرية في باريس بدون سفير حتى الآن، برغم عودة السفير الفرنسي إلى الجزائر في مايو الماضي إلى منصبه الدبلوماسي في الجزائر.