الجزائر تسيطر على معظم الحرائق وتبدأ بتعويض المتضررين

- تمكنت فرق الحماية المدنية في الجزائر، بدعم من الجيش والمتطوعين، من السيطرة على معظم حرائق الغابات، مستفيدة من تراجع درجات الحرارة وهطول الأمطار. - تعاملت فرق الإطفاء مع 75 حريقاً خلال 24 ساعة، وأخمدت 72 منها، مع استمرار الجهود لاحتواء ثلاثة حرائق في سكيكدة والطارف، وإجلاء 60 عائلة إلى مناطق آمنة. - كشفت النيابة العامة عن تورط سبعة أشخاص في إشعال الحرائق، وبدأت الحكومة في تقييم الأضرار لتعويض المتضررين ضمن خطة عاجلة.

سيطرت فرق الحماية المدنية في الجزائر على الجزء الأكبر من حرائق الغابات المندلعة في البلاد، بدعم من قوات الجيش الوطني الشعبي الجزائري ومتطوّعين، في حين أسهم التراجع النسبي في درجات الحرارة وكذلك الأمطار المتساقطة في عدد من المناطق، في إخماد بعض الحرائق. أتى ذلك في الوقت الذي بدأت فيه السلطات بمعاينة ميدانية للخسائر التي لحقت بالسكان والمزارعين، بهدف التعويض على المتضرّرين من بينهم.

وبينما تمضي فرق الإطفاء في تعاملها مع بؤر نيران مدعومةً بطائرات الجيش، أعلنت مصالح الحماية المدنية في الجزائر أنّ تلك الفرق تعاملت من 75 حريقاً في الساعات الـ24 الماضية، وأنّها تمكّنت من إخماد 72 منها، فيما تعمل على احتواء ثلاثة حرائق متبقية منذ الليلة الماضية؛ اثنان منها في منطقتَي أم الطوب وقنواع بولاية سكيكدة شرقي الجزائر، علماً أنّ 60 عائلة اُجليت منهما ونُقلت إلى مناطق آمنة وذلك إلى حين السيطرة على النيران. كذلك تتواصل جهود فرق الإطفاء للسيطرة على الحريق الثالث في غابة ببلدة الزيتونة بولاية الطارف بالقرب من الحدود الجزائرية التونسية.

وكانت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة سيدي أمحمد، في الجزائر العاصمة، قد كشفت أمس الأحد عن صور سبعة متورّطين في إشعال حرائق في خمس مناطق متفرّقة. وقد ارتكب هؤلاء أفعالهم من ضمن ما وُصف بأنّه جماعات إجرامية متورّطة في إضرام الحرائق، الأمر الذي أدّى الى اندلاع نار أتلفت مساحات من الغابات ومحاصيل زراعية في ولايات قسنطينة وقالمة وجيجل والبويرة شرقي الجزائر، وفي ولاية تيبازة بالقرب من العاصمة.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان، أنّ تُهماً جنائية وُجّهت إلى المشتبه فيهم بعد تقديمهم إلى القضاء في إطار تحقيق في هذا السياق. وتتعلّق تلك التهم بأعمال تخريبية تهدف إلى تعريض حياة الأشخاص وأمنهم وممتلكاتهم للخطر، وهي أفعال تصل عقوبتها إلى الإعدام، إلى جانب جناية إشعال النار عمداً في أملاك الغابات. وقد تقرّر ايداع هؤلاء المتهمين الحبس المؤقّت إلى حين محاكمتهم.

بيئة متطوعون مدنيون في قلب حرائق الجزائر

وألحقت حرائق الجزائر أضراراً بمساحات واسعة من الغابات والأراضي الزراعية التي تضمّ خصوصاً أشجاراً مثمرة، فيما شارك عشرات من المتطوّعين في جهود إخماد النيران. كذلك عمدت طائرات الإطفاء إلى إسناد مساعي السيطرة على الحرائق في الولايات المشتعلة (قسنطينة وقالمة وجيجل والبويرة وكذلك تيبازة)، بعدما جرت السيطرة على الحرائق بغالبيتها في ولايات أخرى، خصوصاً عنابة وبجاية وجيجل شرقي البلاد، علماً أنّ عشرات العائلات المتضرّرة اضطرّت إلى إخلاء مساكنها.

وقال رئيس بلدية سرايدي في ولاية عنابة علي راشدي لـ"العربي الجديد" إنّ "مساكن 110 عائلات تضرّرت في البلدة، غير أنّ نسبة ضرر كلّ واحدة منها تختلف بصورة متفاوتة". أضاف: "وفقاً لتقييم اللجنة المختصة ومصالح الرقابة الهندسية، ستبدأ السلطات الولائية منح المتضررّين مخصصات الإعانة المادية لترميم منازلهم ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء". يُذكر أنّ سرايدي تُعَدّ من أكثر البلدات المتضرّرة من جرّاء الحرائق الأخيرة في البلاد.

في هذا السياق، أوفدت الحكومة الجزائرية لجاناً محلية لإنجاز عمليات الإحصاء الشامل والدقيق للخسائر المادية الناجمة عن حرائق الغابات، بهدف حصرها وفقاً للمعايير المعتمدة، تمهيداً للشروع في عمليات التعويض، وذلك في إطار خطة حكومية عاجلة للتكفّل الفوري بالمتضرّرين من حرائق الغابات وتعويضهم قبل الدخول الاجتماعي المقبل في سبتمبر/ أيلول. وشدّدت وزارة الداخلية على ضرورة أن تلتزم هذه اللجان الدقة والموضوعية والشفافية في تقييم الأضرار للإسراع في إجراءات التعويض والتخفيف من آثار الحرائق.