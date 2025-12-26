الجزائر: تفكيك شبكة عابرة للحدود لتهريب المخدرات من فرنسا

- فكّكت الشرطة الجزائرية شبكة إجرامية بين الجزائر وفرنسا، وأحبطت تهريب 700 ألف قرص إكستازي عبر ميناء بجاية، مما أدى إلى توقيف 23 شخصًا وحجز 18 سيارة وأسلحة نارية. - تزايدت محاولات تهريب المخدرات من فرنسا إلى الجزائر، حيث تم إحباط عدة محاولات في موانئ بجاية ووهران ومستغانم، مما أثار تساؤلات حول التواطؤ في الموانئ الفرنسية. - صادق البرلمان الجزائري على تعديلات قانونية لتغليظ العقوبات على مهربي المخدرات، بما في ذلك السجن المؤبد والإعدام، استجابةً لتزايد التهريب.

فكّكت الشرطة الجزائرية شبكة إجرامية تنشط بين الجزائر وفرنسا، كانت بصدد تهريب شحنة كبيرة من المخدرات التصنيعية عبر رحلة بحرية انطلقت من ميناء مارسيليا.

وأحبطت مصالح شرطة الحدود والجمارك بميناء بجاية، شرقي الجزائر، اليوم الجمعة، محاولة تهريب نحو 700 ألف قرص من المخدرات التصنيعية من نوع إكستازي (مخدرات في شكل قرص دواء)، كانت مخبأة داخل تجويفات أُنشئت خصيصاً في ثلاث سيارات، وصلت إلى الميناء على متن باخرة قادمة من فرنسا، في طريقها إلى إدخالها إلى التراب الوطني.

وأسفرت العملية عن توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم امرأة، كانوا يقودون السيارات المعنية، قبل أن تقود التحقيقات إلى اعتقال 20 عنصراً من الشبكة المنظمة العابرة للحدود. كما حجزت السلطات 18 سيارة، إلى جانب أجهزة حساسة وقطع أسلحة نارية كانت بحوزة أفراد الشبكة. ولا يزال عدد من عناصر الشبكة الدولية خارج البلاد، حيث باشرت السلطات الجزائرية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع الدول التي يوجدون فيها، بالتعاون مع جهاز الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، من أجل توقيفهم.

وبات لافتاً خلال الفترة الأخيرة تزايد محاولات إدخال كميات من المخدرات وتهريبها من فرنسا إلى الجزائر عبر الرحلات البحرية. وكانت السلطات الجزائرية قد عبّرت في وقت سابق عن قلقها إزاء سهولة مرور هذه الشحنات عبر الموانئ الفرنسية من دون رصدها من قبل المصالح المختصة هناك، ما أثار تساؤلات وشكوكاً بشأن احتمال وجود تواطؤ على مستوى معيّن داخل فرنسا.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت السلطات الجزائرية إحباط محاولة تهريب شحنة تحتوي على 41 ألف قرص مخدر في ميناء بجاية، كانت مخبأة داخل علب مصبرات ضمن أمتعة مسافر قادم من فرنسا. وفي يونيو/حزيران الماضي، تمكنت فرقة مكافحة الجريمة المنظمة بميناء وهران، غرب الجزائر، من حجز 300 ألف قرص مخدر كانت مخبأة في سيارة على متن باخرة قدمت من ميناء مارسيليا الفرنسي. وقبل ذلك، أعلنت الشرطة الجزائرية ضبط نحو 1,650,000 قرص من مخدر الإكستازي في ميناء مستغانم، غرب البلاد، كانت مخبأة بإحكام داخل شاحنة قادمة من ميناء مارسيليا الفرنسي.

وكشف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في خطاب ألقاه أمام قادة الجيش والضباط منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن أجهزة الأمن والجيش تمكنت خلال العام الجاري 2025 من حجز أكثر من 25 مليون قرص مهلوس من المؤثرات العقلية، كانت واردة إلى البلاد من الخارج.

ونتيجة لهذه التطورات، صادق البرلمان الجزائري في الفترة نفسها على تعديلات في قانون مكافحة المخدرات، نصّت على رفع وتغليظ العقوبات بحق المتورطين في التهريب والاتجار بالمخدرات حتى 30 سنة، وإقرار السجن المؤبد والإعدام لكبار المهربين، مع العودة إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بعد تعليقها منذ عام 1993.