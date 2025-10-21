الجزائر تعود لتطبيق عقوبة الإعدام بعد 32 عاماً

- أعلنت السلطات القضائية في الجزائر استئناف تطبيق عقوبة الإعدام في بعض الجرائم الخطيرة بعد 32 عاماً من التوقف، استجابةً لمطالبات مدنية وسياسية نتيجة لتفاقم الجرائم مثل خطف وقتل الأطفال وترويج المخدرات في المؤسسات التعليمية. - البرلمان الجزائري أصدر قوانين جديدة في يوليو الماضي تسمح بتطبيق عقوبة الإعدام لردع الأنشطة الإجرامية التي تهدد المجتمع، وسط ضغوط شعبية ونواب لإعادة تفعيل "القصاص" لتحقيق الردع ومنع تكرار الجرائم. - وزير العدل الجزائري أكد أن الدولة ستتخذ قرارات لمكافحة الجريمة وفقاً لخطورة الوضع، مشيراً إلى تفشي المخدرات والجرائم بشكل كبير، مما يتطلب تفعيل عقوبة الإعدام.

فاجأت السلطات القضائية في الجزائر، الاثنين، الرأي العام بإعلانها استئناف تطبيق عقوبة الإعدام في بعض الجرائم الخطيرة، بعد 32 عاماً من توقيف تنفيذ هذه العقوبة، واستجابةً لمطالبات مدنية وسياسية برزت في الفترة الأخيرة نتيجة تفاقم الجرائم الخطرة وخطف وقتل الأطفال.

وقال النائب العام لمجلس قضاء بجاية شرقي الجزائر، مصطفى سماتي، خلال افتتاح السنة القضائية، إن عقوبة الإعدام، التي تم وقف تنفيذها منذ عام 1993، سوف يُشرع في تطبيقها في الجرائم المتعلقة بخطف الأطفال ومروجي المخدرات داخل المؤسسات التعليمية. وأشار إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون كان قد تعهد بذلك، الأحد الماضي، خلال افتتاح السنة القضائية في المحكمة العليا.

وكان البرلمان الجزائري قد أصدر في يوليو/تموز الماضي قانونين جديدين يسمحان بتطبيق عقوبة الإعدام في هذا النوع من القضايا، بهدف ردع هذه الأنشطة الإجرامية التي باتت تهدد المجتمع الجزائري، نتيجة لتزايد قضايا خطف الأطفال والاعتداءات المصحوبة بالقتل والتنكيل بالجثث، وتفاقم خطر شبكات التهريب والترويج للمخدرات وجرائم الاغتصاب.

وقد تصاعدت خلال الفترة الماضية مطالب شعبية وضغوط نيابية على الحكومة لإعادة تفعيل "القصاص" وتنفيذ حكم الإعدام بحق المتورطين في هذا النوع من الجرائم، بما من شأنه تحقيق حالة من الردع ومنع تكرار الجرائم، واستعادة حق المجتمع.

وتجددت هذه المطالبات بحدة قبل أسبوعين، بعد الكشف عن العثور على جثتي طفلة في قسنطينة شرقي الجزائر وطفل في منطقة الشلف غربي البلاد، حيث تم خطفهما والتنكيل بجثتيهما. كما أثارت المطالب ذاتها حالة من الغضب قبل يومين، بعد تداول فيديو لمجموعة من المجرمين قاموا باحتجاز شخص داخل منزل والاعتداء عليه بالسيوف والأسلحة البيضاء.

ومنذ شهر مايو/أيار الماضي، برز توجه رسمي في الجزائر لإعادة العمل بعقوبة الإعدام في بعض القضايا الخطرة. إذ كان وزير العدل الجزائري، لطفي بوجمعة، قد أعلن أمام نواب البرلمان أن "الجزائر كدولة تملك السيادة لاتخاذ أي قرار لمكافحة الجريمة وفق المنظور الذي تراه مناسباً، وبالنظر إلى خطورة الوضع، فإن الدولة الجزائرية رأت أن الأمر يتطلب تفعيل هذه العقوبة". وأضاف: "الوضع خطير، هناك حرب على الجزائر، وهناك تفشي للمخدرات والجرائم بشكل كبير، لكن سيف العدالة سيطال ويقطع رؤوس هذه العصابات".

وكانت الجزائر قد أوقفت منذ عام 1993 تنفيذ أحكام الإعدام، حيث كان عناصر المجموعة المسلحة الذين اتهموا بالتورط في عملية تفجير المطار عام 1992 هم آخر من نُفذ فيهم الحكم، في ظروف ملتبسة مازالت تثير الجدل حتى اليوم. ومع ذلك، استمرت الدولة في إصدار أحكام الإعدام في قضايا الإرهاب وغيرها، دون تنفيذها، حيث كان تيار حقوقي في الجزائر يثير المسألة منذ سنوات، مطالباً بإلغاء عقوبة الإعدام كلياً من قانون العقوبات الجزائري.